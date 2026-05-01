  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Con ốm, cả bố và mẹ cùng được nghỉ chăm và hưởng Bảo hiểm xã hội

Thứ Sáu, 09:27, 01/05/2026
VOV.VN - Nếu cả cha và mẹ cùng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc, khi con dưới 7 tuổi bị ốm, cả 2 bố mẹ đều có thể nghỉ chăm con và được nhận trợ cấp theo quy định.

Theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 42 Luật BHXH năm 2024, người lao động tham gia BHXH bắt buộc sẽ được hưởng chế độ BHXH trong trường hợp phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau.

Con ốm, cả bố và mẹ cùng được nghỉ chăm con và đều được hưởng BHXH (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, điểm cộng rất lớn của chính sách BHXH là không bắt buộc các gia đình phải chọn lựa chỉ cha hoặc mẹ mới được nghỉ hưởng trợ cấp.

Cụ thể, tại khoản 2 Điều 44 Luật BHXH năm 2024 quy định rõ: Trường hợp cả bố và mẹ cùng tham gia BHXH bắt buộc thì thời gian hưởng chế độ khi chăm sóc con ốm đau của mỗi người theo quy định.

Điều này đồng nghĩa với việc quyền lợi của bố và mẹ là hoàn toàn độc lập. Cả bố và mẹ đều có thể xin nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau và đều được cơ quan BHXH chi trả trợ cấp cho những ngày nghỉ hợp lệ đó. Gia đình có thể linh hoạt sắp xếp luân phiên nhau nghỉ, hoặc cùng nghỉ nếu con ốm nặng cần cả hai người chăm sóc.

Để người lao động chủ động sắp xếp thời gian và tài chính, Luật BHXH năm 2024 cũng quy định chi tiết về thời gian tối đa và mức hưởng như sau:

Về thời gian hưởng tối đa: Thời gian hưởng chế độ khi chăm sóc con ốm đau trong một năm (tính từ ngày 01/01 đến 31/12) cho mỗi con là tối đa 20 ngày nếu con dưới 3 tuổi, và tối đa 15 ngày nếu con từ đủ 03 tuổi đến dưới 7 tuổi. Quỹ thời gian này chỉ tính theo ngày làm việc, không kể ngày nghỉ lễ, tết hay ngày nghỉ hằng tuần. Vì bố mẹ có quyền lợi độc lập, nên mỗi người đều có trọn vẹn quỹ thời gian này cho mỗi đứa con.

Về mức trợ cấp: Mức hưởng trợ cấp ốm đau hàng tháng sẽ bằng 75% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của tháng gần nhất trước tháng nghỉ việc. Nếu nghỉ lẻ tẻ, mức trợ cấp của một ngày sẽ được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 24 ngày.

Để quá trình giải quyết chế độ diễn ra suôn sẻ, khi đưa con đi khám, chữa bệnh, bố mẹ cần lưu ý lấy đầy đủ chứng từ hợp lệ từ cơ sở y tế (như bản chính/bản sao giấy ra viện đối với điều trị nội trú, hoặc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đối với điều trị ngoại trú). Sau đó, người lao động cần nộp lại cho công ty chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc để được lập hồ sơ nhận trợ cấp.

Việt Linh/VTC News
Tin liên quan

Làm gì để không bị gián đoạn nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại Hà Nội?
Làm gì để không bị gián đoạn nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại Hà Nội?

VOV.VN- Để đảm bảo việc nhận lương hưu, trợ cấp BHXH được duy trì liên tục, người thụ hưởng cần rà soát thời hạn văn bản uỷ quyền. Trường hợp không tiếp tục uỷ quyền cho người khác lĩnh - trường hợp nhận trực tiếp qua tài khoản chính chủ, cần lập văn bản đề nghị.

Làm gì để không bị gián đoạn nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại Hà Nội?

Làm gì để không bị gián đoạn nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại Hà Nội?

VOV.VN- Để đảm bảo việc nhận lương hưu, trợ cấp BHXH được duy trì liên tục, người thụ hưởng cần rà soát thời hạn văn bản uỷ quyền. Trường hợp không tiếp tục uỷ quyền cho người khác lĩnh - trường hợp nhận trực tiếp qua tài khoản chính chủ, cần lập văn bản đề nghị.

Đẩy mạnh bao phủ BHXH, BHYT: Hà Nội quyết liệt đảm bảo an sinh xã hội bền vững
Đẩy mạnh bao phủ BHXH, BHYT: Hà Nội quyết liệt đảm bảo an sinh xã hội bền vững

VOV.VN - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị 06 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030.

Đẩy mạnh bao phủ BHXH, BHYT: Hà Nội quyết liệt đảm bảo an sinh xã hội bền vững

Đẩy mạnh bao phủ BHXH, BHYT: Hà Nội quyết liệt đảm bảo an sinh xã hội bền vững

VOV.VN - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị 06 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030.

BHXH thông tin về chụp X-quang, siêu âm đủ 6 phút mới được thanh toán
BHXH thông tin về chụp X-quang, siêu âm đủ 6 phút mới được thanh toán

VOV.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định thời gian chụp X-quang, siêu âm chỉ là mốc tham chiếu chuyên môn, không phải điều kiện bắt buộc khi thanh toán BHYT.

BHXH thông tin về chụp X-quang, siêu âm đủ 6 phút mới được thanh toán

BHXH thông tin về chụp X-quang, siêu âm đủ 6 phút mới được thanh toán

VOV.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định thời gian chụp X-quang, siêu âm chỉ là mốc tham chiếu chuyên môn, không phải điều kiện bắt buộc khi thanh toán BHYT.

Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết

VOV.VN - Thủ tướng chỉ đạo Bảo hiểm xã hội gộp 2 tháng lương hưu và trợ cấp BHXH (tháng 2 và 3) vào kỳ chi trả vào tháng 2 để tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách đón Tết.

Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết

Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết

VOV.VN - Thủ tướng chỉ đạo Bảo hiểm xã hội gộp 2 tháng lương hưu và trợ cấp BHXH (tháng 2 và 3) vào kỳ chi trả vào tháng 2 để tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách đón Tết.

