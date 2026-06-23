Vị thuốc quý có mùi thơm nồng, dùng thường não khỏe, xương chắc, dáng lại thon

Chứa hàm lượng chất chống oxy hóa vượt trội

Chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tổn thương do gốc tự do gây ra, nguyên nhân hàng đầu dẫn đến lão hóa và nhiều bệnh mãn tính. Quế rất giàu Polyphenol, một chất chống oxy hóa cực mạnh.

Trong một nghiên cứu so sánh hoạt tính chống oxy hóa của 26 loại gia vị (bao gồm cả tỏi và kinh giới), quế đã xuất sắc đứng đầu danh sách. Thậm chí, quế mạnh đến mức có thể được sử dụng như một chất bảo quản thực phẩm tự nhiên.

Kháng viêm mạnh mẽ, giảm đau xương khớp

Nhờ chứa lượng lớn hợp chất cinnamaldehyde, một trong những tác dụng của quế nổi bật nhất là khả năng kháng viêm mạnh. Viêm là phản ứng tự nhiên giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng và chữa lành tổn thương. Tuy nhiên, viêm mãn tính lại là "kẻ thù thầm lặng" gây ra các bệnh nguy hiểm. Uống trà quế hoặc bổ sung bột quế vào chế độ ăn giúp làm giảm tình trạng sưng tấy, hỗ trợ xoa dịu các cơn đau do viêm khớp dạng thấp một cách an toàn.

Quế là một trong những loại gia vị lâu đời và phổ biến nhất trên thế giới.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Bệnh tim là nguyên nhân gây tử vong sớm phổ biến nhất trên toàn cầu và quế đã được chứng minh là có thể làm giảm các yếu tố nguy cơ này. Việc sử dụng quế đúng cách giúp làm giảm mức cholesterol toàn phần và Cholesterol xấu (LDL), ổn định chất béo trung tính (Triglyceride) trong máu, nỗ trợ hạ huyết áp, giúp hệ mạch máu hoạt động ổn định và đàn hồi tốt hơn.

Hỗ trợ giảm cân và đốt cháy mỡ thừa

Trà quế giảm cân từ lâu đã là công thức làm đẹp quen thuộc của nhiều chị em. Tinh dầu trong vỏ quế có khả năng kích thích quá trình trao đổi chất, thúc đẩy cơ thể sinh nhiệt và đốt cháy nhiều calo hơn. Đồng thời, quế giúp điều hòa lượng đường huyết, ngăn chặn tình trạng insulin tăng cao – nguyên nhân chính khiến cơ thể tích tụ mỡ thừa, đặc biệt là mỡ bụng.

Bảo vệ não bộ, phòng ngừa chứng mất trí nhớ (Alzheimer)

Các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer và Parkinson thường do sự suy giảm cấu trúc hoặc chức năng của các tế bào não. Nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra hai hợp chất trong quế (cinnamaldehyde và epicatechin) có khả năng ngăn chặn sự tích tụ của một loại protein gọi là "tau" trong não.

Đây là loại protein độc hại tạo ra các mảng bám gây tổn thương tế bào não và dẫn đến chứng mất trí nhớ ở người già.

Chống nhiễm trùng, bảo vệ răng miệng và hơi thở

Hợp chất cinnamaldehyde trong quế có đặc tính kháng nấm và kháng khuẩn cực mạnh. Tinh dầu quế đã được chứng minh là có thể điều trị hiệu quả chứng nhiễm trùng đường hô hấp do nấm gây ra. Ngoài ra, tác dụng kháng khuẩn của quế còn giúp ngăn ngừa sâu răng, tiêu diệt các vi khuẩn có hại trong khoang miệng, từ đó làm giảm tình trạng hôi miệng và mang lại hơi thở thơm tho.