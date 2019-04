Cắt bỏ thành công khối u khổng lồ cho bé trai 20 tháng tuổi

Bệnh viện Nhi Trung ương vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhi N.T.L. (20 tháng tuổi, trú tại Thanh Hóa) có khối u bạch huyết khổng lồ ở chân.

Gia đình cho biết, cách đây khoảng 10 tháng, sau khi đi khám tại bệnh viện tuyến địa phương, bé L. được chẩn đoán có khối u bạch huyết và chỉ định điều trị nội khoa (tiêm xơ).

Khối u kích thước lớn ở đùi trái bệnh nhi trước khi phẫu thuật (Ảnh: BVCC)

Tuy nhiên, sau một thời gian điều trị, bệnh tình không tiến triển, gia đình quyết định đưa bé tới khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Qua quá trình thăm khám và làm các xét nghiệm, dựa vào hình ảnh chụp cộng hưởng từ, các bác sĩ phát hiện có khối u bạch huyết kích thước lớn (5,3x16x17cm) nằm toàn bộ mặt sau cơ đùi trái của bệnh nhi. Nếu không được phẫu thuật, khối u sẽ ảnh hưởng nhiều tới chức năng vận động của trẻ.

Bệnh nhi được chỉ định mổ cắt bỏ khối u. Sau hơn 3 giờ, ca phẫu thuật thành công. Quá trình phẫu thuật bệnh nhi được tiêm xơ giảm tỷ lệ tái phát, tạo hình vạt da cơ đùi sau, giúp hình thể đùi gọn lại.

Theo TS. BS Hoàng Hải Đức – Trưởng khoa Chỉnh hình Nhi, Bệnh viện Nhi Trung ương, u bạch huyết là dị tật của hệ thống bạch huyết, có thể gặp ở mọi lứa tuổi và mọi vị trí của cơ thể.

Trong đó, 90% xảy ra ở trẻ em dưới 2 tuổi và hay gặp ở vùng đầu, cổ. U bạch huyết có thể bị từ khi còn bé (bẩm sinh) hoặc mắc phải (sau chấn thương…).

U bạch huyết mắc phải thường xuất hiện sau chấn thương, viêm, hoặc tắc nghẽn bạch huyết, thường phát hiện tình cờ hoặc bệnh nhân có biểu hiện đau nhẹ tại vùng tổn thương.

“Đây là một phẫu thuật phức tạp do thời gian gây mê lâu, bởi phẫu tích khối u nằm trong cơ đùi gần thần kinh hông to thần kinh đùi, bệnh nhân dễ mất máu, mất dịch thể. Rất may, sau hơn 3 giờ đồng hồ, ca phẫu thuật thành công”, bác sĩ Đức nói./.

Phạm Quý/VTC News

