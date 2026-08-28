Chuối hay việt quất: Loại quả nào giúp bổ sung năng lượng tốt hơn?

Năng lượng và dinh dưỡng của chuối

Chuối cung cấp năng lượng chủ yếu từ carbohydrate. Một quả cỡ trung bình (khoảng 118 g) chứa khoảng 105 kcal, trong khi protein và chất béo chiếm tỷ lệ nhỏ. Ngoài ra, chuối còn giàu chất xơ, kali, vitamin B6, vitamin C và một số vi chất.

Hàm lượng tinh bột và đường thay đổi theo độ chín. Khi chuối chín, một phần tinh bột chuyển thành đường đơn, khiến quả mềm và ngọt hơn. Nhờ giàu carbohydrate, dễ ăn và tiện lợi, chuối phù hợp làm bữa phụ hoặc bổ sung năng lượng trước, sau vận động. Tuy nhiên, nên dùng với khẩu phần phù hợp nhu cầu cơ thể.

Chuối và việt quất đều giàu dưỡng chất, nhưng khác biệt về năng lượng và carbohydrate

Năng lượng và dinh dưỡng của việt quất

Việt quất có mật độ năng lượng thấp hơn chuối nhờ hàm lượng nước cao. Trung bình 100 g việt quất tươi cung cấp khoảng 57 kcal, gồm 0,7 g protein, 14,5 g carbohydrate, khoảng 10 g đường, 2,4 g chất xơ và 0,3 g chất béo.

Carbohydrate trong việt quất chủ yếu là đường tự nhiên như glucose và fructose. Hàm lượng nước cao, ít chất béo giúp loại quả này phù hợp với người muốn bổ sung trái cây nhưng vẫn kiểm soát lượng calo.

Chuối và việt quất: Quả nào giúp bổ sung năng lượng tốt hơn?

Nếu cần bổ sung năng lượng, chuối thường có lợi thế hơn việt quất nhờ hàm lượng calo và carbohydrate cao hơn trên cùng khối lượng. Một quả chuối trung bình cung cấp khoảng 105 kcal, phù hợp làm bữa phụ trước hoặc sau khi vận động.

Ngược lại, việt quất có ít calo, nhiều nước, phù hợp với người muốn ăn trái cây nhưng vẫn kiểm soát năng lượng. Có thể kết hợp việt quất với sữa chua không đường hoặc yến mạch để tạo bữa ăn cân đối.

Tuy nhiên, nhiều năng lượng hơn không đồng nghĩa chuối tốt hơn việt quất. Mỗi loại có ưu điểm riêng, vì vậy nên lựa chọn theo nhu cầu hoặc kết hợp cả hai để đa dạng chế độ ăn.