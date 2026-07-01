Cỏ mần trầu là gì?

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medaltec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, cỏ mần trầu là loại cỏ dại được tìm thấy rất nhiều tại Việt Nam. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy loại cỏ này trong vườn nhà, ngoài đồng, vệ đường hay bất cứ đâu có đất hoang. Chúng thường được dùng làm thức ăn cho gia súc. Loại cỏ này có khả năng mọc lan rất tốt và lấn át các loại cỏ dại khác.

Nước cỏ mần trầu rất tốt cho sức khỏe

Cỏ mần trầu còn có tên gọi khác là Ngưu cân thảo, thanh tâm thảo, chì tía, cỏ bắc… Chúng thuộc họ lúa, rễ nông, thường mọc thành cụm, thân thảo, xum xuê. Lá xanh dài khoảng cao 30 - 50cm, mọc so le, hình dài dài và nhọn, có lông. Hoa mọc thành bông cần giống như bông lúa. Cây ưa ẩm và có khả năng chịu nóng tốt.

Trong cỏ mần trầu có chứa các thành phần: flavonoid, glucopyranosyl, dẫn chất 6 - 0 - palmitoyl. Loại cỏ này đã được sử dụng phổ biến từ rất lâu đời trong y học dân gian. Đến nay, thành phần trong cỏ mần trầu còn được nghiên cứu trong y học hiện đại.

Cỏ mần trầu trong dân gian được biết đến là thảo dược có tính hàn, mát, vị ngọt xen lẫn vị đắng, có nhiều tác dụng trong trị ho và lợi tiểu. Trong dân gian, cỏ mần trầu còn được cho là có thể dùng làm bài thuốc chữa một số bệnh thông thường như: tiểu ít, tiểu vàng, chữa viêm da, viêm tinh hoàn, mát gan, lợi tiểu, an thai,…

Cỏ mần trầu nấu nước uống có tác dụng gì?

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời của Lương y Nguyễn Đình Cự cho biết, nước cỏ mần trầu vẫn được nhiều người sử dụng như một loại nước uống thảo dược, đặc biệt vào mùa hè.

Dưới đây là những tác dụng của nước cỏ mần trầu đối với sức khỏe:

Nước cỏ mần trầu thanh nhiệt, giải khát

Theo quan niệm của y học cổ truyền, cỏ mần trầu có tính mát, giúp làm dịu cảm giác nóng trong người và hỗ trợ cân bằng cơ thể trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Nhiều gia đình thường đun cỏ mần trầu lấy nước uống như một loại trà thảo dược để giải khát. Trong dân gian, cỏ mần trầu còn được kết hợp với một số loại thảo dược quen thuộc như rau má, mã đề, diếp cá hoặc rễ cỏ tranh nhằm tăng tác dụng thanh nhiệt.

Hỗ trợ hạ sốt

Một trong những ứng dụng phổ biến của cỏ mần trầu là dùng trong các bài nước sắc hỗ trợ người bị cảm sốt. Theo kinh nghiệm dân gian, khi xuất hiện các triệu chứng như sốt nhẹ, mệt mỏi hoặc cảm nắng, người dân thường sử dụng cỏ mần trầu kết hợp với rau má hoặc diếp cá để nấu nước uống.

Một số nghiên cứu cho thấy cỏ mần trầu chứa flavonoid và các hợp chất chống oxy hóa có hoạt tính sinh học nhất định. Tuy nhiên, hiện chưa có đủ bằng chứng lâm sàng để khẳng định cỏ mần trầu có thể điều trị các bệnh lý nhiễm trùng hoặc thay thế thuốc hạ sốt.

Các chuyên gia khuyến cáo nếu sốt cao kéo dài hoặc có dấu hiệu bất thường, người bệnh cần được thăm khám tại cơ sở y tế thay vì chỉ sử dụng các bài thuốc dân gian.

Hỗ trợ lợi tiểu và đào thải dịch trong cơ thể

Theo y học cổ truyền, cỏ mần trầu có tác dụng lợi tiểu nhẹ. Nhờ đặc tính này, nước cỏ mần trầu thường được sử dụng trong các bài thuốc hỗ trợ người có biểu hiện nóng trong, tiểu ít hoặc cảm giác cơ thể tích nhiệt.

Việc tăng lượng nước đưa vào cơ thể kết hợp với tác dụng lợi tiểu nhẹ của dược liệu có thể giúp quá trình đào thải chất chuyển hóa diễn ra thuận lợi hơn. Tuy nhiên, những người mắc bệnh thận hoặc đang điều trị bệnh lý mạn tính nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Hỗ trợ chăm sóc tóc từ nước cỏ mần trầu

Bên cạnh việc uống, cỏ mần trầu còn được sử dụng trong các bài thuốc dân gian chăm sóc tóc. Nhiều người thường kết hợp cỏ mần trầu với vỏ bưởi, bồ kết hoặc hương nhu để nấu nước gội đầu. Theo kinh nghiệm dân gian, cách làm này giúp làm sạch da đầu và hỗ trợ giảm gãy rụng tóc. Ngoài ra, một số bài thuốc cổ truyền còn phối hợp cỏ mần trầu với thục địa, đỗ trọng hoặc dâu tằm để hỗ trợ sức khỏe mái tóc từ bên trong.

Tuy nhiên, hiện chưa có nghiên cứu lâm sàng chất lượng cao chứng minh nước cỏ mần trầu có thể làm tóc bạc trở lại màu đen hoặc điều trị hiệu quả các bệnh lý gây rụng tóc.

Tiềm năng chống oxy hóa và kháng khuẩn từ các nghiên cứu hiện đại

Một số nghiên cứu trong những năm gần đây cho thấy cỏ mần trầu chứa nhiều hoạt chất sinh học như flavonoid, alkaloid và polyphenol. Các hoạt chất này được ghi nhận có khả năng chống oxy hóa và thể hiện hoạt tính kháng khuẩn trong điều kiện phòng thí nghiệm. Đây là cơ sở để các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu về tiềm năng ứng dụng của loại dược liệu này trong tương lai.

Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu hiện nay vẫn dừng ở mức thực nghiệm. Do đó, cần thêm nhiều nghiên cứu trên người để đánh giá chính xác hiệu quả và độ an toàn khi sử dụng lâu dài.

Lưu ý khi sử dụng cỏ mần trầu

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời của Lương y Nguyễn Đình Cự cho biết, để đảm bảo an toàn, người dân nên lưu ý:

Chỉ thu hái cỏ ở khu vực sạch, tránh nơi phun thuốc bảo vệ thực vật hoặc gần nguồn ô nhiễm. Rửa kỹ trước khi sử dụng. Không nên lạm dụng hoặc dùng thay thế thuốc điều trị bệnh.

Người đang mang thai, người mắc bệnh mạn tính hoặc đang dùng thuốc điều trị nên tham khảo ý kiến nhân viên y tế trước khi sử dụng thường xuyên.

Ngừng sử dụng nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường.