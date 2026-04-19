Làm gì để không bị gián đoạn nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại Hà Nội?

Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội cho biết, Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2025/QH15 được triển khai và thực hiện từ 1/7/2025. Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 10 của Luật BHXH 2024, người thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội có quyền ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện bảo hiểm xã hội, trường hợp ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và chế độ khác theo quy định của Luật này thì văn bản ủy quyền có hiệu lực tối đa là 12 tháng kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.

Trường hợp ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trước ngày Luật BHXH số 41/2024/QH15 có hiệu lực thì văn bản ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật số 58/2014/QH13 được tiếp tục thực hiện đến hết ngày 30/6/2026. Do vậy, nếu người thụ hưởng vẫn có nhu cầu uỷ quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp BHXH phải tiến hành lập lại văn bản ủy quyền.

Theo Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội, hiện nay trên địa bàn TP Hà Nội có 606.801 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng. Trong đó, công tác chi trả qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt đạt tỷ lệ 99,56% (tương ứng 604.163 người); số lượng người nhận tiền mặt tại các điểm chi trả chỉ còn 2.638 người.

Để tạo thuận lợi cho người thụ hưởng trong việc lĩnh lương hưu và trợ cấp BHXH, BHXH Thành phố phối với với Bưu điện Thành phố và các Bưu điện Trung tâm tổ chức thông báo đầy đủ đến người thụ hưởng, bao gồm cả các trường hợp đang nhận thay bằng tiền mặt do Bưu điện đang quản lý; vận động người hưởng chuyển sang nhận qua tài khoản chính chủ.

Để đảm bảo việc nhận lương hưu, trợ cấp BHXH được duy trì liên tục, người thụ hưởng cần thực hiện như sau: Đối với người thụ hưởng cần rà soát thời hạn văn bản uỷ quyền. Trường hợp không tiếp tục uỷ quyền cho người khác lĩnh - Trường hợp nhận trực tiếp qua tài khoản chính chủ, cần lập văn bản đề nghị (Mẫu số 14- HSB).

Trường hợp tiếp tục uỷ quyền, người hưởng nộp văn bản ủy quyền (được chứng thực) theo quy định của pháp luật kèm theo văn bản đề nghị (Mẫu số 14-HSB), trong đó cung cấp, kê khai đầy đủ thông tin về ủy quyền như: Thời hạn, nội dung ủy quyền; hình thức nhận chế độ bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản cá nhân (ghi rõ thông tin chủ tài khoản, số tài khoản, ngân hàng); các thông tin liên hệ của người được ủy quyền;

Nơi tiếp nhận hồ sơ là các bưu cục thuộc các Bưu điện Trung tâm, tại BHXH cơ sở gần nhất, tại các điểm tiếp nhận hồ sơ thuộc Trung tâm phục vụ hành chính công.

Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội cũng lưu ý, các cơ quan Bảo hiểm xã hội, Trung tâm Hành chính công và Bưu điện chỉ làm việc trực tiếp tại trụ sở hoặc các tổ dân phố, không gửi đường link lạ, không yêu cầu cung cấp thông tin qua mạng xã hội hay ứng dụng nhắn tin. Người dân tuyệt đối không truy cập các liên kết lạ để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối với các trường hợp người thụ hưởng già yếu, gia đình chính sách, sức khỏe kém, khó khăn trong đi lại… phối hợp với UBND xã, phường đề xuất phương án hỗ trợ phù hợp, trong đó có hỗ trợ trực tiếp tại nhà khi cần thiết.