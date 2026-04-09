Cỏ mần trầu: Thảo dược dân dã nhưng công dụng bất ngờ với sức khỏe

Thứ Năm, 09:12, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cỏ mần trầu là thảo dược dân gian quen thuộc, có vị ngọt hơi đắng, tính bình, thường được dùng thanh nhiệt, giải độc, lợi niệu. Loại cây mọc phổ biến này còn hỗ trợ điều trị cao huyết áp, viêm gan vàng da, viêm tinh hoàn và giảm các triệu chứng cảm sốt, nổi mẩn, tiểu ít.

Tác dụng của cỏ mần trầu theo y học cổ truyền

Theo y học cổ truyền, cỏ mần trầu có vị ngọt hơi đắng, tính bình; có công dụng thanh nhiệt giải độc, khư phong, lợi niệu, tiêu đàm, hoạt huyết và bồi bổ cơ thể.

Tác dụng của cỏ mần trầu theo y học hiện đại

Trong dân gian, cỏ mần trầu thường được dùng hỗ trợ điều trị cao huyết áp, ho khan, lao phổi, sốt âm ỉ, mệt mỏi, tiểu ít; đồng thời giúp giảm mụn nhọt, nhiệt độc, tưa lưỡi ở trẻ em và một số triệu chứng khó chịu ở phụ nữ mang thai.

Tại Trung Quốc, thảo dược này còn được dùng phòng viêm não truyền nhiễm, hỗ trợ điều trị viêm gan vàng da, viêm ruột, viêm thận, viêm tinh hoàn và dùng ngoài cho các trường hợp chấn thương. Một số nghiên cứu cũng cho thấy, cỏ mần trầu có hoạt tính chống oxy hóa, kháng khuẩn, kháng viêm, hỗ trợ cải thiện rối loạn lipid máu và chống tiểu đường.

co man trau thao duoc dan da nhung cong dung bat ngo voi suc khoe hinh anh 1
Trong dân gian, cỏ mần trầu thường được dùng hỗ trợ điều trị cao huyết áp, ho khan, lao phổi, sốt âm ỉ, mệt mỏi, tiểu ít

Liều dùng & cách dùng

Liều dùng thông thường từ 16-20g dưới dạng thuốc sắc hoặc hoàn tán, thường phối hợp cùng các vị thuốc khác để tăng hiệu quả.

Bài thuốc kinh nghiệm

Chữa huyết áp: Dùng toàn cây cỏ mần trầu, rửa sạch, cắt nhỏ khoảng 500g, giã nát, thêm 1 bát nước đun sôi để nguội, vắt lấy nước cốt, lọc qua vải sạch, thêm ít đường. Uống ngày 2 lần vào sáng và chiều.

Đề phòng viêm não truyền nhiễm: Dùng 30g cỏ mần trầu hãm như trà, uống trong 3 ngày, nghỉ 10 ngày rồi tiếp tục uống thêm 3 ngày.

Viêm gan vàng da: Cỏ mần trầu tươi 60g, rễ tổ kén đực 30g, sắc nước uống.

Viêm tinh hoàn: Cỏ mần trầu tươi 60g, thêm 10 cùi vải, sắc uống.

Chữa cảm sốt nóng, nổi mẩn đỏ, tiểu ít
Dùng 16g cỏ mần trầu phối hợp 16g rễ cỏ tranh, sắc nước uống.

Chữa sốt cao co giật, hôn mê: Cỏ mần trầu tươi 120g, thêm 600ml nước, sắc còn 400ml, cho thêm ít muối, uống nhiều lần trong 12 giờ.

Chữa phong nhiệt, ghẻ lở, nổi mẩn: Cỏ mần trầu tươi giã nát, vắt lấy nước uống.

Chữa thấp nhiệt, hoàng đản: Cỏ mần trầu tươi 60g, sơn chỉ ma 30g, sắc nước uống.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
