Cứu sống kịp thời bệnh nhân suy hô hấp cấp trên nền đa bệnh lý nặng

Bệnh nhân L.T.B (54 tuổi, ngụ Tây Ninh) nhập viện tại Tây Ninh trong tình trạng khó thở nặng, SpO₂ (oxy trong máu) chỉ 85%, sau nhiều ngày ho kéo dài, khò khè, mệt mỏi nhưng điều trị không cải thiện. Thăm khám cho thấy tổn thương phổi lan tỏa, nguy cơ phải đặt nội khí quản và thở máy.

Hình ảnh phim MSCT phổi của bệnh nhân khi nhập viện 1 (Ảnh: BVCC)

Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị suy hô hấp cấp do viêm phổi nặng trên nền lao phổi, kèm nhiều bệnh lý như đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, hạ kali máu và suy thượng thận. Đáng chú ý, bệnh nhân còn nhiễm vi khuẩn đa kháng thuốc, làm quá trình điều trị phức tạp.

Bệnh nhân ổn định sức khỏe sau 20 ngày (Ảnh: BVCC)

Người bệnh được hỗ trợ hô hấp bằng oxy lưu lượng cao (HFNC), điều trị kháng sinh, kháng lao, kiểm soát đường huyết, điều chỉnh điện giải và theo dõi sát. Sau 20 ngày điều trị, bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện và tiếp tục theo dõi ngoại trú.

Theo BS.CKI Hồ Ngọc Việt, Trưởng khoa Nội Tổng quát của bệnh viện này, các bệnh lý hô hấp nặng có thể diễn tiến rất nhanh ở người có bệnh nền như đái tháo đường, tăng huyết áp do sức đề kháng suy giảm. Nếu không phát hiện và xử trí kịp thời, nguy cơ suy hô hấp, nhiễm trùng nặng và tử vong rất cao.