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Chiết xuất đậu đen mang lại lợi ích gì cho sức khỏe, làn da?

Thứ Ba, 09:23, 04/08/2026
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VOV.VN - Đậu đen không chỉ là thực phẩm quen thuộc mà còn chứa nhiều hợp chất có lợi cho sức khỏe. Với hàm lượng hoạt chất cô đặc, chiết xuất đậu đen đang được nghiên cứu về tiềm năng hỗ trợ sức khỏe và chăm sóc làn da.

Chiết xuất đậu đen là gì?

Chiết xuất đậu đen được tạo ra bằng cách tách và cô đặc các hợp chất hoạt tính sinh học từ hạt, thường sử dụng nước hoặc ethanol. Đáng chú ý là anthocyanin - chất chống oxy hóa tạo màu cho vỏ đậu đen. Sản phẩm có thể ở dạng bột hoặc dung dịch, được ứng dụng trong thực phẩm bổ sung, dược phẩm và mỹ phẩm.

Lợi ích của chiết xuất đậu đen đối với sức khỏe

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Các chất chống oxy hóa, đặc biệt là anthocyanin, có thể giúp hạn chế tổn thương tế bào do stress oxy hóa, đồng thời hỗ trợ chức năng của mạch máu.

Nhờ đó, các hợp chất trong đậu đen được quan tâm về khả năng góp phần kiểm soát các yếu tố nguy cơ tim mạch như huyết áp và rối loạn chuyển hóa lipid. Tuy nhiên, chiết xuất đậu đen không thay thế thuốc hoặc các phương pháp điều trị bệnh tim mạch.

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Đậu đen không chỉ là thực phẩm quen thuộc mà còn chứa nhiều hợp chất có lợi cho sức khỏe

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Một số nghiên cứu cho thấy các hợp chất trong đậu đen có thể tác động đến hoạt động của alpha-glucosidase và alpha-amylase - những enzyme tham gia quá trình phân giải carbohydrate.

Việc làm chậm quá trình phân giải carbohydrate có thể góp phần hạn chế mức tăng đường huyết sau ăn. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào dạng chiết xuất, liều lượng và tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Cải thiện chức năng tiêu hóa

Chất xơ trong đậu đen có thể hỗ trợ nhu động ruột, góp phần hạn chế táo bón. Chất xơ cũng có thể đóng vai trò như nguồn thức ăn cho các vi khuẩn có lợi trong đường ruột, từ đó hỗ trợ duy trì hệ vi sinh cân bằng và sức khỏe tiêu hóa.

Hỗ trợ chức năng não bộ

Stress oxy hóa được xem là một trong những yếu tố có liên quan đến quá trình suy giảm chức năng nhận thức và một số bệnh thoái hóa thần kinh. Các hợp chất chống oxy hóa trong đậu đen đang được nghiên cứu về khả năng bảo vệ tế bào trước tổn thương do stress oxy hóa.

Một số nghiên cứu bước đầu gợi ý tiềm năng của các hợp chất này đối với trí nhớ và chức năng nhận thức. Tuy nhiên, chưa thể xem chiết xuất đậu đen là biện pháp phòng ngừa hoặc điều trị các bệnh như Alzheimer hay Parkinson.

Tác dụng của chiết xuất đậu đen trong mỹ phẩm

Chiết xuất đậu đen được nghiên cứu và ứng dụng trong một số sản phẩm chăm sóc da, tóc nhờ chứa anthocyanin và các hợp chất chống oxy hóa. Những hoạt chất này có tiềm năng hỗ trợ bảo vệ da trước tác động của môi trường, làm chậm dấu hiệu lão hóa, cải thiện da không đều màu. Trong chăm sóc tóc, chiết xuất đậu đen cũng được sử dụng nhằm hỗ trợ nuôi dưỡng tóc và da đầu, hạn chế gãy rụng.

Ai nên sử dụng chiết xuất đậu đen?

Chiết xuất đậu đen có thể phù hợp với người muốn bổ sung hợp chất thực vật vào chế độ chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là người quan tâm sức khỏe tim mạch, kiểm soát đường huyết, chống lão hóa, cải thiện da không đều màu hoặc tăng cường chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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