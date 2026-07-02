English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chủ quan với mụn nhỏ, chàng trai phải mang hậu môn nhân tạo 3 tháng

Thứ Năm, 14:46, 02/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cho rằng chỉ là mụn nhọt thông thường, nam thanh niên 26 tuổi tự nặn tại nhà. Khi nhập viện, anh đã bị áp xe vùng tầng sinh môn, rò hậu môn phức tạp, nhiễm khuẩn huyết do vi khuẩn đa kháng và phải làm hậu môn nhân tạo tạm thời.

Khoảng 1 năm trước, anh P.T.H (26 tuổi, Hải Phòng) phát hiện 1-2 nốt mụn nhỏ vùng cạnh hậu môn bên phải, đôi lúc sưng tấy kèm sốt nhẹ. Nghĩ chỉ là mụn thông thường, anh tự nặn tại nhà và mua kháng sinh không rõ loại để uống. Sau khi sốt giảm, dịch mủ ít đi, anh cho rằng bệnh đã khỏi. Tuy nhiên, các nốt mụn không biến mất mà âm thầm lan rộng ra vùng mông cả hai bên và vùng tầng sinh môn. Cho đến khi mủ chảy liên tục, đau đớn dữ dội và sốt cao kéo dài, anh mới đến bệnh viện.

Tại bệnh viện tuyến dưới bệnh nhân đã được chích các ổ áp xe. Kết quả cấy mủ ban đầu phát hiện vi khuẩn tụ cầu đa kháng thuốc. Do tình trạng bệnh phức tạp, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để điều trị chuyên sâu.

chu quan voi mun nho, chang trai phai mang hau mon nhan tao 3 thang hinh anh 1
Bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân

Bác sĩ CKII Nguyễn Chiến Quyết, Khoa Ngoại Tổng hợp, Tiết niệu và Nam học cho biết: “Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng nặng. Hai bên mông rất nhiều các lỗ rò từ các khối áp xe đã vỡ mủ, chảy dịch đục. Kết quả xét nghiệm cho thấy các chỉ số viêm tăng rất cao với bạch cầu 23,81 G/L, tiểu cầu 458 G/L, CRP 60,2 mg/L (cao gấp khoảng 12 lần bình thường). Hình ảnh cộng hưởng từ (MRI) ghi nhận áp xe lan tỏa hai bên mông kèm rò hậu môn”.

Bệnh nhân được chẩn đoán xác định áp xe vùng tầng sinh môn, rò hậu môn phức tạp, nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng đa kháng (Staphylococcus aureus).

Sau 10 ngày điều trị bằng phác đồ kháng sinh tích cực, tình trạng sốt và nhiễm khuẩn huyết tạm thời được kiểm soát nhưng vùng mông và tầng sinh môn vẫn còn nhiều ổ áp xe nhỏ do tỉnh trạng rò hậu môn phức tạp.

Qua hội chẩn bệnh nhân được các bác sĩ chỉ định phẫu thuật chích rạch áp xe tầng sinh môn và cắt các đường rò hậu môn.

Chia sẻ về ca phẫu thuật này, BS Quyết cho biết: "Do tình trạng nhiễm khuẩn và rò hậu môn rất phức tạp với nhiều đường rò và các ổ áp xe vùng tầng sinh môn, chúng tôi phải phẫu thuật chích rạch làm sạch các ổ áp xe, cắt các đường rò và làm hậu môn nhân tạo cho bệnh nhân. Việc này nhằm giữ cho vùng tầng sinh môn và đường rò hậu môn hoàn toàn sạch sẽ, không bị lây nhiễm thêm vi khuẩn từ phân, tạo điều kiện cho quá trình liền vết mổ”.

Sau phẫu thuật, kết quả cấy mủ từ ổ áp xe còn phát hiện thêm sự xuất hiện của vi khuẩn Klebsiella pneumoniae kháng nhiều loại kháng sinh, khiến việc điều trị càng phải được theo dõi sát. Kết quả cấy vi sinh ở các thời điểm khác nhau cho thấy bệnh nhân đồng thời nhiễm nhiều loại vi khuẩn, khiến quá trình điều trị trở nên phức tạp và phải điều chỉnh kháng sinh phù hợp.

