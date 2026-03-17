Cây thuốc đa năng cực tốt cho sức khỏe, nhiều người chưa biết trồng chỉ để ngắm

Thứ Ba, 05:45, 17/03/2026
VOV.VN - Cây sống đời (cây lá bỏng) từ lâu đã trở nên quen thuộc trong các gia đình Việt Nam nhờ sức sống mãnh liệt và vẻ đẹp mộc mạc. Tuy nhiên, ít ai biết rằng loại cây này còn tiềm ẩn những dược tính quý báu, chứa nhiều hoạt chất như flavonoid, glycosid và các axit hữu cơ tốt cho sức khỏe.

Khả năng kháng viêm, kháng khuẩn hiệu quả.

Một trong những lợi ích nổi bật nhất của cây sống đời chính là đặc tính kháng viêm mạnh mẽ nhờ các hợp chất tự nhiên trong lá, do đó có thể làm giảm sốt, chống viêm, giảm đau và tác dụng giãn cơ. Khoa học đã chứng minh nước ép cây sống đời có khả năng kháng khuẩn cực mạnh. Nó có thể 'khuất phục' nhiều loại vi khuẩn gây viêm nhiễm phổ biến như E. coli hay tụ cầu khuẩn. Đặc biệt, ngay cả với một số loại vi khuẩn đã nhờn thuốc kháng sinh, dịch chiết từ loài cây này vẫn phát huy tác dụng bảo vệ sức khỏe kinh ngạc.

Chống trầm cảm

Không chỉ dừng lại ở việc kháng viêm, cây sống đời còn là 'liều thuốc an thần' tự nhiên cho hệ thần kinh. Các nghiên cứu cho thấy chiết xuất từ lá cây có khả năng thúc đẩy sản sinh GABA (gamma aminobutyric acid) – một chất dẫn truyền thần kinh quan trọng giúp não bộ thư giãn. Nhờ cơ chế tăng cường mức độ GABA này, cây sống đời giúp giảm căng thẳng, xoa dịu các cơn đau và mang lại giấc ngủ sâu hơn.

Cây sống đời là cây thuốc đa năng cực tốt cho sức khỏe. (Ảnh minh họa: VTCNews)

Hỗ trợ điều trị bỏng và làm lành vết thương ngoài da

Nước cốt từ lá sống đời có khả năng làm mát tức thì, ngăn ngừa mọng nước và thúc đẩy quá trình tái tạo mô da mới. Đối với các vết thương hở nhỏ, trầy xước hoặc mụn nhọt, dịch chiết từ lá còn đóng vai trò như một chất sát khuẩn tự nhiên, giúp vết thương khô nhanh và hạn chế để lại sẹo.

Hỗ trợ điều trị viêm họng và ho hiệu quả

Trong lá sống đời có chứa các hợp chất kháng khuẩn mạnh mẽ, giúp tiêu diệt vi khuẩn gây hại trong vòm họng. Đối với những người bị ho khan, ho có đờm hoặc viêm amidan, việc nhai lá sống đời cùng một chút muối tinh sẽ giúp làm sạch cổ họng, giảm sưng tấy và cắt cơn ho nhanh chóng. Đây là phương pháp trị bệnh lành tính, đặc biệt phù hợp cho những ai muốn hạn chế sử dụng thuốc kháng sinh liều cao.

Hỗ trợ điều trị các bệnh lý về đường tiêu hóa

Cây sống đời là "vị cứu tinh" cho những người gặp vấn đề về dạ dày và đại tràng nhờ khả năng làm se niêm mạc và kháng khuẩn đường ruột. Các hoạt chất trong nước ép lá sống đời giúp ức chế vi khuẩn gây hại, giảm tình trạng viêm loét và hỗ trợ điều trị kiết lỵ hiệu quả. Sử dụng lá sống đời đúng cách giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn, giảm các triệu chứng đầy hơi, khó tiêu và đau bụng âm ỉ.

Mặc dù cây sống đời rất lành tính, nhưng để đảm bảo an toàn, bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ bác sĩ trước khi sử dụng. Luôn rửa sạch lá bằng nước muối loãng trước khi ăn hoặc đắp để tránh nhiễm khuẩn.  Nếu thấy có dấu hiệu ngứa, đỏ khi đắp lá, hãy ngưng sử dụng ngay lập tức. 

 

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Loại cá dân dã cứ ra chợ là thấy, giàu Omega-3 chẳng kém cá hồi lại bổ đủ đường

VOV.VN - Cá nục không chỉ là một món ăn dân dã, "đưa cơm" trong mâm cơm người Việt mà còn được mệnh danh là một loại "siêu thực phẩm" từ đại dương nhờ bảng thành phần dinh dưỡng ấn tượng. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc bổ sung cá nục vào thực đơn hàng tuần mang lại những thay đổi tích cực cho cơ thể.

Mật ong sử dụng kiểu này cực hại sức khỏe, nhiều người vẫn vô tư làm mỗi ngày

VOV.VN - Mật ong được ví như thuốc bổ tự nhiên với vô vàn tác dụng cho sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, nếu sử dụng sai cách, món quà quý giá này có thể biến thành thực phẩm gây hại cho cơ thể. Dưới đây là 6 sai lầm khi sử dụng mật ông nhiều người hay mắc phải mà không biết.

Thời điểm ăn trái cây giúp sức khỏe thăng hạng lại không lo tăng cân giảm cân

VOV.VN - Chúng ta đều biết trái cây là nguồn cung cấp vitamin, chất xơ và khoáng chất tuyệt vời. Việc chọn đúng thời điểm vàng ăn trái cây không chỉ giúp cơ thể hấp thụ tối đa dinh dưỡng mà còn tránh được những rắc rối cho hệ tiêu hóa.

