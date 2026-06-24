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Cây thuốc quý không trồng vẫn mọc tự nhiên, biết dùng sức khỏe liên tục thăng hạng

Thứ Tư, 05:45, 24/06/2026
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VOV.VN - Không chỉ là một loại cây mọc dại, địa liền sở hữu những dược tính mạnh mẽ giúp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe toàn diện. Vậy cây địa liền có tác dụng gì?

Kháng khuẩn và chống oxy hóa

Các nghiên cứu dược lý hiện đại chỉ ra rằng, chiết xuất từ củ địa liền có khả năng ức chế một số chủng vi khuẩn và nấm gây bệnh. Đồng thời, các hoạt chất chống oxy hóa trong loại củ này giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do.

Đặc tính chống viêm

Theo truyền thống, cây địa liền được sử dụng để giảm viêm liên quan đến nhiều bệnh lý khác nhau, bao gồm viêm khớp, đau cơ và các vấn đề về hô hấp. Trong khi, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chiết xuất từ cây địa liền có đặc tính chống viêm, có thể giúp giảm viêm và đau.

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Theo truyền thống, cây địa liền được sử dụng để giảm viêm liên quan đến nhiều bệnh lý khác nhau, bao gồm viêm khớp, đau cơ và các vấn đề về hô hấp.

Hỗ trợ tiêu hóa

Cây địa liền có thể giúp kích thích các enzyme tiêu hóa, giảm đầy hơi và chướng bụng, làm dịu dạ dày bị kích ứng. Nếu bạn thường xuyên gặp phải tình trạng bụng ấm ách, đầy hơi, khó tiêu hoặc đau dạ dày thể hàn (đau bụng khi gặp lạnh), địa liền chính là "cứu tinh".

Có thể hỗ trợ sức khỏe hô hấp

Cây địa liền có thể được sử dụng để làm giảm các vấn đề về đường hô hấp như ho, cảm lạnh và hen suyễn. Đặc tính chống viêm và kháng khuẩn của nó có thể giúp làm dịu đường hô hấp và chống lại nhiễm trùng.

Có thể hỗ trợ làm lành vết thương

Chiết xuất từ cây địa liền có thể được dùng bôi ngoài da để thúc đẩy quá trình lành vết thương. Đặc tính chống viêm và kháng khuẩn của nó có thể giúp giảm viêm và ngăn ngừa nhiễm trùng vết thương.

Có hể tăng cường hệ miễn dịch, ngừa ung thư

Đặc tính chống oxy hóa và kháng khuẩn của cây địa liền có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch. Một số nghiên cứu cho thấy loại cây này có thể có đặc tính chống ung thư, nhưng cần nhiều nghiên cứu hơn nữa trong lĩnh vực này.

Mặc dù có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, tuy nhiên bạn cần lưu ý rằng không nên sử dụng cây địa liền nếu chưa tham khảo ý kiền của bác sĩ và các chuyên gia y tế. Ngoài ra, không nên quá lạm dụng địa liền để tránh gây hại cho sức khoẻ, đặc biệt là đối với trẻ em, người lớn tuổi, phụ nữ đang mang thai và người đang điều trị bệnh.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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