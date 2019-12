​Cứu sống bệnh nhân ngừng tuần hoàn bằng kỹ thuật hạ thân nhiệt

Bệnh nhân Lê Phước K. (30 tuổi), ngụ xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam mắc bệnh lý Brugada di truyền. Khi đang chơi bóng đá, K. đột ngột rơi vào tình trạng ngừng tim dẫn tới hôn mê. Nhờ được đồng đội cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực ngay trên sân bóng, sau đó đưa vào Bệnh viện Đa Khoa Vĩnh Đức (tỉnh Quảng Nam) cấp cứu, tim của bệnh nhân đã đập trở lại nhưng rối loạn không ngừng.

Bệnh nhân Lê Phước K. đang được điều trị tại BV Đà Nẵng.

Sau 40 phút từ khi ngừng thở, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng. Lúc này, bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, huyết áp tụt, rối loạn nhịp tim, hôn mê sâu. Bệnh nhân K. được chẩn đoán ngưng tuần hoàn ngoại viện. Ngay lập tức, các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực - chống độc tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn, dùng thuốc an thần, điều trị thở máy, tuy nhiên, bệnh nhân K. vẫn hôn mê do thương tổn não sau ngừng tuần hoàn. Trước tình trạng khẩn cấp đó, các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực - chống độc áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt để bảo vệ não cho bệnh nhân. Các bác sĩ tiến hành hạ thân nhiệt của bệnh nhân xuống còn 33 độ C, đưa bệnh nhân vào trạng thái ngủ đông.



Sau 24 giờ, máy làm ấm bệnh nhân theo chương trình rất chặt chẽ, nâng dần nhiệt độ cho tới khi nhiệt độ cơ thể về mức bình thường. Khi nhiệt độ bệnh nhân hạ xuống sẽ giảm chuyển hóa, giảm tình trạng tổn thương não, cung cấp oxy tốt hơn, cải thiện tình trạng độc tế bào não, từ đó hỗ trợ tế bào não hồi phục. Sau 3 ngày kiểm soát nhiệt độ cùng với điều chỉnh những rối loạn nhịp tim và huyết áp, bệnh nhân bắt đầu chớp mắt và cử động được. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, giao tiếp tốt, ăn uống được, phục hồi vận động, không có bất cứ di chứng thần kinh và đang được theo dõi chặt chẽ tại khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng./.