Đang uống thuốc kháng sinh có nên ăn đậu xanh?

Thứ Ba, 09:27, 05/05/2026
VOV.VN - Kháng sinh được dùng phổ biến để điều trị nhiễm khuẩn, nhưng nhiều người lo ngại một số thực phẩm có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc. Trong đó, việc đang uống kháng sinh có nên ăn đậu xanh hay không là thắc mắc được nhiều người quan tâm.

Uống thuốc kháng sinh có ăn đậu xanh được không?

Theo Đông y, đậu xanh có tính mát, vị ngọt, giúp thanh nhiệt, giải độc, giảm sưng viêm và hỗ trợ điều hòa cơ thể. Dân gian cũng thường dùng đậu xanh để hỗ trợ giải độc trong một số trường hợp uống nhầm chất độc hoặc dùng quá liều thuốc.

Tuy nhiên, theo quan điểm Đông y, đậu xanh không được khuyến khích sử dụng cùng lúc với một số loại thuốc. Một số trường hợp cũng nên hạn chế ăn đậu xanh gồm:

Người có cơ địa hàn, lạnh: Thường có biểu hiện tay chân lạnh, cơ thể mệt mỏi, đau nhức chân tay hoặc rối loạn tiêu hóa. Ăn nhiều đậu xanh có thể khiến tình trạng đau bụng, tiêu chảy trở nên nghiêm trọng hơn.

Người đang đói: Ăn đậu xanh khi bụng rỗng có thể gây cảm giác khó chịu cho hệ tiêu hóa.

Theo quan điểm Đông y, đậu xanh không được khuyến khích sử dụng cùng lúc với một số loại thuốc

Người có hệ tiêu hóa yếu: Đậu xanh chứa hàm lượng protein khá cao, cần nhiều enzym để tiêu hóa. Những người tiêu hóa kém có thể bị đầy bụng, đau bụng hoặc tiêu chảy sau khi ăn.

Không nên ăn quá thường xuyên: Người trưởng thành chỉ nên ăn đậu xanh khoảng 2-3 lần mỗi tuần. Trẻ trên 6 tuổi nên ăn khoảng 1 lần/tuần, còn trẻ từ 2-3 tuổi chỉ nên dùng với lượng nhỏ.

Trong khi đó, theo quan điểm Tây y, hiện chưa có bằng chứng cho thấy đậu xanh gây ảnh hưởng tiêu cực đến thuốc kháng sinh. Vì vậy, người đang dùng thuốc kháng sinh vẫn có thể ăn đậu xanh hoặc các món chế biến từ đậu xanh như cháo, chè… ở mức hợp lý.

Những thực phẩm cần tránh khi dùng thuốc kháng sinh

Ngoài việc băn khoăn có nên ăn đậu xanh khi uống kháng sinh, nhiều người cũng quan tâm đến những thực phẩm cần hạn chế để tránh ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị. Trong đó, sữa và các sản phẩm từ sữa có thể làm giảm khả năng hấp thu của một số loại kháng sinh do chứa canxi.

Hải sản và thực phẩm nhiều dầu mỡ cũng có thể gây rối loạn tiêu hóa và ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc. Bên cạnh đó, rượu bia nên tránh tuyệt đối vì dễ gây buồn nôn, đau đầu, chóng mặt và làm giảm hiệu quả điều trị. Các thực phẩm chứa nhiều axit như cà chua, bưởi, chanh hay socola cũng nên hạn chế sử dụng gần thời điểm uống thuốc.

Uống thuốc kháng sinh nên ăn gì?

Dù mang lại hiệu quả trong điều trị nhiễm khuẩn, thuốc kháng sinh cũng có thể gây ra một số tác dụng phụ như rối loạn hệ vi sinh đường ruột hoặc ảnh hưởng đến chức năng gan. Vì vậy, người bệnh nên bổ sung một số thực phẩm có lợi sau:

Probiotic: Nhiều loại kháng sinh có thể tiêu diệt cả vi khuẩn có lợi trong đường ruột, gây tiêu chảy. Việc bổ sung probiotic giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ phục hồi sức khỏe và tăng cường miễn dịch.

Thực phẩm lên men: Sữa chua, phô mai, kim chi, đậu nành lên men… chứa nhiều lợi khuẩn như Lactobacilli, giúp cải thiện sức khỏe đường ruột và giảm nguy cơ tiêu chảy khi dùng kháng sinh.

Thực phẩm giàu vitamin K: Việc sử dụng kháng sinh kéo dài có thể làm thay đổi hệ vi sinh đường ruột, dẫn đến nguy cơ thiếu vitamin K. Người bệnh nên bổ sung rau lá xanh, bông cải xanh, dầu thực vật, quả sung, thịt, phô mai hoặc đậu nành để hỗ trợ quá trình đông máu và bảo vệ sức khỏe.

Một số lưu ý khi sử dụng kháng sinh

Theo khuyến cáo của WHO, người bệnh chỉ nên dùng kháng sinh khi có chỉ định của bác sĩ, không tự ý sử dụng thuốc cũ hoặc chia sẻ thuốc với người khác. Đồng thời, cần uống đúng liều, đủ liệu trình theo hướng dẫn và duy trì thói quen rửa tay, sinh hoạt lành mạnh để phòng ngừa nhiễm khuẩn.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
