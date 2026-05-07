Cứu tinh hoàn cho bé trai 14 tuổi sau gần 7 giờ bị xoắn

Trước đó, bé Đ.T.P. (14 tuổi, ngụ TP.HCM) đột ngột đau dữ dội tinh hoàn bên phải vào lúc nửa đêm, nhưng vì ngại chia sẻ với gia đình nên cố chịu đến sáng mới nhập viện. Qua thăm khám và siêu âm, bác sĩ xác định bé bị xoắn tinh hoàn phải - một cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm có thể dẫn đến hoại tử tinh hoàn nếu không xử trí kịp thời.

Ê-kíp Khoa Ngoại thận - Tiết niệu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định nhanh chóng phẫu thuật khẩn cấp và ghi nhận thừng tinh xoắn hai vòng, tinh hoàn tím sẫm do thiếu máu kéo dài. Sau khi tháo xoắn và làm ấm, tinh hoàn hồng trở lại nên được bảo tồn thành công. Các bác sĩ đồng thời cố định tinh hoàn hai bên để hạn chế nguy cơ tái phát. Sau hơn 2 tuần điều trị và theo dõi, đến nay sức khỏe bệnh nhi ổn định, tinh hoàn phục hồi tốt.

Bệnh nhân hồi phục sau 2 tuần được phẫu thuật và điều trị (Ảnh: BVCC)

Theo các bác sĩ, xoắn tinh hoàn thường gặp ở trẻ nam và thanh thiếu niên, đặc biệt trong giai đoạn dậy thì. Bệnh thường khởi phát đột ngột vào ban đêm hoặc sáng sớm với biểu hiện đau bìu dữ dội, sưng đau, có thể kèm buồn nôn hoặc đau bụng dưới.

BS.CKII Nguyễn Xuân Toàn, Trưởng khoa Ngoại thận - Tiết niệu cho biết, đây là bệnh lý “chạy đua với thời gian”, càng đến viện sớm khả năng giữ lại tinh hoàn càng cao. Nếu chậm trễ, tinh hoàn có thể bị hoại tử và buộc phải cắt bỏ, ảnh hưởng lâu dài đến nội tiết, khả năng sinh sản và tâm lý của trẻ.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên chủ quan khi trẻ than đau bìu hoặc đau tinh hoàn đột ngột, đặc biệt vào ban đêm. Khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay để được cấp cứu kịp thời.