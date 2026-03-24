Cây thuốc đa công dụng chẳng cần chăm vẫn mọc um tùm đầy vườn, Việt Nam cực sẵn

Thứ Ba, 05:45, 24/03/2026
VOV.VN - Sả không chỉ là một loại gia vị tạo nên linh hồn cho các món ăn Đông Nam Á mà còn là một vị thuốc quý trong kho tàng y học dân gian. Với hương thơm chanh thư thái và bảng thành phần hoạt chất sinh học mạnh mẽ, cây sả mang lại những công dụng trị liệu đáng kinh ngạc từ trong ra ngoài.

Tác dụng chống viêm

Sả chứa các hợp chất gọi là citral và geranial, có thể ngăn chặn sự giải phóng một số chất hóa học gây viêm có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe và bệnh tật khác nhau. Một số nghiên cứu cũng đã phát hiện ra rằng citral cũng có thể giúp giảm căng thẳng oxy hóa trong các tế bào miễn dịch.

Giảm cholesterol

Hàm lượng kali trong cây sả đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp bằng cách thúc đẩy lưu thông máu và giảm áp lực lên thành mạch. Đồng thời, một số nghiên cứu cho thấy sả có khả năng hỗ trợ hạ mức cholesterol xấu (LDL) trong máu, từ đó ngăn ngừa nguy cơ xơ vữa động mạch và các bệnh lý nguy hiểm về tim mạch.

 Sả không chỉ là một loại gia vị tạo nên linh hồn cho các món ăn Đông Nam Á mà còn là một vị thuốc quý trong kho tàng y học dân gian. (Ảnh minh họa).

Giảm căng thẳng, lo âu và cải thiện giấc ngủ

Mùi hương đặc trưng của sả đến từ hợp chất citral, có tác dụng an thần nhẹ lên hệ thần kinh trung ương. Xông tinh dầu sả hoặc uống trà sả giúp làm giảm mức độ hormone stress cortisol, xua tan cảm giác lo âu và mệt mỏi sau một ngày làm việc căng thẳng. Đối với những người gặp chứng khó ngủ hoặc ngủ không sâu giấc, hương thơm thư giãn từ sả sẽ giúp cơ thể đi vào giấc ngủ nhanh hơn và thức dậy với tinh thần sảng khoái.

Kháng khuẩn, kháng nấm và ngăn ngừa cảm cúm

Sả sở hữu đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm cực mạnh nhờ vào thành phần myrcene và geraniol. Đây là lý do tại sao sả thường được dùng trong các bài thuốc xông giải cảm hoặc điều trị các bệnh ngoài da do nấm gây ra. Khi thời tiết thay đổi, việc sử dụng sả giúp tăng cường hệ miễn dịch, làm thông thoáng đường hô hấp và tiêu diệt các loại virus gây cảm lạnh thông thường, giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng hơn.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa và giảm đầy hơi

Các hoạt chất trong tinh dầu sả giúp làm dịu niêm mạc dạ dày, giảm bớt tình trạng đầy hơi, chướng bụng và hỗ trợ tiêu diệt các vi khuẩn có hại trong đường ruột. Các nghiên cứu cũng đã phát hiện ra rằng sả có tác dụng chống lại vi khuẩn Escherichia coli (E.coli) , một loại vi khuẩn gây nhiễm trùng có thể dẫn đến ngộ độc thực phẩm.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng và làm đẹp da

Sả là một thành phần không thể thiếu trong các công thức trà detox giảm cân nhờ khả năng tăng cường trao đổi chất và thúc đẩy quá trình đốt cháy mỡ thừa. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa trong sả giúp ngăn ngừa lão hóa, làm sạch lỗ chân lông và kháng viêm, mang lại làn da sáng mịn, ít mụn trứng cá. Với hàm lượng calo gần như bằng không nhưng lại giàu dinh dưỡng, sả giúp bạn duy trì vóc dáng thon gọn mà vẫn đảm bảo cơ thể được cung cấp đủ các vi chất thiết yếu.

Có thể chống lại ung thư

Một số thành phần tự nhiên có trong sả có thể giúp bảo vệ chống lại một số loại ung thư bằng cách tăng cường hệ miễn dịch hoặc tiêu diệt tế bào ung thư. Mặc dù nghiên cứu này đầy hứa hẹn, nhưng nếu bạn mắc bệnh nghiêm trọng như ung thư, tốt nhất bạn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi áp dụng bất kỳ phương pháp điều trị tự nhiên nào vào chế độ sinh hoạt hàng ngày.

Giảm đau và hạ sốt

Các hợp chất tự nhiên trong sả có tác dụng làm dịu và chống viêm, giúp giảm đau và sưng. Chiết xuất sả từ lâu đã được sử dụng để hạ sốt. Tuy nhiên, không thể sử dụng sả thay thế các loại thuốc không cần kê đơn dùng để giảm đau và hạ sốt.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Mật ong "đánh bay" cơn ho: 10 mẹo đơn giản nhưng cực hiệu nghiệm
Mật ong “đánh bay” cơn ho: 10 mẹo đơn giản nhưng cực hiệu nghiệm

VOV.VN - Ho là triệu chứng phổ biến của các bệnh lý đường hô hấp, gây khó chịu và ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt hàng ngày. Trong nhiều phương pháp dân gian, mật ong được xem là nguyên liệu tự nhiên giúp làm dịu cổ họng, giảm ho và hỗ trợ phục hồi sức khỏe hiệu quả.

