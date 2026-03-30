中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đậu xanh - “thần dược” dân dã giúp dưỡng da, tăng cường sức khỏe

Thứ Hai, 11:29, 30/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đậu xanh từ lâu đã là nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn của người Việt. Không chỉ dễ chế biến thành nhiều món ngon, thanh mát, loại đậu này còn chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và sắc đẹp mà không phải ai cũng biết.

Nguồn dinh dưỡng dồi dào cho cơ thể

Đậu xanh cung cấp nhiều dưỡng chất thiết yếu như tinh bột, chất xơ, protein, chất béo cùng các vitamin A, C, B1 và khoáng chất như canxi, phospho. Ngoài ra, các hợp chất như phosphatidylcholine hay phosphatidylethanolamine góp phần tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại tác nhân gây bệnh.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Hàm lượng chất xơ cao, đặc biệt là pectin - một dạng chất xơ hòa tan, giúp cải thiện hoạt động tiêu hóa. Bên cạnh đó, tinh bột kháng trong đậu xanh là nguồn “thức ăn” cho lợi khuẩn đường ruột, từ đó hỗ trợ tăng cường miễn dịch và giảm nguy cơ mắc bệnh ở đại tràng.

Dau xanh - than duoc dan da giup duong da, tang cuong suc khoe hinh anh 1
Đậu xanh là thực phẩm vừa bổ dưỡng, vừa dễ ứng dụng trong cả ẩm thực và chăm sóc sắc đẹp

Thanh nhiệt, giải độc và chống sốc nhiệt

Với tính mát đặc trưng, đậu xanh thường được sử dụng trong các món ăn giải nhiệt ngày hè. Không chỉ giúp làm mát cơ thể, loại thực phẩm này còn có tác dụng chống viêm, hạn chế nguy cơ sốc nhiệt. Các chất chống oxy hóa như Vitexin và Isovitexin còn góp phần bảo vệ tế bào trước những tổn thương do nhiệt gây ra.

Tốt cho phụ nữ mang thai

Đậu xanh là nguồn cung cấp vitamin B9 (folate) quan trọng cho sự phát triển của thai nhi. Ngoài ra, hàm lượng sắt, chất xơ và protein dồi dào trong loại đậu này cũng giúp bổ sung những dưỡng chất mà phụ nữ mang thai thường thiếu hụt.

Giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính

Các hợp chất chống oxy hóa như flavonoid, axit phenolic hay axit caffeic trong đậu xanh có khả năng trung hòa gốc tự do, từ đó góp phần hạn chế nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tim mạch và ung thư.

Bảo vệ tim mạch và ổn định huyết áp

Nhờ chứa nhiều chất xơ, đậu xanh giúp hạn chế hấp thu cholesterol xấu, hỗ trợ bảo vệ tim. Đồng thời, kali và magie có trong loại đậu này còn giúp duy trì huyết áp ổn định, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng và đường huyết

Đậu xanh tạo cảm giác no lâu nhờ giàu chất xơ và protein, rất phù hợp với người đang ăn kiêng. Ngoài ra, thực phẩm này còn giúp làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu, hỗ trợ kiểm soát đường huyết và giảm nguy cơ mắc tiểu đường.

Lợi ích của đậu xanh đối với làn da

Không chỉ tốt cho sức khỏe, đậu xanh còn là nguyên liệu làm đẹp tự nhiên được nhiều người ưa chuộng.

Làm sáng da: Các vitamin và khoáng chất giúp thanh lọc cơ thể, từ đó cải thiện độ sáng của làn da.

Làm sạch và tẩy tế bào chết: Bột đậu xanh khi kết hợp với dầu ô liu có thể giúp loại bỏ bã nhờn và tế bào chết hiệu quả.

Giảm rám nắng: Mặt nạ từ đậu xanh giúp làm dịu da, hỗ trợ bảo vệ da trước tác động của tia UV.

dau_xanh1.jpg

Có nên uống nước đậu xanh hàng ngày?

VOV.VN - Nước đậu xanh là thức uống giải nhiệt quen thuộc, được nhiều người ưa chuộng nhờ lợi ích thanh mát và hỗ trợ sức khỏe. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo không nên uống nước đậu xanh mỗi ngày mà cần sử dụng với tần suất hợp lý để tránh ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

 

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: thần dược dân dã dưỡng da tăng cường sức khỏe dinh dưỡng của đậu xanh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Việt Nam có "thần dược tự nhiên", ăn vào bổ dưỡng lại giải độc cơ thể cực tốt

Loại "thần dược xanh" mọc đầy bờ rào, cực bổ dưỡng nhưng không phải ai cũng biết

Loại nước được coi là "thần dược xanh", uống vào bổ gan lại tốt cho tim mạch

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe