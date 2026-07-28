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Đau dạ dày có nên kiêng rau muống? Sự thật khiến nhiều người bất ngờ

Thứ Ba, 09:19, 28/07/2026
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VOV.VN - Rau muống giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất, nhưng người bị đau dạ dày có nên ăn hay không vẫn là thắc mắc của nhiều người. Thực tế, loại rau này có thể mang lại lợi ích hoặc gây khó chịu tùy từng tình trạng bệnh và cách sử dụng.

Nguyên nhân gây đau dạ dày

Trước khi trả lời câu hỏi đau dạ dày có nên ăn rau muống hay không, cần xác định nguyên nhân gây bệnh vì mỗi tình trạng sẽ có chế độ dinh dưỡng khác nhau. Đau dạ dày có thể do viêm loét dạ dày, hội chứng ruột kích thích, táo bón hoặc viêm dạ dày - ruột do virus. Tùy từng nguyên nhân, người bệnh cần điều chỉnh chế độ ăn phù hợp; đồng thời nếu xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng như xuất huyết, mất nước hoặc đi ngoài ra máu, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Người bị đau dạ dày có ăn được rau muống không?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, người bị đau dạ dày vẫn có thể ăn rau muống, nhưng cần tùy vào tình trạng bệnh. Với người bị táo bón hoặc hội chứng ruột kích thích, chất xơ trong rau muống giúp làm mềm phân và hỗ trợ tiêu hóa. Ngược lại, người bị viêm loét dạ dày nên thận trọng vì chất xơ không hòa tan có thể gây đầy bụng, khó chịu. Nếu ăn, nên nấu chín kỹ, dùng lượng vừa phải và theo dõi phản ứng của cơ thể.

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Rau muống giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất, nhưng người bị đau dạ dày có nên ăn hay không vẫn là thắc mắc của nhiều người

Mỗi ngày nên ăn bao nhiêu rau muống?

Theo khuyến nghị về lượng rau xanh hàng ngày, người trưởng thành có thể ăn khoảng 242 g lá rau muống hoặc khoảng 121 g nếu sử dụng cả thân và lá. Trong khi đó, khuyến nghị tại Anh là khoảng 80 g rau đã chế biến mỗi ngày. Duy trì lượng rau hợp lý giúp cơ thể bổ sung đầy đủ chất xơ và vi chất cần thiết mà không gây áp lực cho hệ tiêu hóa.

Những lưu ý khi người đau dạ dày ăn rau muống

Để tránh ảnh hưởng đến dạ dày, người bệnh nên chọn rau muống có nguồn gốc rõ ràng, rửa sạch, ngâm nước muối và nấu chín kỹ trước khi ăn. Không nên ăn quá nhiều hoặc ăn khi bụng đói, đồng thời hạn chế chế biến với nhiều dầu mỡ, gia vị cay nóng. Nếu xuất hiện đầy hơi, khó tiêu hoặc đau bụng sau khi ăn, nên ngừng sử dụng và tham khảo ý kiến bác sĩ.

Những ai nên hạn chế ăn rau muống?

Dù giàu dinh dưỡng, rau muống không phù hợp với mọi đối tượng. Người có cơ địa hàn, đang dùng thuốc Đông y, mắc bệnh gút, viêm khớp, bệnh đường tiết niệu, tăng huyết áp hoặc có hệ tiêu hóa nhạy cảm nên hạn chế hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên. Người có vết thương hở hoặc sẹo lồi cũng nên cân nhắc theo quan niệm dân gian.

 

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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