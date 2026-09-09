English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đau khớp: 7 dấu hiệu cảnh báo bệnh lý không nên chủ quan

Thứ Tư, 08:35, 09/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đau khớp không phải lúc nào cũng do thoái hóa. Nếu xuất hiện 7 dấu hiệu bất thường dưới đây, người bệnh nên đi khám sớm để xác định nguyên nhân.

Theo bác sĩ Khoa Nội Thận Khớp, Bệnh viện 19-8, đau khớp là triệu chứng phổ biến, đặc biệt ở người trung niên và cao tuổi. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng do thoái hóa. Đây có thể là biểu hiện của viêm khớp, gút, bệnh khớp viêm hoặc nhiễm khuẩn khớp.

7 dấu hiệu cảnh báo người bệnh cần đi khám sớm

Khớp sưng, nóng, đỏ, đau tăng nhanh: Tình trạng này có thể xảy ra ở gối, cổ chân, bàn chân, ngón chân, khuỷu tay, cổ tay, vai... Đặc biệt, người bệnh cần lưu ý nếu một khớp đang bình thường đột ngột sưng đau dữ dội trong vài giờ hoặc vài ngày.

Dau khop 7 dau hieu canh bao benh ly khong nen chu quan hinh anh 1
Đau khớp có 7 dấu hiệu bất thường cần đi khám sớm.

Đau khớp kèm hạn chế vận động rõ rệt: Người bệnh có thể gặp khó khăn khi đứng lên, ngồi xuống hoặc gấp duỗi đầu gối; không thể đưa tay lên cao, sang ngang hoặc ra sau khi đau khớp vai; khó cầm nắm, gấp hoặc ngửa bàn tay khi đau cổ tay; đi tập tễnh, không duỗi thẳng chân khi đau khớp háng.

Nhiều khớp cùng sưng đau: Nếu cổ tay, các khớp bàn ngón tay, đầu gối, cổ chân... cùng sưng đau, đặc biệt kéo dài hoặc tái diễn nhiều lần, cần nghĩ đến các bệnh lý khớp viêm như viêm khớp dạng thấp, viêm khớp vảy nến, lupus ban đỏ hệ thống và các bệnh tự miễn khác.

Cứng khớp buổi sáng kéo dài trên một giờ: Nếu sau khi thức dậy, các khớp cứng, khó gấp duỗi trong thời gian trên một giờ và tình trạng này lặp lại nhiều ngày, người bệnh nên khám chuyên khoa.

Đau khớp kèm sốt, mệt mỏi: Khớp sưng đau kèm sốt có thể là dấu hiệu cảnh báo viêm khớp nhiễm khuẩn. Tuy nhiên, không phải người bệnh nhiễm khuẩn khớp nào cũng sốt, do đó không nên chờ đến khi xuất hiện sốt mới đi khám.

Đau khớp sau các thủ thuật can thiệp: Sau tiêm khớp hoặc hút dịch khớp, người bệnh có thể đau tăng trong thời gian ngắn nhưng triệu chứng thường giảm dần. Nếu đau tăng dần, khớp sưng nóng đỏ, hạn chế vận động nhiều, kèm sốt, mệt mỏi hoặc rét run, cần đến bệnh viện ngay để loại trừ nhiễm khuẩn khớp.

Đau khớp tái diễn hoặc dai dẳng không rõ nguyên nhân: Ngay cả khi cơn đau không dữ dội, tình trạng kéo dài nhiều ngày hoặc tái phát nhiều lần cũng cần được thăm khám để xác định nguyên nhân.

Các bác sĩ khuyến cáo người bệnh không nên tự ý hoặc dễ dàng đồng ý thực hiện các thủ thuật can thiệp vào khớp.

Trong một số bệnh lý, người bệnh có thể được chỉ định tiêm thuốc tại khớp và điều trị ngoại trú. Tuy nhiên, việc can thiệp cần được bác sĩ chuyên khoa khớp đánh giá, chỉ định; thủ thuật phải được thực hiện đúng quy trình tại cơ sở bảo đảm vô khuẩn. Người bệnh cũng cần được hướng dẫn cụ thể những dấu hiệu bất thường cần theo dõi sau tiêm.

Theo bác sĩ, đau khớp không phải lúc nào cũng là thoái hóa thông thường. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường và đi khám đúng chuyên khoa giúp xác định nguyên nhân, điều trị kịp thời, hạn chế nguy cơ tổn thương khớp và suy giảm vận động về lâu dài.

Việt Linh/VTC News
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đau xương khớp vẫn muốn quan hệ, bác sĩ chỉ cách để không làm khớp tổn thương
Đau xương khớp vẫn muốn quan hệ, bác sĩ chỉ cách để không làm khớp tổn thương

VOV.VN - Tình dục là một vận động toàn thân, với sự tham gia của hầu hết các nhóm cơ, xương khớp. Vậy khi hệ thống này trục trặc phải chăng “chuyện ấy” cũng phải dừng? Bác sỹ Hà Ngọc Mạnh sẽ chia sẻ về vấn đề này!

Đau xương khớp vẫn muốn quan hệ, bác sĩ chỉ cách để không làm khớp tổn thương

Đau xương khớp vẫn muốn quan hệ, bác sĩ chỉ cách để không làm khớp tổn thương

VOV.VN - Tình dục là một vận động toàn thân, với sự tham gia của hầu hết các nhóm cơ, xương khớp. Vậy khi hệ thống này trục trặc phải chăng “chuyện ấy” cũng phải dừng? Bác sỹ Hà Ngọc Mạnh sẽ chia sẻ về vấn đề này!

Suýt mất mạng vì uống củ ấu tẩu chữa đau khớp
Suýt mất mạng vì uống củ ấu tẩu chữa đau khớp

VOV.VN - Bà cụ 78 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng sốc tim, huyết áp tụt sâu sau khi tự sắc uống 5 củ ấu tẩu để chữa đau khớp. Các bác sĩ cảnh báo độc chất aconitin trong loại củ này có thể gây rối loạn nhịp tim và tử vong chỉ với vài miligam.

Suýt mất mạng vì uống củ ấu tẩu chữa đau khớp

Suýt mất mạng vì uống củ ấu tẩu chữa đau khớp

VOV.VN - Bà cụ 78 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng sốc tim, huyết áp tụt sâu sau khi tự sắc uống 5 củ ấu tẩu để chữa đau khớp. Các bác sĩ cảnh báo độc chất aconitin trong loại củ này có thể gây rối loạn nhịp tim và tử vong chỉ với vài miligam.

Thực phẩm quen thuộc bổ sung vào chế độ ăn uống để giảm đau khớp và viêm nhiễm
Thực phẩm quen thuộc bổ sung vào chế độ ăn uống để giảm đau khớp và viêm nhiễm

VOV.VN - Tình trạng đau khớp và viêm khớp gia tăng nhiều vào mùa đông. Thay vì dùng thuốc để cải thiện tình hình, bạn cũng có thể bổ sung vào chế độ ăn uống của mình bằng những loại thực phẩm quen thuộc sau đây.

Thực phẩm quen thuộc bổ sung vào chế độ ăn uống để giảm đau khớp và viêm nhiễm

Thực phẩm quen thuộc bổ sung vào chế độ ăn uống để giảm đau khớp và viêm nhiễm

VOV.VN - Tình trạng đau khớp và viêm khớp gia tăng nhiều vào mùa đông. Thay vì dùng thuốc để cải thiện tình hình, bạn cũng có thể bổ sung vào chế độ ăn uống của mình bằng những loại thực phẩm quen thuộc sau đây.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe