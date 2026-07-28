Loại hạt bình dân được ví như "sâm đen", bổ thận, dưỡng nhan, tốt cho tim mạch

Hỗ trợ giảm cân, giữ dáng an toàn

Nếu bạn đang tìm kiếm một thực phẩm giảm cân tự nhiên thì đậu đen chính là "chân ái". Hàm lượng chất xơ dồi dào trong đậu đen giúp bạn no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn. Đồng thời, đạm thực vật trong loại hạt này giúp duy trì năng lượng cho cơ thể mà không gây tích tụ mỡ thừa.

Giúp xương khớp chắc khỏe

Đậu đen chứa nhiều sắt, canxi, photpho, mangan và kẽm. Đây đều là những khoáng chất thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì cấu trúc xương, giúp xương khớp luôn dẻo dai và phòng ngừa loãng xương ở người lớn tuổi.

Hạt đậu đen được ví như một vị thuốc bổ bình dân nhờ hàm lượng dinh dưỡng và giá trị y học cực kỳ cao. (Ảnh minh họa: VTC News)

Kiểm soát đường huyết, tốt cho người tiểu đường

Nhờ chỉ số đường huyết (GI) thấp và hàm lượng chất xơ cao, đậu đen giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, người bị tiểu đường tuýp 1 và tuýp 2 bổ sung đậu đen vào chế độ ăn sẽ giúp cải thiện đáng kể lượng đường huyết và insulin.

Bảo vệ và tăng cường sức khỏe tim mạch

Đậu đen không chứa cholesterol, ngược lại còn rất giàu chất xơ, kali, folate và vitamin B6. Các chất này giúp làm giảm hàm lượng cholesterol xấu trong máu, bảo vệ mạch máu và giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, đột quỵ.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Hàm lượng chất xơ trong đậu đen là môi trường lý tưởng cho các lợi khuẩn trong đường ruột phát triển. Ăn đậu đen hoặc uống nước đậu đen đúng cách giúp ngăn ngừa táo bón, thúc đẩy hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn.

Làm đẹp da, chống lão hóa

Vỏ đậu đen chứa hàm lượng lớn Anthocyanin - một chất chống oxy hóa mạnh mẽ (cao hơn gấp nhiều lần so với nho hay dâu tây). Chất này giúp trung hòa các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa, giảm mụn và mang lại làn da mịn màng, tươi trẻ.

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Các hợp chất flavonoid và tannin trong đậu đen hoạt động như những chất chống viêm và chống ung thư mạnh mẽ. Chúng giúp bảo vệ các tế bào khỏi sự tổn thương DNA, từ đó ngăn chặn sự hình thành và phát triển của các tế bào ác tính.

Giảm huyết áp

Duy trì lượng natri thấp là điều cần thiết để giữ huyết áp ở mức bình thường. Hàm lượng natri trong đậu đen tự nhiên khá thấp, đồng thời có chứa một số chất khoáng khác: chứa kali, canxi và magiê, tất cả những chất khoáng này đều có tác dụng làm giảm huyết áp hiệu quả cho những người bị huyết áp cao. Đảm bảo mua các loại đồ hộp có hàm lượng natri thấp và vẫn để ráo nước và rửa sạch để giảm thêm hàm lượng natri.