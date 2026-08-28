English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chuối hay việt quất: Loại quả nào giúp bổ sung năng lượng tốt hơn?

Thứ Sáu, 09:20, 28/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chuối và việt quất đều giàu dưỡng chất, nhưng khác biệt về năng lượng và carbohydrate. Nếu cần bổ sung năng lượng, chuối thường chiếm ưu thế, trong khi việt quất phù hợp với người muốn kiểm soát calo.

Năng lượng và dinh dưỡng của chuối

Chuối cung cấp năng lượng chủ yếu từ carbohydrate. Một quả cỡ trung bình (khoảng 118 g) chứa khoảng 105 kcal, trong khi protein và chất béo chiếm tỷ lệ nhỏ. Ngoài ra, chuối còn giàu chất xơ, kali, vitamin B6, vitamin C và một số vi chất.

Hàm lượng tinh bột và đường thay đổi theo độ chín. Khi chuối chín, một phần tinh bột chuyển thành đường đơn, khiến quả mềm và ngọt hơn. Nhờ giàu carbohydrate, dễ ăn và tiện lợi, chuối phù hợp làm bữa phụ hoặc bổ sung năng lượng trước, sau vận động. Tuy nhiên, nên dùng với khẩu phần phù hợp nhu cầu cơ thể.

chuoi hay viet quat loai qua nao giup bo sung nang luong tot hon hinh anh 1
Chuối và việt quất đều giàu dưỡng chất, nhưng khác biệt về năng lượng và carbohydrate

Năng lượng và dinh dưỡng của việt quất

Việt quất có mật độ năng lượng thấp hơn chuối nhờ hàm lượng nước cao. Trung bình 100 g việt quất tươi cung cấp khoảng 57 kcal, gồm 0,7 g protein, 14,5 g carbohydrate, khoảng 10 g đường, 2,4 g chất xơ và 0,3 g chất béo.

Carbohydrate trong việt quất chủ yếu là đường tự nhiên như glucose và fructose. Hàm lượng nước cao, ít chất béo giúp loại quả này phù hợp với người muốn bổ sung trái cây nhưng vẫn kiểm soát lượng calo.

Chuối và việt quất: Quả nào giúp bổ sung năng lượng tốt hơn?

Nếu cần bổ sung năng lượng, chuối thường có lợi thế hơn việt quất nhờ hàm lượng calo và carbohydrate cao hơn trên cùng khối lượng. Một quả chuối trung bình cung cấp khoảng 105 kcal, phù hợp làm bữa phụ trước hoặc sau khi vận động.

Ngược lại, việt quất có ít calo, nhiều nước, phù hợp với người muốn ăn trái cây nhưng vẫn kiểm soát năng lượng. Có thể kết hợp việt quất với sữa chua không đường hoặc yến mạch để tạo bữa ăn cân đối.

Tuy nhiên, nhiều năng lượng hơn không đồng nghĩa chuối tốt hơn việt quất. Mỗi loại có ưu điểm riêng, vì vậy nên lựa chọn theo nhu cầu hoặc kết hợp cả hai để đa dạng chế độ ăn.

viet_quat.jpg

Việt quất - “siêu thực phẩm” với 10 công dụng tuyệt vời

VOV.VN - Quả việt quất không chỉ có vị ngọt thơm mà còn là một “siêu thực phẩm” giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe và được ưa chuộng trên khắp thế giới. Với hàm lượng calo thấp nhưng chứa nhiều hoạt chất quý, loại quả này mang lại hàng loạt lợi ích cho cơ thể.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chuối siêu dinh dưỡng nhưng ăn quá nhiều mỗi ngày lại cực hại sức khỏe
Chuối siêu dinh dưỡng nhưng ăn quá nhiều mỗi ngày lại cực hại sức khỏe

VOV.VN - Chuối là loại trái cây "quốc dân" nhờ sự tiện lợi, hương vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, bất kỳ thực phẩm nào dù tốt đến đâu nếu lạm dụng quá mức cũng đều gây phản tác dụng. Dưới đây là những lý do tại sao bạn không nên ăn quá nhiều chuối để tránh gây hại cho sức khỏe.

Chuối siêu dinh dưỡng nhưng ăn quá nhiều mỗi ngày lại cực hại sức khỏe

Chuối siêu dinh dưỡng nhưng ăn quá nhiều mỗi ngày lại cực hại sức khỏe

VOV.VN - Chuối là loại trái cây "quốc dân" nhờ sự tiện lợi, hương vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, bất kỳ thực phẩm nào dù tốt đến đâu nếu lạm dụng quá mức cũng đều gây phản tác dụng. Dưới đây là những lý do tại sao bạn không nên ăn quá nhiều chuối để tránh gây hại cho sức khỏe.

Thói quen ăn 2 quả chuối mỗi ngày giúp cơ thể thay đổi ra sao?
Thói quen ăn 2 quả chuối mỗi ngày giúp cơ thể thay đổi ra sao?

VOV.VN - Chuối là loại trái cây quen thuộc, giàu vitamin, khoáng chất và chất xơ. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, duy trì thói quen ăn khoảng 2 quả chuối mỗi ngày có thể mang lại nhiều lợi ích cho tiêu hóa, tim mạch và sức khỏe tổng thể.

Thói quen ăn 2 quả chuối mỗi ngày giúp cơ thể thay đổi ra sao?

Thói quen ăn 2 quả chuối mỗi ngày giúp cơ thể thay đổi ra sao?

VOV.VN - Chuối là loại trái cây quen thuộc, giàu vitamin, khoáng chất và chất xơ. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, duy trì thói quen ăn khoảng 2 quả chuối mỗi ngày có thể mang lại nhiều lợi ích cho tiêu hóa, tim mạch và sức khỏe tổng thể.

Ăn chuối bỏ vỏ, nhiều người tiếc hùi hụi vì bỏ qua vị thuốc cực bổ mà không hay?
Ăn chuối bỏ vỏ, nhiều người tiếc hùi hụi vì bỏ qua vị thuốc cực bổ mà không hay?

VOV.VN - Hầu hết chúng ta đều có thói quen bóc chuối và vứt vỏ vào thùng rác ngay lập tức. Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng vỏ chuối chứa hàm lượng dinh dưỡng không hề thua kém phần ruột, thậm chí còn mang lại những lợi ích vượt trội cho sức khỏe và sắc đẹp.

Ăn chuối bỏ vỏ, nhiều người tiếc hùi hụi vì bỏ qua vị thuốc cực bổ mà không hay?

Ăn chuối bỏ vỏ, nhiều người tiếc hùi hụi vì bỏ qua vị thuốc cực bổ mà không hay?

VOV.VN - Hầu hết chúng ta đều có thói quen bóc chuối và vứt vỏ vào thùng rác ngay lập tức. Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng vỏ chuối chứa hàm lượng dinh dưỡng không hề thua kém phần ruột, thậm chí còn mang lại những lợi ích vượt trội cho sức khỏe và sắc đẹp.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe