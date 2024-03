Dầu cá có tác dụng gì với sức khoẻ?

Dầu cá là gì và những tác dụng của dầu cá

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BS Trần Thị Kim Ngọc cho biết, dầu cá không phải cái tên quá xa lạ với chúng ta. Chúng được nhiều người tin dùng bởi công dụng tuyệt vời. Chúng chứa hàm lượng lớn axit béo, Omega-3, đây đều là những thành phần bổ dưỡng cho sức khỏe.

Dầu cá thường có trong các loại cá, đặc biệt là cá thu, cá hồi, cá trích hoặc là gan cá tuyết. Bạn có thể bổ sung dưỡng chất này vào cơ thể thông qua việc ăn uống các loại cá kể trên hoặc sử dụng các thực phẩm chức năng.

Càng ngày, sản phẩm này càng được nhiều người ưa chuộng và tin dùng bởi những công dụng xuất sắc chúng mang lại, như phát triển trí não của chúng ta, hạn chế nguy cơ bị mắc bệnh, giúp giảm tình trạng sưng đau hoặc lở loét.

Dưới đây là những tác dụng tuyệt vời của dầu cá đối với sức khỏe:

Tăng trí nhớ

Một trong những tác dụng tuyệt vời của sản phẩm này đó là giúp tăng trí nhớ của bạn, đầu óc nhanh nhẹn hơn. DHA và axit docosahexaenoic là các dưỡng chất quan trọng đối với các tế bào thần kinh. Chúng có khả năng nuôi dưỡng tế bào thuộc hệ thần kinh phát triển tốt, đồng thời sự liên kết giữa các tế bào với nhau được gia tăng đáng kể.

Nhờ đó, chúng ta hạn chế nguy cơ mắc những bệnh rối loạn suy nghĩ, trí nhớ, ví dụ như bệnh trầm cảm, rối loạn tăng động giảm chú ý hoặc là bệnh Alzheimer. Đây là những bệnh cực kỳ nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của người bệnh.

Bên cạnh đó, nếu bổ sung thường xuyên bạn sẽ trở nên nhạy bén, linh hoạt hơn trong cuộc sống và làm việc. Chúng có thể giúp chúng ta phản xạ nhanh chóng, chức năng não hoạt động hiệu quả.

Dầu cá rất tốt cho sức khỏe

Điều trị bệnh tim mạch

Các bệnh về tim mạch luôn là nỗi ám ảnh với chúng ta, bệnh khiến sức khỏe suy giảm đáng kể, cơ thể dần trở nên yếu hơn. Để ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tim mạch, các bác sĩ khuyên chúng ta nên sử dụng các sản phẩm chứa dầu cá.

Chúng chứa rất nhiều axit béo, đây là thành phần đóng vai trò rất quan trọng trong việc giảm huyết áp đồng thời giảm thiểu tối đa nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Bên cạnh đó, khi sử dụng các thực phẩm chức năng này, cơ thể chúng ta không còn quá nhiều cholesterol, điều cực kỳ có lợi cho sức khỏe.

Có thể nói, sản phẩm trên sở hữu nhiều công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe, nếu bạn sử dụng liều lượng phù hợp thì sẽ giảm được nguy cơ mắc bệnh tim hoặc bị đột quỵ. Song cơ thể sẽ phản ứng ngược lại nếu như chúng ta lạm dụng, dùng quá liều lượng các loại thực phẩm chức năng.

Cải thiện chức năng não

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn nguồn một nghiên cứu được đăng tải trên trang Health cho biết, nghiên cứu thực hiện ở những người khỏe mạnh từ 51 đến 72 tuổi cho thấy, so với giả dược, bổ sung dầu cá trong 5 tuần cải thiện hoạt động của não, trong đó có trí nhớ và sự tập trung.

Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng, nồng độ axit béo Omega-3 trong máu cao hơn có liên quan đến nguy cơ suy giảm nhận thức liên quan đến tuổi tác thấp hơn.

Cải thiện về sức khỏe tâm thần

Nghiên cứu cho thấy, nồng độ Omega-3 trong máu thấp liên quan đến việc tăng nguy cơ trầm cảm và lo lắng. Khi được sử dụng với các liệu pháp tiêu chuẩn, bổ sung dầu cá đã được chứng minh là có lợi trong điều trị trầm cảm so với giả dược.

Ngoài ra, bổ sung dầu cá làm giảm nhịp tim và hoạt động của hệ thần kinh giao cảm, cải thiện sức khỏe tâm thần.

Có thể hỗ trợ làm giảm huyết áp

Các nghiên cứu cho thấy, lượng axit béo Omega-3 EPA và DHA kết hợp tối ưu để giảm huyết áp có thể là từ 2g đến 3g/ngày. Liều hàng ngày của EPA và DHA thấp tới 0,7 gam cho thấy huyết áp giảm đáng kể, nhờ đó hỗ trợ giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp

Viêm xương khớp, một dạng viêm khớp làm mòn sụn trong khớp, là nguyên nhân hàng đầu gây đau mạn tính và tàn tật. Trên toàn thế giới, viêm khớp ảnh hưởng đến 18% phụ nữ và 9,6% nam giới trên 60 tuổi. Một nghiên cứu liên quan đến người lớn bị viêm khớp bị thừa cân hoặc béo phì cho thấy, bổ sung dầu cá làm giảm đau mạn tính và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Bảo vệ mật độ xương

Ở những người lớn tuổi, việc sử dụng các chất bổ sung Omega-3 DHA và EPA tác động tích cực đến mật độ khoáng của xương ở cột sống. Ngoài ra, việc sử dụng chất bổ sung dầu cá có liên quan đến việc giảm nguy cơ gãy xương, đặc biệt là ở những người lớn tuổi.

Có thể giúp những người mắc chứng tự kỷ

Rối loạn phổ tự kỷ ảnh hưởng đến cách mọi người giao tiếp, học hỏi và tương tác với người khác. Dầu cá có thể giúp cải thiện sự chú ý và trí nhớ làm việc ở người lớn mắc bệnh rối loạn phổ tự kỷ.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy, những trẻ bị rối loạn phổ tự kỷ uống viên nang Omega-3 hàng ngày trong 8 tuần có những cải thiện về hành vi và giao tiếp xã hội.

Hỗ trợ điều trị bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu

Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu là sự tích tụ chất béo trong gan không phải do rượu. Thừa cân hoặc béo phì, tiền đái tháo đường, đái tháo đường loại 2, tăng cholesterol hoặc tăng huyết áp làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.

Một nghiên cứu ở những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu cho thấy, những người dùng thực phẩm chức năng bổ sung dầu cá đã cải thiện tình trạng tổn thương gan. Những người mắc cả bệnh đái tháo đường và bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, việc bổ sung Omega-3 trong 12 tuần đã cải thiện bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu so với dùng giả dược.

Nên sử dụng dầu cá thế nào?

Ngoài cách tăng cường ăn uống các loại cá giàu dinh dưỡng, chúng ta cũng có thể sử dụng một số loại thực phẩm chức năng. Chúng được bào chế dưới dạng lỏng và dạng viên nang để mọi người có nhiều lựa chọn khi sử dụng.

Tùy vào tình trạng sức khỏe, độ tuổi và mục đích dùng, mỗi người nên nghiên cứu và sử dụng dầu cá với liều lượng phù hợp nhất. Chúng ta nên tìm hiểu thật kỹ và hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng các sản phẩm này để thu được hiệu quả cao nhất nhé!

Một số người không tìm hiểu kỹ và cho rằng sử dụng sản phẩm này càng nhiều thì càng có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, đây là suy nghĩ sai lầm, chúng phải chỉ nên dùng chúng với liều lượng vừa đủ. Nếu không, các thực phẩm chức năng sẽ không mang lại hiệu quả, thậm chí còn gây ra một số phản ứng ngược, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Trên đây là những tác dụng của dầu cá với sửc khoẻ và cách sử dụng dầu cá hiệu quả nhất. Bạn nên dùng dầu cá với liều lượng phù hợp, đặc biệt không nên lạm dụng dầu cá, hãy tham khảo ý kiến của các chuyên gia y tế trước khi dùng.