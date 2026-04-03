Phối hợp đa chuyên khoa cứu khớp gối thoái hóa nặng ở người cao tuổi

Thứ Sáu, 21:27, 03/04/2026
VOV.VN - Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa (Tây Ninh) vừa phẫu thuật thay khớp gối thành công cho bệnh nhân 70 tuổi trong tình trạng thoái hóa nặng, khớp gần như mất khả năng co duỗi. Đây là giai đoạn bệnh có thể gây hạn chế vận động nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống nếu không được can thiệp kịp thời.

Trước đó, bệnh nhân N.N.N nhập viện với biểu hiện đau nhiều, hạn chế vận động nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hằng ngày. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy sụn khớp bị bào mòn nặng, các đầu xương cọ xát trực tiếp gây đau và cứng khớp.

BS.CKII Triệu Anh Đức, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình cho biết, bệnh nhân đã ở giai đoạn muộn, các phương pháp điều trị nội khoa không còn hiệu quả. Bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền (tim mạch, đái tháo đường, bệnh thận mạn), làm tăng nguy cơ biến chứng, đòi hỏi quá trình điều trị phải được phối hợp đa chuyên khoa.

Sau hội chẩn, ê-kíp quyết định thực hiện thay khớp gối nhân tạo. Sau hơn một giờ, ca mổ hoàn tất.

phoi hop da chuyen khoa cuu khop goi thoai hoa nang o nguoi cao tuoi hinh anh 1
Phẫu thuật thay khớp gối nhân tạo (Ảnh: BVCC)

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt, không ghi nhận biến chứng. Sau 3 ngày, người bệnh đã có thể tập vận động sớm dưới hướng dẫn của chuyên viên phục hồi chức năng. Hiện bệnh nhân có thể đi lại với khung hỗ trợ, giảm đau rõ rệt và được xuất viện.

Theo các bác sĩ, thay khớp gối là giải pháp hiệu quả cho các trường hợp thoái hóa nặng, giúp giảm đau nhanh và phục hồi chức năng vận động nếu được chỉ định đúng.

phoi hop da chuyen khoa cuu khop goi thoai hoa nang o nguoi cao tuoi hinh anh 2
Bệnh nhân tập vật lý trị liệu (Ảnh: BVCC)

Thoái hóa khớp gối là bệnh lý cơ xương khớp phổ biến, thường gặp ở người lớn tuổi. Bệnh gây đau, cứng khớp, hạn chế vận động, thậm chí biến dạng khớp nếu không điều trị kịp thời. Một số dấu hiệu thường gặp gồm đau khi vận động, cứng khớp sau nghỉ ngơi, sưng khớp hoặc biến dạng trục chi.

Bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện các triệu chứng kéo dài, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị phù hợp, tránh để bệnh tiến triển nặng gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Kim Dung/VOV-TP.HCM
Thu hồi toàn quốc một lô thuốc trị thoái hóa khớp

VOV.VN - Tôi bị thoái hóa khớp gây đau, sưng khớp gối. Nghe mọi người chỉ, tôi có đi tiêm khớp gối, tuy có hết đau nhưng phần khớp lại thấy vẫn sưng, nóng. Tôi nên điều trị tiếp tục thế nào? Bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện E tư vấn giúp giải đáp vấn đề cho người đàn ông.

VOV.VN - Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, có khoảng 20% dân số bị thoái hóa khớp.

