Dấu hiệu nhận biết ung thư bàng quang ở phụ nữ

Triệu chứng không rõ: Không giống như một số loại ung thư khác như khối u não, có các triệu chứng như đau đầu khá rõ, các triệu chứng của ung thư bàng quang có thể rất khó nhận biết và có thể bị nhầm lẫn với nhiễm trùng đường tiểu. Các triệu chứng chính: Một số triệu chứng phổ biến nhất của ung thư bàng quang ở phụ nữ, có thể giúp bạn nhận ra bệnh và nhận được sự trợ giúp kịp thời là đau khi đi tiểu, cảm giác nóng bỏng ở âm đạo, nước tiểu đậm, máu trong nước tiểu, đi tiểu thường xuyên... Tỷ lệ tử vong cao hơn ở phụ nữ: Theo thống kê, đàn ông bị ung thư bàng quang nhiều hơn so với phụ nữ; tuy nhiên, khi một phụ nữ bị ung thư bàng quang, tỷ lệ tử vong lại cao hơn. Điều này là bởi vì các triệu chứng rất khó nhận biết ở phụ nữ và nó có thể được phát hiện khi quá muộn! Nhiều người cho rằng những phụ nữ bị nhiễm trùng đường tiểu nhiều thường dễ bị ung thư bàng quang hơn; tuy nhiên, điều này là không đúng. Một số nghiên cứu được tiến hành và chứng minh điều này hoàn toàn không đúng. Mặc dù nguyên nhân gây ung thư bàng quang có thể khác nhau ở mỗi người, nhưng hút thuốc là một trong những yếu tố nguy cơ chính gây ung thư bàng quang ở phụ nữ, vì chất độc trong thuốc lá có thể kích hoạt sự phát triển mô ung thư trong bàng quang. Đừng bỏ qua các triệu chứng nhiễm trùng đường tiểu (UTIs): Mặc dù UTIs thường không làm tăng nguy cơ bị ung thư bàng quang, nhưng các triệu chứng của ung thư bàng quang ở phụ nữ rất giống với các triệu chứng nhiễm trùng đường tiểu, do đó, nếu bạn nhận thấy bạn bị UTIs dai dẳng mà không có lý do gì thì bạn phải kiểm tra ung thư bàng quang. Di truyền: Nếu bất kỳ phụ nữ nào trong gia đình bạn như bà, mẹ hoặc bố của bạn bị ung thư bàng quang, thì bạn có nguy cơ cao bị ung thư bàng quang vì bệnh này cũng có thể do di truyền. Điều trị: Một khi một người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư bàng quang, phương pháp điều trị phụ thuộc vào mức độ lan rộng của ung thư. Phóng xạ, hóa trị liệu và phẫu thuật để loại bỏ các khối u là một số phương pháp điều trị được sử dụng để điều trị ung thư bàng quang. Nguy cơ vô sinh: Phụ nữ đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư bàng quang và đã được điều trị thành công vẫn có nguy cơ cao bị vô sinh vì các phương pháp điều trị được sử dụng để điều trị ung thư bàng quang có thể ảnh hưởng xấu đến trứng và hormone sinh sản. Xuất huyết bất thường: Mặc dù đây là một triệu chứng rất hiếm gặp của ung thư bàng quang nhưng xuất huyết trắng bất thường cũng có thể là một triệu chứng. Vì vậy các dấu hiệu bất thường không được bỏ qua.

