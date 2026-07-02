Chủ quan với mụn nhỏ, chàng trai phải mang hậu môn nhân tạo 3 tháng

Khoảng 1 năm trước, anh P.T.H (26 tuổi, Hải Phòng) phát hiện 1-2 nốt mụn nhỏ vùng cạnh hậu môn bên phải, đôi lúc sưng tấy kèm sốt nhẹ. Nghĩ chỉ là mụn thông thường, anh tự nặn tại nhà và mua kháng sinh không rõ loại để uống. Sau khi sốt giảm, dịch mủ ít đi, anh cho rằng bệnh đã khỏi. Tuy nhiên, các nốt mụn không biến mất mà âm thầm lan rộng ra vùng mông cả hai bên và vùng tầng sinh môn. Cho đến khi mủ chảy liên tục, đau đớn dữ dội và sốt cao kéo dài, anh mới đến bệnh viện.

Tại bệnh viện tuyến dưới bệnh nhân đã được chích các ổ áp xe. Kết quả cấy mủ ban đầu phát hiện vi khuẩn tụ cầu đa kháng thuốc. Do tình trạng bệnh phức tạp, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để điều trị chuyên sâu.

Bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân

Bác sĩ CKII Nguyễn Chiến Quyết, Khoa Ngoại Tổng hợp, Tiết niệu và Nam học cho biết: “Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng nặng. Hai bên mông rất nhiều các lỗ rò từ các khối áp xe đã vỡ mủ, chảy dịch đục. Kết quả xét nghiệm cho thấy các chỉ số viêm tăng rất cao với bạch cầu 23,81 G/L, tiểu cầu 458 G/L, CRP 60,2 mg/L (cao gấp khoảng 12 lần bình thường). Hình ảnh cộng hưởng từ (MRI) ghi nhận áp xe lan tỏa hai bên mông kèm rò hậu môn”.

Bệnh nhân được chẩn đoán xác định áp xe vùng tầng sinh môn, rò hậu môn phức tạp, nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng đa kháng (Staphylococcus aureus).

Sau 10 ngày điều trị bằng phác đồ kháng sinh tích cực, tình trạng sốt và nhiễm khuẩn huyết tạm thời được kiểm soát nhưng vùng mông và tầng sinh môn vẫn còn nhiều ổ áp xe nhỏ do tỉnh trạng rò hậu môn phức tạp.

Qua hội chẩn bệnh nhân được các bác sĩ chỉ định phẫu thuật chích rạch áp xe tầng sinh môn và cắt các đường rò hậu môn.

Chia sẻ về ca phẫu thuật này, BS Quyết cho biết: "Do tình trạng nhiễm khuẩn và rò hậu môn rất phức tạp với nhiều đường rò và các ổ áp xe vùng tầng sinh môn, chúng tôi phải phẫu thuật chích rạch làm sạch các ổ áp xe, cắt các đường rò và làm hậu môn nhân tạo cho bệnh nhân. Việc này nhằm giữ cho vùng tầng sinh môn và đường rò hậu môn hoàn toàn sạch sẽ, không bị lây nhiễm thêm vi khuẩn từ phân, tạo điều kiện cho quá trình liền vết mổ”.

Sau phẫu thuật, kết quả cấy mủ từ ổ áp xe còn phát hiện thêm sự xuất hiện của vi khuẩn Klebsiella pneumoniae kháng nhiều loại kháng sinh, khiến việc điều trị càng phải được theo dõi sát. Kết quả cấy vi sinh ở các thời điểm khác nhau cho thấy bệnh nhân đồng thời nhiễm nhiều loại vi khuẩn, khiến quá trình điều trị trở nên phức tạp và phải điều chỉnh kháng sinh phù hợp.

Hiện, sau gần 2 tuần phẫu thuật, các tổ chức hạt vùng mông, tầng sinh môn đã phát triển tốt, tình trạng nhiễm trùng được cải thiện rõ rệt. Dự kiến, sau khoảng 3 tháng, khi các tổn thương lành hẳn, và hết nhiễm khuẩn, bệnh nhân sẽ được phẫu thuật nối lại hậu môn như cũ.

Qua trường hợp của bệnh nhân H., các bác sĩ khuyến cáo: Người dân không nên tự nặn, hút hoặc bôi, đắp các loại lá, thuốc không rõ nguồn gốc lên các nốt mụn nhọt, đặc biệt ở những vùng kín như quanh hậu môn, tầng sinh môn. Các nốt mụn nhọt vùng tầng sinh môn có thể là biểu hiện ban đầu của bệnh lý rò hậu môn, mặt khác đây là khu vực dễ nhiễm khuẩn, việc tự nặn mụn nhọt có thể phá vỡ hàng rào bảo vệ của da, tạo điều kiện cho các vi khuẩn nguy hiểm xâm nhập sâu vào mô và máu, gây áp xe lan tỏa và nhiễm khuẩn huyết - biến chứng có tỷ lệ tử vong cao nếu không được cấp cứu kịp thời.