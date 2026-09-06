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5 loại trà tự nhiên giúp “đốt cháy” mỡ thừa hiệu quả và an toàn tại nhà

Chủ Nhật, 14:00, 06/09/2026
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VOV.VN - Trong hành trình cải thiện vóc dáng, các giải pháp tự nhiên luôn được ưu tiên nhờ tính an toàn và bền vững. Nhờ chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao cùng các hợp chất sinh học đặc biệt, nhiều loại trà tự nhiên có khả năng hỗ trợ chuyển hóa chất béo và kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Trà xanh

Trà xanh từ lâu đã được coi là thức uống hàng đầu trong việc hỗ trợ giảm cân nhờ dồi dào hai thành phần then chốt là Caffeine và EGCG (Epigallocatechin Gallate). Chất chống oxy hóa EGCG có khả năng ức chế enzym phân hủy hormone norepinephrine, từ đó phát tín hiệu thúc đẩy các tế bào phân hủy chất béo giải phóng vào máu làm năng lượng. Bạn nên thưởng thức một ly trà xanh vào buổi sáng hoặc trước khi tập luyện khoảng 30 phút để kích thích cơ thể tiêu hao calo tối đa.

Trà ô long

Trà ô long là loại trà bán lên men mang hương vị thanh nhẹ, chứa sự kết hợp hoàn hảo giữa catechin và caffeine giúp đẩy nhanh tốc độ trao đổi chất lên đến 2,9%. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng việc uống trà ô long đều đặn giúp cơ thể tiếp tục đốt cháy nhiều calo ngay cả khi đang nghỉ ngơi, đồng thời hỗ trợ hạn chế sự hấp thụ chất béo từ thực phẩm. Thời điểm lý tưởng nhất để uống trà ô long là sau các bữa ăn có chứa nhiều dầu mỡ khoảng 30 phút.

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 Nhiều loại trà tự nhiên có khả năng hỗ trợ chuyển hóa chất béo và kiểm soát cân nặng hiệu quả. (Ảnh: VietNamNet)

Trà đen

Trải qua quá trình ủ lên men hoàn toàn, trà đen tích tụ hàm lượng polyphenol rất cao, đặc biệt là hai hợp chất Theaflavins và Thearubigins. Các phân tử polyphenol này giúp thúc đẩy sự phát triển của hệ vi sinh có lợi trong ruột non, từ đó cải thiện khả năng chuyển hóa năng lượng và hạn chế tình trạng tích tụ mỡ thừa ở vùng bụng. Tuy nhiên, do lượng caffeine khá đậm đặc, bạn tuyệt đối không nên uống trà đen khi bụng đói để tránh gây xót dạ dày.

Trà gừng

Không chỉ là vị thuốc giải cảm quen thuộc, gừng còn chứa hai hợp chất sinh học mạnh mẽ là Gingerol và Shogaol với đặc tính sinh nhiệt cao. Khi đi vào cơ thể, trà gừng làm tăng nhiệt độ cơ thể nhẹ nhàng, thúc đẩy tốc độ trao đổi chất và hỗ trợ đốt cháy các mô mỡ tích tụ lâu ngày. Ngoài ra, uống một ly trà gừng ấm trước bữa ăn còn giúp ổn định lượng đường trong máu và giảm cảm giác thèm ăn hiệu quả.

Trà bạc hà

Khác với các loại trà chứa caffeine, trà bạc hà hỗ trợ giảm mỡ thừa chủ yếu nhờ khả năng kiểm soát cơn đói bộc phát và cải thiện hệ tiêu hóa. Mùi hương tự nhiên từ tinh dầu bạc hà (menthol) có tác dụng xoa dịu thần kinh, làm giảm cảm giác thèm ăn vặt giữa các bữa chính. Đồng thời, trà bạc hà còn hỗ trợ giảm đầy hơi, chướng bụng và cải thiện chức năng co bóp tiêu hóa rất tốt sau các bữa ăn tối. 

Trà hoa cúc 

Trà hoa cúc giải quyết nguyên nhân gốc rễ gây ra mỡ bụng dai dẳng, tình trạng căng thẳng kéo dài (stress). Khi cơ thể bị căng thẳng, nồng độ hormone Cortisol sẽ tăng cao - đây chính là thủ phạm hàng đầu kích thích tích trữ mỡ thừa quanh vùng bụng. Việc uống một ly trà hoa cúc ấm trước khi ngủ giúp an thần, cải thiện chất lượng giấc ngủ sâu, giúp cơ thể tự cân bằng lại hệ hormone và đốt cháy mỡ tự nhiên vào ban đêm.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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