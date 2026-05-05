Phát hiện u tinh hoàn ác tính ở bé trai 13 tháng tuổi từ dấu hiệu sưng bìu

Theo gia đình bệnh nhi, khoảng 2-3 tuần trước khi nhập viện, bé N.T.D. (13 tháng tuổi, quê Phú Thọ) xuất hiện tình trạng sưng vùng bìu trái. Khi sờ vào, gia đình nhận thấy khối cứng, chắc nhưng trẻ không sốt, không quấy khóc bất thường nên tiếp tục theo dõi tại nhà.

Sau khi đưa trẻ đến cơ sở y tế địa phương thăm khám và được chẩn đoán nang tinh hoàn trái, gia đình vẫn theo dõi thêm. Tuy nhiên, chỉ trong vòng một tuần gần đây, vùng bìu trái của trẻ tăng kích thước nhanh bất thường, buộc gia đình đưa con đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để kiểm tra.

BSCKII Trần Thượng Việt, Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, thời điểm nhập viện, bệnh nhi xuất hiện khối phồng vùng bẹn trái, có thể đẩy lên được. Kết quả siêu âm ghi nhận cạnh tinh hoàn trái có khối kích thước khoảng 2x3cm, mật độ chắc, ấn không đau.

Dựa trên các biểu hiện lâm sàng và cận lâm sàng, trẻ được chẩn đoán nang mào tinh hoàn trái - bệnh lý liên quan đến tồn tại ống phúc tinh mạc, khá phổ biến ở trẻ nhỏ và có chỉ định phẫu thuật.

“Ngay khi rạch da, chúng tôi nhận thấy tinh hoàn trái của bệnh nhi to bất thường, gấp khoảng ba lần kích thước bình thường và có màu sắc khác lạ. Nhận định đây có thể là tổn thương ác tính, ê-kíp lập tức tiến hành sinh thiết tức thì”, BS Trần Thượng Việt chia sẻ.

Kết quả sinh thiết cho thấy hình ảnh carcinoma - dạng ung thư xuất phát từ tế bào biểu mô, có khả năng xâm lấn cao. Trước diễn biến khẩn cấp, các bác sĩ đã hội chẩn ngay tại phòng mổ và quyết định cắt bỏ hoàn toàn tinh hoàn trái nhằm ngăn nguy cơ di căn sang tinh hoàn còn lại và các cơ quan khác.

Sau hơn một giờ phẫu thuật, ca mổ diễn ra thành công. Một ngày sau mổ, bệnh nhi tỉnh táo, tiếp xúc tốt, bú tốt, vết mổ khô và sức khỏe tiến triển ổn định.

Theo bác sĩ Vũ Xuân Ngọc, phụ trách Khoa Giải phẫu bệnh, kết quả xét nghiệm sau đó xác định trẻ mắc u tế bào mầm ác tính. Đây là loại u phát sinh từ các tế bào sinh sản và có nguy cơ lan rộng sang nhiều cơ quan nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời. Khi ung thư di căn, việc điều trị sẽ trở nên khó khăn hơn và có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho các cơ quan khác.

Hiện bệnh nhi đang dần hồi phục và tiếp tục được theo dõi sát sao để xây dựng phác đồ điều trị bổ trợ phù hợp, nhằm bảo đảm sự phát triển lâu dài cho trẻ.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh thường xuyên kiểm tra vùng bẹn - bìu của trẻ khi tắm, thay tã. Nếu phát hiện một bên bìu sưng to bất thường, có khối cứng, không xẹp khi nằm hoặc kích thước tăng nhanh, cần đưa trẻ đi khám sớm, kể cả khi không đau hay sốt. Phát hiện kịp thời giúp nâng cao hiệu quả điều trị và bảo đảm sự phát triển lâu dài của trẻ.