English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cắt khối u, tái tạo lưỡi cho người đàn ông mắc ung thư

Thứ Năm, 09:17, 06/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bệnh viện Quân y 175 vừa phẫu thuật điều trị ung thư lưỡi kết hợp tái tạo bằng vạt da cơ dưới móng, giúp bảo tồn chức năng và cải thiện thẩm mỹ cho người bệnh.

Thông tin từ Bệnh viện Quân y 175 cho biết, người bệnh N.V.D. (sinh năm 1962, quê Nha Trang) xuất hiện khối u vùng lưỡi trái khoảng 2 tháng, đau nhẹ, kích thước tăng nhanh và không thuyên giảm. Sau khi đến khám tại Viện Ung bướu và Y học hạt nhân, Bệnh viện Quân y 175, người bệnh được chẩn đoán ung thư lưỡi trái giai đoạn 2.

Qua hội chẩn, các bác sĩ thống nhất phẫu thuật cắt bỏ tổn thương kết hợp tái tạo tổn khuyết bằng vạt da cơ dưới móng. Việc lựa chọn phương pháp tái tạo sẽ được bác sĩ đánh giá dựa trên vị trí tổn khuyết, giai đoạn bệnh và tình trạng sức khỏe của từng người bệnh.

Đại tá BS CKII. Nguyễn Trọng Đức, Chủ Nhiệm Khoa Phẫu thuật và Tạo hình Hàm mặt cho biết : “Điều trị ung thư lưỡi không chỉ dừng lại ở việc cắt bỏ khối u. Nguyên tắc điều trị hiện nay là loại bỏ triệt để tổn thương kết hợp tái tạo vùng khuyết, nhằm hạn chế nguy cơ tái phát, di căn; đồng thời khôi phục chức năng ăn uống, phát âm và cải thiện thẩm mỹ cho người bệnh”.

cat khoi u, tai tao luoi cho nguoi dan ong mac ung thu hinh anh 1
Bệnh nhân được tái tạo lưỡi bằng vạt da dưới cổ. (Ảnh: BVCC)

Sau phẫu thuật cắt bỏ ung thư khoang miệng, người bệnh có thể gặp những tổn khuyết ở nhiều mức độ khác nhau. Nếu không được tái tạo phù hợp, người bệnh có nguy cơ gặp khó khăn khi nói, nuốt, ăn uống và sinh hoạt hằng ngày. Các bác sĩ quyết định lựa chọn phương pháp tái tạo bằng vạt da dưới móng để phục hồi phần lưỡi khuyết cho bệnh nhân.

Theo bác sĩ, vạt da cơ dưới móng là kỹ thuật sử dụng phần da và cơ ở vùng trước cổ, bảo tồn hệ thống mạch máu nuôi, sau đó chuyển lên tái tạo vùng khuyết sau khi cắt bỏ tổn thương ung thư khoang miệng.

Kỹ thuật này cho phép cắt bỏ tổn thương và tái tạo ngay trong cùng một cuộc phẫu thuật. Vạt da cơ dưới móng có mô mềm mỏng, linh hoạt, phù hợp với cấu trúc lưỡi và sàn miệng, giúp rút ngắn thời gian mổ, giảm chi phí điều trị, đạt tỷ lệ sống của vạt cao khi chỉ định phù hợp, đồng thời hỗ trợ phục hồi chức năng nói và nuốt cho người bệnh.

Phương pháp này phù hợp với những tổn khuyết nhỏ và trung bình sau phẫu thuật ung thư lưỡi, kể cả với người cao tuổi hoặc người có nhiều bệnh lý nội khoa.

Bác sĩ khuyến cáo, ung thư lưỡi và ung thư sàn miệng có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm. Người dân không nên chủ quan khi xuất hiện vết loét trong miệng kéo dài, khối bất thường ở lưỡi hoặc các triệu chứng dai dẳng không cải thiện.

Việc thăm khám chuyên khoa ngay từ giai đoạn đầu giúp nâng cao hiệu quả điều trị, tạo điều kiện áp dụng phương pháp tái tạo phù hợp, bảo tồn chức năng ăn uống, phát âm và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Như Thủy/VTC News
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lần đầu ghép gan cho trẻ mắc ung thư gan tại khu vực phía Nam
Lần đầu ghép gan cho trẻ mắc ung thư gan tại khu vực phía Nam

VOV.VN - Ca ghép gan từ người hiến sống là mẹ ruột cho bệnh nhi 14 tuổi mắc ung thư biểu mô tế bào gan được Bệnh viện Nhi đồng 2 thực hiện thành công, đánh dấu cột mốc mới trong ghép tạng nhi khoa tại khu vực phía Nam.

Lần đầu ghép gan cho trẻ mắc ung thư gan tại khu vực phía Nam

Lần đầu ghép gan cho trẻ mắc ung thư gan tại khu vực phía Nam

VOV.VN - Ca ghép gan từ người hiến sống là mẹ ruột cho bệnh nhi 14 tuổi mắc ung thư biểu mô tế bào gan được Bệnh viện Nhi đồng 2 thực hiện thành công, đánh dấu cột mốc mới trong ghép tạng nhi khoa tại khu vực phía Nam.

Trào ngược dạ dày thực quản kéo dài có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Trào ngược dạ dày thực quản kéo dài có thể làm tăng nguy cơ ung thư

VOV.VN - Đau thượng vị, đầy bụng hay trào ngược kéo dài thường bị xem nhẹ, trong khi đây có thể là những dấu hiệu cảnh báo ung thư dạ dày. Phát hiện sớm không chỉ tăng cơ hội chữa khỏi mà nhiều trường hợp còn không cần phẫu thuật.

Trào ngược dạ dày thực quản kéo dài có thể làm tăng nguy cơ ung thư

Trào ngược dạ dày thực quản kéo dài có thể làm tăng nguy cơ ung thư

VOV.VN - Đau thượng vị, đầy bụng hay trào ngược kéo dài thường bị xem nhẹ, trong khi đây có thể là những dấu hiệu cảnh báo ung thư dạ dày. Phát hiện sớm không chỉ tăng cơ hội chữa khỏi mà nhiều trường hợp còn không cần phẫu thuật.

Loại rau bán đầy chợ lại là “‘khắc tinh của bệnh ung thư”
Loại rau bán đầy chợ lại là “‘khắc tinh của bệnh ung thư”

VOV.VN - Chỉ có giá vài chục nghìn đồng 1kg, nhưng rau cải xoong lại được đánh giá loại rau lành mạnh nhất thế giới, đặc biệt có khả năng ngừa ung thư (K).

Loại rau bán đầy chợ lại là “‘khắc tinh của bệnh ung thư”

Loại rau bán đầy chợ lại là “‘khắc tinh của bệnh ung thư”

VOV.VN - Chỉ có giá vài chục nghìn đồng 1kg, nhưng rau cải xoong lại được đánh giá loại rau lành mạnh nhất thế giới, đặc biệt có khả năng ngừa ung thư (K).

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe