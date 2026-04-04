Loại nước “siêu dinh dưỡng” có sẵn ở Việt Nam, uống mỗi ngày trẻ lâu, khỏe mạnh

Thứ Bảy, 14:00, 04/04/2026
VOV.VN - Nước cam từ lâu đã trở thành "thức uống quốc dân" trong mỗi bữa sáng hay những lúc cơ thể mệt mỏi. Không chỉ sở hữu hương vị chua ngọt sảng khoái, nước cam còn là một "kho báu" dinh dưỡng với hàng loạt lợi ích bất ngờ.

Tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên

Nước cam là nguồn cung cấp vitamin C (axit ascorbic) cực kỳ dồi dào, đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố hàng rào phòng thủ của cơ thể. Vitamin C kích thích sản xuất các tế bào bạch cầu, giúp cơ thể nhận diện và tiêu diệt các loại vi khuẩn, virus xâm nhập hiệu quả hơn. Đặc biệt, vào những thời điểm giao mùa, việc bổ sung nước cam giúp giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm, cảm cúm và rút ngắn thời gian phục hồi khi cơ thể mệt mỏi.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và ổn định huyết áp

Trong nước cam chứa một loại flavonoid quý giá gọi là hesperidin, có khả năng cải thiện chức năng của các mạch máu và hỗ trợ lưu thông máu tốt hơn. Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng uống nước cam đều đặn giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL) và ngăn ngừa sự hình thành các mảng bám trong động mạch. Điều này trực tiếp làm giảm nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm như đột quỵ, cao huyết áp và suy tim ở người trưởng thành.

loai nuoc sieu dinh duong co san o viet nam, uong moi ngay tre lau, khoe manh hinh anh 1
Nước cam từ lâu đã trở thành "thức uống quốc dân" trong mỗi bữa sáng hay những lúc cơ thể mệt mỏi. (Ảnh minh họa)

Hỗ trợ ngăn ngừa sỏi thận hiệu quả

Nước cam có tác dụng làm tăng nồng độ citrate trong nước tiểu, một hợp chất giúp ức chế sự kết tinh của các tinh thể canxi oxalat và axit uric - những tác nhân chính hình thành sỏi thận. Bằng cách thay đổi độ pH trong nước tiểu theo hướng kiềm tính hơn, nước cam tạo ra môi trường không thuận lợi cho sỏi phát triển. Đây được xem là phương pháp tự nhiên và đơn giản nhất để bảo vệ hệ bài tiết và duy trì chức năng thận khỏe mạnh.

Làm đẹp da và ngăn ngừa lão hóa sớm

Vitamin C có trong nước cam là thành phần thiết yếu để cơ thể tổng hợp collagen, protein quan trọng giúp duy trì độ đàn hồi và săn chắc cho làn da. Các chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong loại quả này còn giúp trung hòa các gốc tự do gây hại từ môi trường và tia UV, từ đó làm mờ các vết thâm nám, giảm nếp nhăn và mang lại làn da sáng mịn từ bên trong. Việc uống nước cam thường xuyên chính là bí quyết trẻ hóa làn da một cách bền vững.

Cải thiện hệ tiêu hóa và hỗ trợ giảm cân

Mặc dù ở dạng lỏng, nhưng nếu bạn sử dụng nước cam còn nguyên tép, bạn sẽ bổ sung thêm một lượng chất xơ đáng kể giúp thúc đẩy quá trình nhuận tràng và ngăn ngừa táo bón. Bên cạnh đó, nước cam có hàm lượng calo thấp nhưng lại giàu dưỡng chất, tạo cảm giác no lâu và giảm cảm giác thèm đồ ngọt. Đây là lựa chọn lý tưởng để thay thế các loại nước giải khát có gas, giúp bạn kiểm soát cân nặng và duy trì vóc dáng thon gọn.

Tốt cho trí não và hệ thần kinh

Các dưỡng chất như folate (Vitamin B9) và kali trong nước cam đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì chức năng thần kinh khỏe mạnh. Folate giúp tăng cường lưu thông máu lên não, cải thiện khả năng tập trung và trí nhớ, đồng thời ngăn ngừa tình trạng suy giảm nhận thức ở người già. Trong khi đó, kali giúp điều hòa nhịp tim và các xung thần kinh, giúp bạn cảm thấy tỉnh táo và giảm bớt căng thẳng, áp lực sau những giờ làm việc mệt mỏi.

ca_phe.jpg

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
