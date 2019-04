Chăm sóc da trước ảnh hưởng do ô nhiễm môi trường

Một trong những nguyên nhân khiến cho môi trường sống xung quanh bạn bị ô nhiễm, là khói bụi xe cộ cho đến khói thuốc lá… Làn da của chúng ta hứng chịu hậu quả trực tiếp từ những chất độc hại này. Do vậy, bạn cần các biện pháp chủ động để bảo vệ làn da của mình. Làm sạch sâu: Bạn cần sự hỗ trợ của những dụng cụ làm sạch da chuyên sâu như máy massage mặt, máy rửa mặt, các miếng rửa mặt silicon, hoặc bọt xốp mềm. Thanh lọc làn da: Các lớp bụi bẩn, chất bã nhờn, vi khuẩn sẽ tích tụ ngay trên da và tình trạng viêm da sẽ còn nghiêm trọng hơn khi bạn bị bao vây trong bầu không khí ô nhiễm đầy khói bụi. Do vậy, bạn không thể bỏ qua bước tẩy tế bào chết cho da, giúp làm sạch lỗ chân lông và thải hết các độc tố nằm sâu trong da. Dưỡng ẩm: Hãy sử dụng sản phẩm kem dưỡng ẩm chứa nhiều vitamin C, E hoặc Retinol để có thể chống oxy hóa, làm lành những tổn thương da do các gốc tự do gây ra và tạo cho làn da hệ thống rào cản miễn dịch vững chắc. Detox cho da: Đừng quên đắp mặt nạ vì đây cũng là một cách để dưỡng ẩm cho da và thải độc tố rất hiệu quả. Bạn có thể sử dụng các loại mặt nạ chứa thành phần than hoạt tính hoặc tự chế các loại mặt nạ detox cho da. Ăn uống đúng cách: Bạn cần có một chế độ ăn uống hợp lý và giờ giấc sinh hoạt khoa học, để giúp cho cơ thể luôn có sức đề kháng vừa bảo vệ sức khoẻ, vừa bảo vệ làn da. Bổ sung vitamin: Thức ăn tốt cho da là rau xanh hay những thực phẩm chứa nhiều vitamin và collagen. Ngược lại, chất kích thích, rượu bia, nước ngọt có ga lại là "khắc tinh" với làn da của bạn./.

Một trong những nguyên nhân khiến cho môi trường sống xung quanh bạn bị ô nhiễm, là khói bụi xe cộ cho đến khói thuốc lá… Làn da của chúng ta hứng chịu hậu quả trực tiếp từ những chất độc hại này. Do vậy, bạn cần các biện pháp chủ động để bảo vệ làn da của mình. Làm sạch sâu: Bạn cần sự hỗ trợ của những dụng cụ làm sạch da chuyên sâu như máy massage mặt, máy rửa mặt, các miếng rửa mặt silicon, hoặc bọt xốp mềm. Thanh lọc làn da: Các lớp bụi bẩn, chất bã nhờn, vi khuẩn sẽ tích tụ ngay trên da và tình trạng viêm da sẽ còn nghiêm trọng hơn khi bạn bị bao vây trong bầu không khí ô nhiễm đầy khói bụi. Do vậy, bạn không thể bỏ qua bước tẩy tế bào chết cho da, giúp làm sạch lỗ chân lông và thải hết các độc tố nằm sâu trong da. Dưỡng ẩm: Hãy sử dụng sản phẩm kem dưỡng ẩm chứa nhiều vitamin C, E hoặc Retinol để có thể chống oxy hóa, làm lành những tổn thương da do các gốc tự do gây ra và tạo cho làn da hệ thống rào cản miễn dịch vững chắc. Detox cho da: Đừng quên đắp mặt nạ vì đây cũng là một cách để dưỡng ẩm cho da và thải độc tố rất hiệu quả. Bạn có thể sử dụng các loại mặt nạ chứa thành phần than hoạt tính hoặc tự chế các loại mặt nạ detox cho da. Ăn uống đúng cách: Bạn cần có một chế độ ăn uống hợp lý và giờ giấc sinh hoạt khoa học, để giúp cho cơ thể luôn có sức đề kháng vừa bảo vệ sức khoẻ, vừa bảo vệ làn da. Bổ sung vitamin: Thức ăn tốt cho da là rau xanh hay những thực phẩm chứa nhiều vitamin và collagen. Ngược lại, chất kích thích, rượu bia, nước ngọt có ga lại là "khắc tinh" với làn da của bạn./.