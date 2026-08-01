Lần đầu ghép gan cho trẻ mắc ung thư gan tại khu vực phía Nam

Mẹ hiến gan cứu con mắc ung thư

Ngày 1/8, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết vừa thực hiện thành công ca ghép gan cho bệnh nhi 14 tuổi mắc ung thư biểu mô tế bào gan (HCC). Đây là ca ghép gan đầu tiên tại khu vực phía Nam điều trị cho trẻ mắc căn bệnh này, đánh dấu bước tiến mới trong lĩnh vực ghép tạng nhi khoa.

Theo Bệnh viện Nhi đồng 2, bệnh nhi được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tế bào gan vào cuối năm 2025 và đã trải qua 10 đợt hóa trị từ tháng 11/2025 đến tháng 6/2026. Cuối tháng 6/2026, bệnh nhi được hội chẩn tại Khoa Gan mật tụy và Ghép gan. Các bác sĩ của bệnh viện đã phối hợp hội chẩn với Giáo sư Raymond Reding, chuyên gia ghép gan đến từ Vương quốc Bỉ.

Bệnh nhi được thăm khám sau phẫu thuật (ảnh: BVCC)

Sau khi đánh giá toàn diện, ê-kíp quyết định thực hiện ghép gan sớm và chuẩn bị người hiến là mẹ ruột của bệnh nhi. Qua thăm khám và đánh giá đa chuyên khoa, các bác sĩ xác định khối u chưa xâm lấn bề mặt gan, chưa di căn hạch, chưa xâm lấn mạch máu và các cơ quan lân cận, chức năng gan vẫn còn tốt nên bệnh nhi đủ điều kiện ghép gan.

Ca ghép được thực hiện ngày 22/7 từ người hiến sống là mẹ ruột. Đến nay, sau 9 ngày ghép gan, sức khỏe bệnh nhi hồi phục tích cực. Trẻ tỉnh táo, ăn uống tốt, sinh hoạt gần như bình thường, chức năng gan ghép ổn định và chưa ghi nhận dấu hiệu thải ghép. Người mẹ hiến gan cũng hồi phục tốt và đã được xuất viện.

Ghép gan mở thêm cơ hội sống

Theo TS.BS Trần Thanh Trí, Trưởng ê-kíp ghép gan của Bệnh viện Nhi đồng 2, ung thư biểu mô tế bào gan ở trẻ em là bệnh hiếm gặp nhưng ghép gan là phương pháp điều trị triệt để đối với những trường hợp không còn khả năng cắt bỏ khối u. Phương pháp này không chỉ loại bỏ hoàn toàn khối u và lá gan mang bệnh mà còn mang lại cơ hội sống lâu dài cho trẻ nếu được chỉ định đúng thời điểm. Tuy nhiên, nhiều bệnh nhi vẫn chưa thể tiếp cận kỹ thuật này do khó khăn về kinh tế, nguồn tạng hiến và khả năng tiếp cận các trung tâm ghép gan chuyên sâu.

Với trường hợp trên, ngoài nỗ lực của ê-kíp y tế, gia đình bệnh nhi còn nhận được sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, góp phần trang trải phần lớn chi phí ghép gan và điều trị.

PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết ca ghép thành công tiếp tục khẳng định năng lực của bệnh viện với vai trò là trung tâm ghép gan trẻ em hàng đầu khu vực phía Nam, đồng thời mở thêm hy vọng cho nhiều trẻ mắc bệnh gan giai đoạn cuối và các bệnh lý ác tính về gan có chỉ định ghép gan.