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Chườm đá lên mặt mỗi ngày, da đẹp hơn hay dễ tổn thương?

Thứ Ba, 15:12, 04/08/2026
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VOV.VN - Chườm đá lên mặt có thể giúp giảm sưng, làm dịu da nhưng nếu thực hiện hàng ngày, nhiệt độ quá thấp có thể gây kích ứng, làm suy yếu hàng rào bảo vệ da, thậm chí tổn thương mao mạch.

Tác dụng của chườm đá lạnh đối với làn da

Giảm sưng, làm dịu bọng mắt

Chườm lạnh có thể giúp giảm sưng tạm thời. Nhiệt độ thấp khiến các mạch máu co lại, từ đó hạn chế lưu lượng máu đến khu vực đang bị tổn thương và hỗ trợ giảm phù nề.

Massage nhẹ vùng da quanh mắt bằng dụng cụ hoặc khăn lạnh trong thời gian ngắn cũng có thể giúp giảm tình trạng tích tụ dịch, qua đó cải thiện bọng mắt và giúp vùng da này trông bớt mệt mỏi.

Hỗ trợ giảm sưng đau do mụn

Với các nốt mụn viêm, mụn bọc sưng đỏ, nhiệt độ lạnh có thể giúp giảm cảm giác đau và làm dịu phản ứng viêm trong thời gian ngắn. Chườm lạnh cũng khiến nốt mụn có vẻ nhỏ và bớt đỏ hơn.

Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp hỗ trợ, không thể giải quyết nguyên nhân gây mụn hoặc thay thế các phương pháp điều trị chuyên khoa.

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Chườm đá chỉ nên được xem là biện pháp hỗ trợ giảm sưng, làm dịu da tạm thời, không cần thiết phải thực hiện mỗi ngày

Tạo cảm giác lỗ chân lông se nhỏ

Nhiệt độ lạnh có thể khiến mô da co lại tạm thời, tạo cảm giác lỗ chân lông nhỏ hơn và bề mặt da săn chắc, mịn màng hơn. Chườm lạnh cũng có thể làm giảm tạm thời hoạt động tiết bã nhờn, vì vậy một số người có da dầu cảm thấy da bớt bóng sau khi áp dụng.

Giúp da trông hồng hào hơn

Sau khi tiếp xúc với nhiệt độ lạnh, cơ thể có thể tăng lưu lượng máu đến vùng da để cân bằng nhiệt độ. Phản ứng này giúp da có vẻ hồng hào, tươi tỉnh hơn trong thời gian ngắn.

Chườm đá lên mặt hàng ngày có tốt không?

Chườm đá hàng ngày không phải thói quen chăm sóc da cần thiết. Tiếp xúc thường xuyên với nhiệt độ quá lạnh có thể làm da khô, căng, bong tróc, suy yếu hàng rào bảo vệ và dễ kích ứng. Đặc biệt, đặt đá trực tiếp lên da trong thời gian dài có thể gây bỏng lạnh, tổn thương mô và mao mạch, khiến da xuất hiện các mạch máu đỏ, xanh hoặc tím. Với vùng da đang tổn thương, làm lạnh sâu còn có thể ảnh hưởng lưu thông máu, làm chậm quá trình phục hồi.

Tần suất chườm đá bao nhiêu là phù hợp?

Chườm đá chỉ nên được xem là biện pháp hỗ trợ giảm sưng, làm dịu da tạm thời, không cần thiết phải thực hiện mỗi ngày. Với da khỏe, có thể chườm 2-3 lần/tuần; da khô, nhạy cảm nên giảm còn 1-2 lần/tuần và tránh chườm quá lâu để hạn chế kích ứng, tổn thương da.

Những trường hợp không nên chườm đá lên mặt

Chườm lạnh không phù hợp với mọi người. Người có da mỏng, nhạy cảm, giãn mao mạch, rosacea, vết thương hở, chàm cấp hoặc mụn mủ đã vỡ nên tránh chườm đá trực tiếp. Sau các thủ thuật thẩm mỹ, cũng cần hạn chế tiếp xúc với nhiệt độ quá thấp và nên tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu để tránh kích ứng, nhiễm trùng hoặc ảnh hưởng quá trình phục hồi.

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Chườm nước đá có thật sự giúp giảm bọng mắt và mụn trứng cá?

VOV.VN - Chườm nước đá lên mặt để giảm bọng mắt, làm dịu mụn trứng cá là mẹo chăm sóc da được nhiều người truyền tai nhau từ lâu. Phương pháp này được đánh giá là đơn giản, ít tốn kém và dễ thực hiện tại nhà. Tuy nhiên, nước đá có thực sự mang lại hiệu quả như kỳ vọng hay chỉ là kinh nghiệm dân gian?

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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