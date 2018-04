Củ dền cũng có những tác dụng phụ nếu ăn quá nhiều

Nước tiểu màu hồng: Ăn nhiều củ dền có thể làm nước tiểu có màu hồng. Điều này xảy ra phổ biến hơn ở những người thiếu sắt. Khoảng 12-14% dân số sẽ có sự thay đổi màu nước tiểu. Nó không phải là một tình trạng nguy hiểm và không có bất kỳ hậu quả gì. Sỏi thận: Củ dền giàu chất oxalat có thể gây sỏi thận nếu ăn quá nhiều. Loại rau này cũng có hàm lượng betain cao có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề về thận. Những người có tiền sử bệnh sỏi thận nên tránh loại rau này. Huyết áp thấp: Củ dền giúp giảm huyết áp nhưng nếu huyết áp của bạn đã ở mức thấp thì loại rau này không phù hợp với bạn. Phát ban: Mặc dù loại tác dụng phụ này rất hiếm nhưng nó có thể xảy ra ở một số người nhất định. Phản ứng dị ứng như phát ban, ngứa, thậm chí ớn lạnh và sốt là do ăn nhiều củ dền. Một người đang gặp các vấn đề về dạ dày-ruột, ăn củ dền chỉ làm tình trạng nặng hơn. Nó có thể gây ra chứng chuột rút, đầy hơi và những thay đổi trong chuyển động ruột, bao gồm tiêu chảy và táo bón. Tăng lượng đường trong máu: Một trong những tác dụng phụ của củ dền là tăng mức đường trong máu. Điều này sẽ gây ra một vấn đề nghiêm trọng cho bất cứ ai có vấn đề về lượng đường trong máu. Củ dền có chỉ số glycemic cao, do đó bạn không nên ăn nó nếu đang có vấn đề về lượng đường trong máu. Các triệu chứng của bệnh gout như đau khớp, sốt cao và sưng tấy. Theo Trung tâm Y tế Đại học Maryland, các loại thực phẩm như củ dền có chứa oxalat có thể là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh gout. Các vấn đề trong thời kỳ mang thai: Nitrit có trong củ dền khá nhạy cảm đối với phụ nữ mang thai. Nó có thể gây hại cho thai nhi do độc tính của nitrat. Do đó, các bà mẹ nên tránh ăn củ dền khi mang thai. Có thể gây hại cho gan: Củ dền giàu đồng, phốt pho, magiê và sắt. Tuy nhiên, đó hoàn toàn là kim loại. Và ăn nhiều củ dền sẽ tích tụ kim loại trong gan, gây hại cho gan và tuyến tụy. Hầu hết các thực phẩm đều bị biến đổi về mặt hóa học và mất màu khi được tiêu hóa. Điều này là bình thường nhưng ăn quá nhiều củ dền có thể gây ra một tình trạng gọi là melaena (phân xỉn màu, có màu đen), thường xuất hiện do xuất huyết trên dạ dày-ruột.

