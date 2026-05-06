  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Cứu sống kịp thời bệnh nhân suy hô hấp cấp trên nền đa bệnh lý nặng

Thứ Tư, 16:16, 06/05/2026
VOV.VN - Một trường hợp suy hô hấp cấp nguy kịch trên nền nhiều bệnh lý mạn tính, cảnh báo nguy cơ “cơn bão kép” đe dọa tính mạng người bệnh vừa được một bệnh viện ở Tây Ninh cứu sống kịp thời

Bệnh nhân L.T.B (54 tuổi, ngụ Tây Ninh) nhập viện tại Tây Ninh trong tình trạng khó thở nặng, SpO₂ (oxy trong máu) chỉ 85%, sau nhiều ngày ho kéo dài, khò khè, mệt mỏi nhưng điều trị không cải thiện. Thăm khám cho thấy tổn thương phổi lan tỏa, nguy cơ phải đặt nội khí quản và thở máy.

Hình ảnh phim MSCT phổi của bệnh nhân khi nhập viện 1 (Ảnh: BVCC)

Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị suy hô hấp cấp do viêm phổi nặng trên nền lao phổi, kèm nhiều bệnh lý như đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, hạ kali máu và suy thượng thận. Đáng chú ý, bệnh nhân còn nhiễm vi khuẩn đa kháng thuốc, làm quá trình điều trị phức tạp.

Bệnh nhân ổn định sức khỏe sau 20 ngày (Ảnh: BVCC)

Người bệnh được hỗ trợ hô hấp bằng oxy lưu lượng cao (HFNC), điều trị kháng sinh, kháng lao, kiểm soát đường huyết, điều chỉnh điện giải và theo dõi sát. Sau 20 ngày điều trị, bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện và tiếp tục theo dõi ngoại trú.

Theo BS.CKI Hồ Ngọc Việt, Trưởng khoa Nội Tổng quát của bệnh viện này, các bệnh lý hô hấp nặng có thể diễn tiến rất nhanh ở người có bệnh nền như đái tháo đường, tăng huyết áp do sức đề kháng suy giảm. Nếu không phát hiện và xử trí kịp thời, nguy cơ suy hô hấp, nhiễm trùng nặng và tử vong rất cao.

Phối hợp đa chuyên khoa cứu khớp gối thoái hóa nặng ở người cao tuổi

VOV.VN - Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa (Tây Ninh) vừa phẫu thuật thay khớp gối thành công cho bệnh nhân 70 tuổi trong tình trạng thoái hóa nặng, khớp gần như mất khả năng co duỗi. Đây là giai đoạn bệnh có thể gây hạn chế vận động nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống nếu không được can thiệp kịp thời.

Kim Dung/VOV-TP.HCM
Tag: cấp cứu suy hô hấp suy đa tạng bệnh lý suy hô hấp cấp
Ê-kíp công ty ép tim cấp cứu công nhân ngưng tim đột ngột trong nhà máy
VOV.VN - Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) vừa tiếp nhận và điều trị thành công bệnh nhân ngừng tim khi đang làm việc tại nhà máy. Bệnh nhân được cấp cứu ban đầu ngay tại chỗ, khi đến bệnh viện tiếp tục ngừng tim lần 2, động mạch đập sau 40 phút.

5 người cấp cứu nghi ngộ độc hóa chất, 1 người hôn mê
VOV.VN - Bệnh viện huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận 5 trường hợp nghi ngờ ngộ độc hóa chất, đã được cấp cứu kịp thời và chuyển lên tuyến trên.

Cứu sống bé gái viêm cơ tim tối cấp bị ngưng tim 60 phút
VOV.VN - Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) vừa cứu sống một bệnh nhân viêm cơ tim tối cấp bị ngưng tim 60 phút.

