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Đau bụng dưới ở tuổi dậy thì, bé gái phát hiện u buồng trứng 12cm

Thứ Hai, 17:25, 29/06/2026
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VOV.VN - Những cơn đau bụng dưới kéo dài ở bé gái 14 tuổi ban đầu bị nhầm với đau bụng kinh. Khi nhập viện, bác sĩ phát hiện khối u buồng trứng 12cm đã xoắn, nếu chậm trễ có thể dẫn đến hoại tử và phải cắt bỏ buồng trứng.

Bé gái 14 tuổi xuất hiện những cơn đau bụng dưới kéo dài. Ban đầu gia đình chỉ nghĩ rằng em bị rối loạn tiêu hóa hoặc đau bụng trong kỳ kinh. Tuy nhiên, cơn đau mỗi lúc một dữ dội, em được đưa đến Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu. Tại Khoa Phụ sản, các bác sĩ tiến hành siêu âm và phát hiện trẻ có một khối u buồng trứng kích thước khoảng 12cm đã bị xoắn. Đây là một tình trạng cấp cứu ngoại khoa vì khi cuống buồng trứng bị xoắn, dòng máu nuôi cơ quan này sẽ bị cản trở. Nếu không được phẫu thuật kịp thời, buồng trứng có thể bị thiếu máu, hoại tử và buộc phải cắt bỏ, ảnh hưởng đến chức năng sinh sản sau này.

Ngay sau khi xác định chẩn đoán, ê-kíp Khoa Phụ sản đã khẩn trương tiến hành phẫu thuật tháo xoắn và xử trí khối u, đồng thời nỗ lực bảo tồn tối đa phần mô buồng trứng còn lành cho bệnh nhi.

Theo BSCKII Nguyễn Thị Ngọc Bích, Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Thanh Nhàn, kết quả giải phẫu bệnh sau phẫu thuật xác định đây là u bì buồng trứng (u quái trưởng thành) – một loại u lành tính khá thường gặp ở trẻ em gái và phụ nữ trẻ. Điều bất ngờ là bên trong khối u có thể chứa tóc, da, mỡ, chất bã nhờn; một số trường hợp hiếm còn có mô sụn hoặc răng. Đây cũng chính là đặc điểm của u bì buồng trứng do khối u phát sinh từ tế bào mầm của buồng trứng – loại tế bào có khả năng phát triển thành nhiều loại mô khác nhau của cơ thể.

“Đây là hiện tượng đã được y học ghi nhận, hoàn toàn không phải là "mọc tóc" hay "mọc răng trong buồng trứng" như nhiều thông tin lan truyền trên mạng xã hội”, bác sĩ Bích cho biết.

Dau bung duoi o tuoi day thi, be gai phat hien u buong trung 12cm hinh anh 1
Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật tháo xoắn và xử trí khối u cho bệnh nhân

Nhiều phụ huynh vẫn cho rằng u buồng trứng chỉ gặp ở phụ nữ đã lập gia đình hoặc sau sinh. Tuy nhiên, thực tế bệnh có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi, kể cả trẻ em và trẻ gái đang bước vào tuổi dậy thì.

Điều đáng lo ngại là các triệu chứng ở lứa tuổi này thường rất kín đáo. Trẻ có thể chỉ đau bụng dưới âm ỉ, đau tái diễn hoặc cảm giác đầy bụng nên dễ bị nhầm với rối loạn tiêu hóa, đau bụng kinh, táo bón hoặc các bệnh lý thông thường khác. Không ít trường hợp chỉ được phát hiện khi khối u đã phát triển lớn hoặc xảy ra biến chứng xoắn buồng trứng.

"Đối với trẻ gái tuổi vị thành niên, mục tiêu điều trị không chỉ là loại bỏ khối u mà còn phải cố gắng bảo tồn tối đa buồng trứng lành. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển nội tiết và khả năng sinh sản của trẻ trong tương lai", bác sĩ Bích nhấn mạnh.

Theo bác sĩ, đa số u buồng trứng ở trẻ em và tuổi vị thành niên là lành tính. Tuy nhiên, nếu phát hiện muộn, khối u có thể gây xoắn buồng trứng, chảy máu, hoại tử, buộc phải cắt bỏ buồng trứng, từ đó ảnh hưởng đến chức năng nội tiết và khả năng sinh sản sau này.

Do đó bác sĩ Bích khuyến cáo phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa Sản phụ khoa khi xuất hiện một hoặc nhiều dấu hiệu sau:

* Đau bụng dưới kéo dài hoặc đau tái đi tái lại.

* Đau bụng dữ dội xuất hiện đột ngột.

* Bụng to bất thường hoặc luôn có cảm giác đầy bụng.

* Sờ thấy khối bất thường ở vùng bụng.

* Rối loạn kinh nguyệt.

* Buồn nôn, nôn.

* Táo bón hoặc đi tiểu nhiều lần không rõ nguyên nhân.

Việc thăm khám và siêu âm sớm có thể giúp phát hiện khối u ngay từ giai đoạn đầu, từ đó lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp và tăng khả năng bảo tồn buồng trứng.

Nguyễn Hà/VOV.VN
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