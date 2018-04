Cảnh báo về vi rút viêm gan siêu vi C “kẻ giết người thầm lặng“

Theo các chuyên gia y tế, viêm gan siêu vi C (HCV) là một trong những căn bệnh lây truyền qua đường máu phổ biến nhất trên thế giới. Cụ thể, viêm gan siêu vi C có thể lây qua đường máu, nhổ răng, quan hệ tình dục không an toàn. Đây là một trong các nguyên nhân khiến số người mắc bệnh đang gia tăng. Hiện tại, có hơn 185 triệu người mắc căn bệnh này trên thế giới.

Tại Việt Nam, theo đại diện Hội Gan Mật Việt Nam, viêm gan siêu vi C được ví như “kẻ giết người thầm lặng”, vì không có dấu hiệu rõ ràng, nhưng lại vô cùng nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng của người bệnh. "Ở giai đoạn đầu, viêm gan siêu vi C đa số không có triệu chứng gì cả nên không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt của bệnh nhân.

Vì vậy, hầu như người bệnh không hề biết mình đã bị nhiễm bệnh. Tuy nhiên, khi đã chuyển qua giai đoạn có biến chứng xơ gan và ung thư gan thì lúc này sức khỏe bệnh nhân đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

HCV hiện đang là một trong những căn bệnh lây truyền qua đường máu phổ biến nhất trên thế giới với hơn 185 triệu người mắc bệnh. (Ảnh minh họa/Dương Ngọc – TTXVN).

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, căn bệnh này hoàn toàn có thể được loại trừ nếu chúng ta có nhận thức đầy đủ, tiến hành xét nghiệm và có các cơ sở y tế chữa trị.

Mới đây, công ty Gilead Sciences vừa công bố kết quả hợp tác với Cơ quan Y tế tỉnh Arkhangai, Mông Cổ trong việc loại bỏ vi rút viêm gan siêu vi C tại châu Á. Kết quả xét nghiệm người dân ở độ tuổi 40 đến 65 tại tỉnh Arkhangai cho thấy, 10% trong số họ đang bị viêm gan siêu vi C – đây là tỉ lệ nhiễm HCV khá cao trên thế giới. Hiện 99.7% số người được xét nghiệm đã được cứu chữa kịp thời.

Trong vòng 15 tháng, hơn 17.594 người ở tỉnh Arkhangai đã được Cơ quan Y tế tỉnh Arkhangai tiến hành xét nghiệm và 1.774 người trong số đó có kết quả dương tính với bệnh HCV. Tới nay, 1.748 người xét nghiệm đã được chữa trị và sức khoẻ của 99,7% số người mắc bệnh đã hoàn toàn bình phục. Hơn nữa, 36 trường hợp ung thư gan giai đoạn đầu đã được phát hiện kịp thời trong quá trình xét nghiệm.

Khởi động từ tháng 12/2016, sự hợp tác nằm trong khuôn khổ sáng kiến Gilead’s Access của công ty Gilead Sciences nhằm cung cấp cơ hội tiếp cận các sản phẩm y tế cho các nước đang phát triển trên thế giới. Hi vọng rằng với những thành tựu đã đạt được từ chương trình hợp tác với tỉnh Arkhangai, sẽ có thêm nhiều chương trình hợp tác tương tự với các cơ quan chính quyền và cơ sở y tế của các nước trong khu vực Đông Nam Á để xóa bỏ các căn bệnh này./.