Hiện, sau gần 2 tuần phẫu thuật, các tổ chức hạt vùng mông, tầng sinh môn đã phát triển tốt, tình trạng nhiễm trùng được cải thiện rõ rệt. Dự kiến, sau khoảng 3 tháng, khi các tổn thương lành hẳn, và hết nhiễm khuẩn, bệnh nhân sẽ được phẫu thuật nối lại hậu môn như cũ.

Qua trường hợp của bệnh nhân H., các bác sĩ khuyến cáo: Người dân không nên tự nặn, hút hoặc bôi, đắp các loại lá, thuốc không rõ nguồn gốc lên các nốt mụn nhọt, đặc biệt ở những vùng kín như quanh hậu môn, tầng sinh môn. Các nốt mụn nhọt vùng tầng sinh môn có thể là biểu hiện ban đầu của bệnh lý rò hậu môn, mặt khác đây là khu vực dễ nhiễm khuẩn, việc tự nặn mụn nhọt có thể phá vỡ hàng rào bảo vệ của da, tạo điều kiện cho các vi khuẩn nguy hiểm xâm nhập sâu vào mô và máu, gây áp xe lan tỏa và nhiễm khuẩn huyết - biến chứng có tỷ lệ tử vong cao nếu không được cấp cứu kịp thời.

Nguyễn Hà/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phẫu thuật thành công khối u nặng gần 5kg cho nữ bệnh nhân ở Quảng Trị
Phẫu thuật thành công khối u nặng gần 5kg cho nữ bệnh nhân ở Quảng Trị

VOV.VN - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa phẫu thuật thành công, cắt bỏ khối u buồng trứng nặng gần 5kg cho nữ bệnh nhân 59 tuổi, trú xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị.

Phẫu thuật thành công khối u nặng gần 5kg cho nữ bệnh nhân ở Quảng Trị

Phẫu thuật thành công khối u nặng gần 5kg cho nữ bệnh nhân ở Quảng Trị

VOV.VN - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa phẫu thuật thành công, cắt bỏ khối u buồng trứng nặng gần 5kg cho nữ bệnh nhân 59 tuổi, trú xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị.

Bệnh nhân ung thư suy kiệt sau 3 tháng ăn kiêng vì tin mạng xã hội
Bệnh nhân ung thư suy kiệt sau 3 tháng ăn kiêng vì tin mạng xã hội

VOV.VN - Nhiều bệnh nhân ung thư tự áp dụng chế độ ăn keto hoặc kiêng khem cực đoan với hy vọng "bỏ đói" khối u, nhưng lại rơi vào suy dinh dưỡng, phải tạm hoãn điều trị.

Bệnh nhân ung thư suy kiệt sau 3 tháng ăn kiêng vì tin mạng xã hội

Bệnh nhân ung thư suy kiệt sau 3 tháng ăn kiêng vì tin mạng xã hội

VOV.VN - Nhiều bệnh nhân ung thư tự áp dụng chế độ ăn keto hoặc kiêng khem cực đoan với hy vọng "bỏ đói" khối u, nhưng lại rơi vào suy dinh dưỡng, phải tạm hoãn điều trị.

Bệnh nhân tử vong sau khi rơi từ tầng 8 xuống tầng 3 của bệnh viện
Bệnh nhân tử vong sau khi rơi từ tầng 8 xuống tầng 3 của bệnh viện

VOV.VN - Một bệnh nhân tại tỉnh Đồng Tháp vừa tử vong không phải do bệnh lý mà do rơi từ lầu 8 xuống lầu 3 của bệnh viện. 

Bệnh nhân tử vong sau khi rơi từ tầng 8 xuống tầng 3 của bệnh viện

Bệnh nhân tử vong sau khi rơi từ tầng 8 xuống tầng 3 của bệnh viện

VOV.VN - Một bệnh nhân tại tỉnh Đồng Tháp vừa tử vong không phải do bệnh lý mà do rơi từ lầu 8 xuống lầu 3 của bệnh viện. 

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe