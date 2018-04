Chữa mắt sưng húp bằng mẹo đơn giản

Chườm khăn lạnh: Phương pháp điều trị đơn giản nhất và hiệu quả nhất để đối phó với mắt sưng là chườm lạnh. Nhiệt độ lạnh sẽ giúp thư giãn các mạch máu. Điều này sẽ làm giảm bọng mắt và sưng tấy. Dưa chuột: Một vài lát dưa chuột cũng có thể giúp làm dịu mắt sưng và giảm sưng do khóc. Các chất làm se trong dưa chuột giúp làm giảm bọng mắt. Một nghiên cứu năm 2014 đã nêu bật các đặc tính nuôi dưỡng và làm săn chắc da trong dưa chuột có lợi cho da theo nhiều cách khác nhau. Túi trà: Trà đen có chứa tannin có thể xâm nhập vào da và tăng tuần hoàn máu. Vì vậy, thay vì bỏ túi trà đi, bạn có thể sử dụng chúng để giảm bọng mắt. Massage nhẹ nhàng: Massage trị liệu là một thủ thuật rất hiệu quả và dễ dàng để giải quyết đôi mắt sưng lên vì khóc. Xoa xung quanh mắt sau khi khóc làm cho các mạch máu mặt trở lại trạng thái bình thường nhanh chóng. Lòng trắng trứng: Lòng trắng trứng là biện pháp khá lý tưởng khi bị sưng húp mắt. Khi lòng trắng trứng được áp dụng cho da, chúng gây ra sự co thắt. Chúng có thể làm giảm tình trạng sưng cho mắt khá nhanh. Nước muối: Bạn cũng có thể sử dụng nước muối để làm giảm bọng mắt do khóc. Muối sẽ thẩm thấu qua da để hấp thụ chất lỏng xung quanh mắt (nguyên nhân khiến mắt bị sưng). Gel lô hội cũng có lợi trong việc làm giảm sưng mắt sau khi khóc. Nó không chỉ nuôi dưỡng da mà còn hỗ trợ sản xuất collagen. Ngoài ra, lô hội cũng có đặc tính làm se da giúp làm siết chặt da và giảm sưng. Nước hoa hồng có đặc tính làm săn da và có thể giúp làm siết chặt da quanh mắt. Vì nước hoa hồng cũng hoạt động như một loại nước làm săn da tự nhiên nên nó sẽ giúp làm sạch quầng thâm và sưng xung quanh mắt. Uống nước: Một cách khác để thoát khỏi đôi mắt sưng vì khóc là uống nước. Khóc có thể gây mất nước, và nước uống sẽ giúp cơ thể bù nước trở lại. Khi cơ thể được hydrat hóa tốt sẽ không có tình trạng sưng tấy. Ngoài ra, nước cũng giúp tẩy chất độc ra khỏi cơ thể.

