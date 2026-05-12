  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Da sạm màu, thiếu sức sống, thử ngay 4 cách chăm sóc đơn giản này

Thứ Ba, 15:16, 12/05/2026
VOV.VN - Làn da đều màu, mịn màng là mong muốn của nhiều người, đặc biệt là phụ nữ. Tuy nhiên, ô nhiễm môi trường và thói quen sinh hoạt thiếu khoa học khiến da dễ xỉn màu, khô ráp và xuất hiện nám, tàn nhang. Áp dụng đúng cách chăm sóc da sẽ giúp duy trì làn da khỏe mạnh, tươi sáng lâu dài.

Uống đủ nước mỗi ngày

Nước giúp duy trì độ ẩm tự nhiên cho da, hỗ trợ đào thải độc tố và thúc đẩy quá trình trao đổi chất, từ đó hạn chế tình trạng khô sần, xỉn màu, mụn, nám hay tàn nhang. Mỗi người nên uống khoảng 8 - 10 ly nước mỗi ngày, đồng thời có thể bổ sung thêm nước ép trái cây hoặc trà thảo mộc để tăng cường dưỡng chất cho da.

Dưỡng ẩm đầy đủ cho da

Dưỡng ẩm là bước không thể thiếu trong chăm sóc da hàng ngày, phù hợp với mọi loại da. Kem dưỡng ẩm giúp bổ sung độ ẩm cần thiết, đồng thời bảo vệ da trước tác động của môi trường. Nên ưu tiên sản phẩm chứa hyaluronic acid, glycerin, vitamin E hoặc chiết xuất thiên nhiên và thoa sau khi rửa mặt để da luôn mềm mại, mịn màng hơn.

Ô nhiễm môi trường và thói quen sinh hoạt thiếu khoa học khiến da dễ xỉn màu, khô ráp và xuất hiện nám, tàn nhang

Sử dụng kem chống nắng hàng ngày

Tia UV từ ánh nắng mặt trời là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến da sạm màu, xuất hiện nám, tàn nhang và lão hóa sớm. Vì vậy, sử dụng kem chống nắng hằng ngày là bước quan trọng để bảo vệ da. Nên ưu tiên sản phẩm có chỉ số SPF từ 30 trở lên, thoa trước khi ra ngoài khoảng 15 - 20 phút và bôi lại sau mỗi 2 - 3 giờ nếu hoạt động lâu ngoài trời để đạt hiệu quả tốt nhất.

Chăm sóc da bằng nguyên liệu tự nhiên trong gian bếp

Ngoài các sản phẩm chăm sóc da chuyên dụng, nhiều nguyên liệu quen thuộc trong gian bếp cũng có thể hỗ trợ dưỡng da an toàn, hiệu quả. Nha đam giúp làm dịu, cấp ẩm và hỗ trợ làm sáng da; dưa leo có tác dụng làm mát, bổ sung độ ẩm; đu đủ chứa enzyme giúp loại bỏ tế bào chết và làm sáng da. Trong khi đó, nước chanh pha cùng mật ong có thể hỗ trợ làm sạch da và se khít lỗ chân lông khi sử dụng đúng cách.

Chăm sóc da đều màu là quá trình cần sự kiên trì và thực hiện đúng cách. Kết hợp thói quen sinh hoạt lành mạnh cùng các bước chăm sóc phù hợp sẽ giúp làn da duy trì vẻ tươi sáng, khỏe mạnh và rạng rỡ lâu dài.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tin liên quan

Trẻ hóa mạch máu da mặt là gì?

VOV.VN - Các phương pháp trẻ hóa mạch máu da mặt đang được sử dụng hiện nay gồm có: Tiêm trực tiếp đưa các dưỡng chất hoặc sản phẩm từ tế bào tự thân vào các tầng dưới da, dùng laser hoặc ánh sáng, sóng RF tăng sinh mạch máu dưới da bằng nhiệt, cấy chỉ...

5 thói quen xấu hủy hoại làn da thần tốc

VOV.VN - Có một thực tế là bên cạnh yếu tố di truyền, thói quen sinh hoạt hằng ngày là một trong những yếu tố chính góp phần đẩy nhanh tiến trình lão hóa của làn da.

3 cách chăm sóc da khi trời nóng để da khỏe hơn mỗi ngày

VOV.VN - Thời tiết nắng nóng khiến da dễ đổ dầu, bít tắc lỗ chân lông và phát sinh mụn do tuyến bã nhờn hoạt động mạnh hơn. Vì vậy, việc điều chỉnh thói quen chăm sóc da là cần thiết để giữ da cân bằng và khỏe hơn. Dưới đây là 3 cách đơn giản giúp làn da thích nghi tốt với mùa nắng nóng.

