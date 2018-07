Chữa đau răng nhanh mà không cần đến nha sĩ

Dầu đinh hương có nhiều lợi ích về sức khỏe, nhất là để giảm đau răng. Đinh hương được sử dụng như một phương thuốc để làm tê liệt các dây thần kinh nhờ chất Eugenol có trong nó. Tuy nhiên, nếu đổ dầu đinh hương trực tiếp vào nơi bị đau sẽ làm trầm trọng thêm các triệu chứng, kích thích lưỡi và nướu nhạy cảm. Lấy 2 giọt đinh hương lên một miếng bông và đặt nó lên bị đau cho đến khi cơn đau bắt đầu biến mất. Súc miệng nước muối:Muối biển có nhiều lợi ích cho sức khỏe như tăng cường miễn dịch, điều chỉnh nhịp tim và huyết áp, kiềm hóa cơ thể và giảm đau răng. Muối biển chứa các đặc tính kháng khuẩn tự nhiên sẽ làm giảm các triệu chứng của đau răng do bệnh nướu răng và tiêu diệt vi khuẩn gây nhiễm trùng. Hơn nữa, muối chứa hơn 60 loại khoáng chất và có thể giúp chữa lành vết thương nhanh và hiệu quả hơn. Túi trà bạc có tính chất làm tê tương tự như dầu đinh hương và nó rất hiệu quả khi giảm đau răng. Ngoài ra, trà bạc hà có nhiều trong tannin - một chất kháng khuẩn và chống viêm tự nhiên. Lấy một túi trà đã qua sử dụng và để cho nó nguội đi, sau đó, đặt lên răng bị đau trong nửa giờ để giảm đau. Nhai hành tây sống: Hành tây có rất nhiều đặc tính kháng khuẩn và chống viêm có thể giết chết vi trùng trong khoang miệng, ngăn chặn chúng lây lan, và ngăn ngừa sâu răng. Nó cũng có thể tiêu diệt vi khuẩn gây nhiễm trùng ở cả răng và nướu răng và ngăn chặn chảy máu nướu răng. Hơn nữa, hành tây có hợp chất lưu huỳnh dễ bay hơi, khi chúng tiếp xúc với nước bọt, tạo thành axit sulfuric tác dụng làm tê liệt, do đó làm giảm đau. Chườm đá lạnh là một phương pháp giảm đau nhờ làm tê liệt các dây thần kinh gây đau và giảm sưng và viêm. Hơn nữa, đá cũng làm cho các mạch máu co lại, ngăn máu đi qua, do đó làm cho cơn đau ít nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, không để đá trực tiếp trên răng vì điều này có thể làm cho cơn đau nặng hơn rất nhiều. Cỏ lúa mì có các chất dinh dưỡng khác nhau cực kỳ hữu ích cho sức khỏe. Nó giàu vitamin, khoáng chất và có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm, chống oxy hóa giúp chữa lành các vết thương của cơ thể. Hơn nữa, wheatgrass có nhiều chất diệp lục có thể chống nhiễm trùng. Sử dụng cỏ lúa mì như nước súc miệng hai lần mỗi ngày. Cỏ xạ hương là một loại thảo dược có các đặc tính kháng khuẩn. Nó có thể được sử dụng như một chất khử trùng để tiêu diệt mầm bệnh và giảm đau. Cỏ xạ hương là một trong những thành phần chính trong Listerine vì nó có khả năng tiêu diệt vi trùng gây hôi miệng. Nhỏ vài giọt tinh dầu cỏ xã hương và nước vào một miếng bông rồi đặt lên răng bị đau trong 10 phút. Ăn tỏi sống: Tỏi là nguồn cung cấp chất phytochemical rất lớn, chịu trách nhiệm chống lại các bệnh nhiễm trùng khác nhau và giúp tăng cường hệ miễn dịch. Tỏi có khả năng tiêu diệt vi khuẩn có hại trong miệng gây ra mảng bám và nó có thể hoạt động như thuốc giảm đau hiệu quả. Bên cạnh đó, tỏi có chứa allicin mà được chứng minh ngăn ngừa sâu răng và tiêu diệt vi khuẩn gây sâu răng.

