Công dụng bất ngờ của dây tơ hồng vàng đối với sức khỏe nam giới

Thứ Ba, 09:15, 21/04/2026
VOV.VN - Dây tơ hồng vàng (còn gọi là tơ vàng, thỏ ty tử…) là loài dây leo ký sinh có màu vàng đặc trưng, được y học cổ truyền sử dụng với công dụng bổ thận, tráng dương và hỗ trợ sinh lý. Không chỉ xuất hiện trong các bài thuốc dân gian, dược liệu này còn được nghiên cứu về giá trị đối với sức khỏe.

Công dụng chữa bệnh nổi bật của dây tơ hồng vàng

Bổ thận tráng dương, hỗ trợ sinh lý nam

Đây là công dụng được nhắc đến nhiều nhất của dây tơ hồng vàng. Dược liệu này thường được sử dụng trong các trường hợp đau lưng mỏi gối, di tinh, mộng tinh, xuất tinh sớm hoặc suy giảm sinh lý do thận hư. Trong dân gian, hạt dây tơ hồng vàng thường được sao vàng rồi sắc uống hoặc ngâm rượu nhằm tăng cường sinh lực và cải thiện chất lượng tinh trùng.

Cố tinh an thai, hỗ trợ thai kỳ

Đối với phụ nữ, dây tơ hồng vàng được dùng trong các trường hợp thai không yên, đau bụng nhẹ hoặc nguy cơ động thai. Theo kinh nghiệm dân gian, dược liệu này giúp ổn định thai khí, giảm nguy cơ sảy thai do thận hư hoặc khí huyết suy yếu.

Dưỡng can minh mục, cải thiện thị lực

Dây tơ hồng vàng còn được sử dụng để hỗ trợ giảm mờ mắt, khô mắt, hoa mắt hoặc quáng gà do can huyết hư. Dân gian thường phối hợp với kỷ tử và cúc hoa nhằm tăng hiệu quả dưỡng gan, sáng mắt.

Dây tơ hồng vàng được y học cổ truyền sử dụng với công dụng bổ thận, tráng dương và hỗ trợ sinh lý

Kiện tỳ, hỗ trợ tiêu hóa

Dược liệu này có thể hỗ trợ giảm tiêu chảy mạn tính, phân lỏng do tỳ hư, đồng thời cải thiện tình trạng ăn kém, tiêu hóa yếu, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc người suy nhược.

Một số công dụng khác

Ngoài các tác dụng trên, dây tơ hồng vàng còn được dân gian sử dụng để: Hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu không tự chủ ở người lớn tuổi; Giảm đau nhức xương khớp do thận hư; Tăng cường miễn dịch, chống oxy hóa và hỗ trợ bảo vệ gan

 Một số bài thuốc dân gian từ dây tơ hồng vàng

Dây tơ hồng vàng được dùng trong nhiều bài thuốc dân gian như hỗ trợ bổ thận, tráng dương; an thai; dưỡng gan, sáng mắt; giảm tiểu đêm hoặc hỗ trợ tiêu chảy mạn khi phối hợp với các vị thuốc khác. Dược liệu thường dùng sắc uống 10-30g hạt khô mỗi ngày hoặc ngâm rượu 100-200g hạt/lít rượu trong 20-30 ngày, sử dụng theo liệu trình 7-15 ngày rồi nghỉ trước khi dùng tiếp nếu cần.

Lưu ý khi sử dụng dây tơ hồng vàng

Dây tơ hồng vàng có tính bình nhưng dùng liều cao hoặc kéo dài có thể gây khô miệng, táo bón. Không nên sử dụng cho người tỳ vị hư hàn nặng, tiêu chảy cấp, trẻ dưới 6 tuổi; phụ nữ mang thai chỉ dùng khi có chỉ định. Người mắc bệnh thận, sinh lý nặng hoặc bệnh mạn tính không nên tự ý dùng thay thuốc điều trị, đồng thời cần chọn dược liệu sạch, không ẩm mốc.

Tác dụng của dây tơ hồng dưới góc nhìn nghiên cứu khoa học

Tác dụng với hệ sinh sản nam

Một số nghiên cứu cho thấy, chiết xuất từ hạt dây tơ hồng vàng có thể giúp tăng nồng độ testosterone, cải thiện số lượng và khả năng di chuyển của tinh trùng. Trong các mô hình thử nghiệm, hoạt chất flavonoid còn hỗ trợ phục hồi chức năng thận và tinh hoàn.

Hỗ trợ chức năng sinh sản nữ

Các nghiên cứu gần đây ghi nhận hoạt chất của dây tơ hồng vàng có khả năng điều hòa hormone, giảm viêm và hỗ trợ chức năng buồng trứng. Một số kết quả cho thấy dược liệu có thể góp phần cải thiện suy buồng trứng sớm hoặc nguy cơ sảy thai lặp lại.

Chống oxy hóa và bảo vệ gan

Chiết xuất từ dây tơ hồng vàng có hoạt tính chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ gan khỏi tổn thương do độc tố. Ngoài ra, một số nghiên cứu còn ghi nhận tác dụng chống viêm, kháng khuẩn nhẹ và hỗ trợ cải thiện sắc tố da.

Độc tính và độ an toàn

Các thử nghiệm trên động vật cho thấy, dây tơ hồng vàng có độc tính thấp khi sử dụng ở liều thông thường. Tuy nhiên, dùng liều cao kéo dài có thể gây khô miệng hoặc rối loạn tiêu hóa nhẹ. Vì vậy, việc sử dụng cần tuân thủ liều lượng phù hợp và không thay thế hoàn toàn các phương pháp điều trị y khoa.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
