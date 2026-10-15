Củ ấu dân dã nhưng giá trị dinh dưỡng không hề nhỏ

Cây ấu thường được trồng tại ao, hồ, đầm ở nhiều địa phương trên cả nước. Người dân có thể nhân giống bằng hạt hoặc chồi non. Cây thường ra hoa vào khoảng tháng 5-6, sau đó cho quả vào tháng 7-8. Khi được luộc chín, củ ấu có phần ruột mềm, bùi, vị ngọt nhẹ và mùi thơm đặc trưng.

Thành phần dinh dưỡng của củ ấu

Củ ấu chủ yếu chứa tinh bột, chiếm khoảng 49%, và protein khoảng 10,3% theo tài liệu dinh dưỡng được trích dẫn. Nhờ hàm lượng tinh bột tương đối cao, củ ấu giúp cung cấp năng lượng và tạo cảm giác no. Ngoài ra, loại củ này còn chứa một số vitamin, khoáng chất, nhưng hàm lượng phụ thuộc vào giống, độ trưởng thành và cách chế biến.

Củ ấu có tác dụng gì?

Góp phần hỗ trợ hệ miễn dịch

Hệ miễn dịch cần nhiều chất dinh dưỡng để duy trì hoạt động bình thường, trong đó có vitamin và khoáng chất. Củ ấu có thể cung cấp một phần dưỡng chất cho cơ thể, góp phần làm phong phú khẩu phần ăn.

Tuy nhiên, không nên xem củ ấu là thực phẩm có khả năng ngăn ngừa hoặc điều trị cảm lạnh, sốt, sổ mũi và các bệnh do virus gây ra. Để duy trì sức đề kháng, mỗi người cần ăn uống cân đối, ngủ đủ giấc, vận động thường xuyên và thực hiện các biện pháp phòng bệnh phù hợp.

Hỗ trợ sức khỏe hệ tiêu hóa

Củ ấu có thể góp phần bổ sung chất xơ cho chế độ ăn, tùy thuộc vào thành phần thực tế của nguyên liệu và cách chế biến. Chất xơ giúp hỗ trợ hoạt động của đường ruột, góp phần duy trì nhu động ruột và hạn chế táo bón khi được kết hợp với việc uống đủ nước.

Tuy nhiên, hiện chưa có đủ bằng chứng để khẳng định ăn củ ấu có thể điều trị viêm loét dạ dày, viêm tá tràng hoặc các bệnh lý tiêu hóa khác. Người mắc những bệnh này nên tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ, đồng thời lựa chọn thực phẩm phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Chưa đủ bằng chứng về tác dụng hỗ trợ điều trị Eczema

Eczema (bệnh chàm) gây khô, ngứa, đỏ và kích ứng da. Dù một số tài liệu đề cập đến đặc tính chống viêm của củ ấu, chưa có đủ bằng chứng lâm sàng chứng minh thực phẩm này có thể điều trị bệnh. Người bị chàm không nên tự ý bôi nước củ ấu hoặc hỗn hợp củ ấu với nước chanh lên da vì có thể gây kích ứng. Nếu triệu chứng kéo dài hoặc tái phát, nên tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu.

Lợi ích theo y học cổ truyền và những lưu ý

Theo y học cổ truyền, củ ấu có vị ngọt, tính mát, được dùng trong một số bài thuốc nhằm hỗ trợ kiện tỳ, thanh nhiệt, giảm khát. Tuy nhiên, các công dụng như giải độc gan, điều hòa kinh nguyệt hay chữa trĩ xuất huyết chưa có đủ bằng chứng khoa học xác nhận. Khi bị tiêu chảy kéo dài, người bệnh cần bù nước, điện giải đúng cách và đi khám nếu có dấu hiệu bất thường, không nên dùng củ ấu thay thế điều trị y tế.

Một số món ăn giàu dinh dưỡng từ củ ấu

Củ ấu có thể chế biến thành nhiều món như luộc, hấp, nấu cháo hoặc hầm canh với thịt, xương để đa dạng bữa ăn. Ngoài ra, củ ấu có thể nấu lấy nước, thêm chút đường tùy khẩu vị, nhưng không nên xem đây là thức uống điều trị bệnh. Khi sử dụng, cần rửa sạch và nấu chín củ ấu; người mắc bệnh nền không nên tự dùng thực phẩm này thay thuốc hoặc với mục đích chữa bệnh.