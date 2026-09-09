Đau khớp: 7 dấu hiệu cảnh báo bệnh lý không nên chủ quan

Theo bác sĩ Khoa Nội Thận Khớp, Bệnh viện 19-8, đau khớp là triệu chứng phổ biến, đặc biệt ở người trung niên và cao tuổi. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng do thoái hóa. Đây có thể là biểu hiện của viêm khớp, gút, bệnh khớp viêm hoặc nhiễm khuẩn khớp.

7 dấu hiệu cảnh báo người bệnh cần đi khám sớm

Khớp sưng, nóng, đỏ, đau tăng nhanh: Tình trạng này có thể xảy ra ở gối, cổ chân, bàn chân, ngón chân, khuỷu tay, cổ tay, vai... Đặc biệt, người bệnh cần lưu ý nếu một khớp đang bình thường đột ngột sưng đau dữ dội trong vài giờ hoặc vài ngày.

Đau khớp có 7 dấu hiệu bất thường cần đi khám sớm.

Đau khớp kèm hạn chế vận động rõ rệt: Người bệnh có thể gặp khó khăn khi đứng lên, ngồi xuống hoặc gấp duỗi đầu gối; không thể đưa tay lên cao, sang ngang hoặc ra sau khi đau khớp vai; khó cầm nắm, gấp hoặc ngửa bàn tay khi đau cổ tay; đi tập tễnh, không duỗi thẳng chân khi đau khớp háng.

Nhiều khớp cùng sưng đau: Nếu cổ tay, các khớp bàn ngón tay, đầu gối, cổ chân... cùng sưng đau, đặc biệt kéo dài hoặc tái diễn nhiều lần, cần nghĩ đến các bệnh lý khớp viêm như viêm khớp dạng thấp, viêm khớp vảy nến, lupus ban đỏ hệ thống và các bệnh tự miễn khác.

Cứng khớp buổi sáng kéo dài trên một giờ: Nếu sau khi thức dậy, các khớp cứng, khó gấp duỗi trong thời gian trên một giờ và tình trạng này lặp lại nhiều ngày, người bệnh nên khám chuyên khoa.

Đau khớp kèm sốt, mệt mỏi: Khớp sưng đau kèm sốt có thể là dấu hiệu cảnh báo viêm khớp nhiễm khuẩn. Tuy nhiên, không phải người bệnh nhiễm khuẩn khớp nào cũng sốt, do đó không nên chờ đến khi xuất hiện sốt mới đi khám.

Đau khớp sau các thủ thuật can thiệp: Sau tiêm khớp hoặc hút dịch khớp, người bệnh có thể đau tăng trong thời gian ngắn nhưng triệu chứng thường giảm dần. Nếu đau tăng dần, khớp sưng nóng đỏ, hạn chế vận động nhiều, kèm sốt, mệt mỏi hoặc rét run, cần đến bệnh viện ngay để loại trừ nhiễm khuẩn khớp.

Đau khớp tái diễn hoặc dai dẳng không rõ nguyên nhân: Ngay cả khi cơn đau không dữ dội, tình trạng kéo dài nhiều ngày hoặc tái phát nhiều lần cũng cần được thăm khám để xác định nguyên nhân.

Các bác sĩ khuyến cáo người bệnh không nên tự ý hoặc dễ dàng đồng ý thực hiện các thủ thuật can thiệp vào khớp.

Trong một số bệnh lý, người bệnh có thể được chỉ định tiêm thuốc tại khớp và điều trị ngoại trú. Tuy nhiên, việc can thiệp cần được bác sĩ chuyên khoa khớp đánh giá, chỉ định; thủ thuật phải được thực hiện đúng quy trình tại cơ sở bảo đảm vô khuẩn. Người bệnh cũng cần được hướng dẫn cụ thể những dấu hiệu bất thường cần theo dõi sau tiêm.

Theo bác sĩ, đau khớp không phải lúc nào cũng là thoái hóa thông thường. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường và đi khám đúng chuyên khoa giúp xác định nguyên nhân, điều trị kịp thời, hạn chế nguy cơ tổn thương khớp và suy giảm vận động về lâu dài.