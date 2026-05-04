Đậu xanh có vỏ hay bóc vỏ: Loại nào tốt hơn cho sức khỏe?

Thứ Hai, 15:19, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đậu xanh là thực phẩm quen thuộc, giàu dinh dưỡng và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn nên chọn đậu xanh nguyên vỏ hay đã bóc vỏ để tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng.

Sự khác biệt giữa đậu xanh có vỏ và không vỏ

Đậu xanh có vỏ và không vỏ khác nhau chủ yếu ở màu sắc và hương vị. Đậu xanh nguyên vỏ giữ lớp vỏ xanh tự nhiên, có vị bùi, ngọt nhẹ và mùi thơm đặc trưng. Trong khi đó, đậu xanh đã bóc vỏ có màu vàng đẹp mắt, mềm mịn hơn, phù hợp để nấu chè, cháo, súp hoặc làm nhân bánh.

Cả đậu xanh có vỏ và không vỏ đều giàu protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, lớp vỏ chứa nhiều flavonoid - chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào và hỗ trợ phòng bệnh.

Đậu xanh không vỏ có tác dụng thanh nhiệt, tốt cho gan, hỗ trợ giảm cân và ổn định huyết áp. Trong khi đó, đậu xanh nguyên vỏ còn giúp giải độc, tốt cho tim mạch, kiểm soát đường huyết và bổ sung thêm chất chống oxy hóa.

Dù tốt cho sức khỏe, đậu xanh cần được sử dụng đúng cách để tránh ảnh hưởng không mong muốn

Đậu xanh không vỏ hay có vỏ tốt hơn?

Nhiều người thường loại bỏ phần vỏ khi chế biến vì cho rằng, lớp vỏ không có nhiều giá trị dinh dưỡng. Ngoài ra, đậu xanh đã bóc vỏ có màu sắc đẹp mắt hơn nên thường được sử dụng để nấu chè, nấu cháo hoặc làm xôi. Tuy nhiên, xét về lợi ích sức khỏe, đậu xanh nguyên vỏ được đánh giá cao hơn.

Thành phần của đậu xanh

Cả hai loại đều giàu dinh dưỡng với hàm lượng protein, vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Dù vậy, theo quan điểm Đông y và một số nghiên cứu hiện đại, phần vỏ đậu xanh lại chứa nhiều hoạt chất có lợi. Khi loại bỏ lớp vỏ, một phần công dụng thanh nhiệt, giải độc của đậu xanh cũng giảm đáng kể.

Lợi ích của vỏ đậu xanh

Vỏ đậu xanh mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ thanh lọc cơ thể, giải độc gan, giảm tình trạng say nắng, bảo vệ mắt và hạn chế nhìn mờ. Ngoài ra, lớp vỏ còn chứa chất xơ hòa tan giúp kiểm soát cân nặng, giảm cholesterol, ổn định đường huyết và bổ sung flavonoid có khả năng hỗ trợ phòng ngừa một số bệnh.

Tuy nhiên, trẻ nhỏ, người có hệ tiêu hóa kém hoặc không thích cảm giác thô của vỏ vẫn có thể chọn đậu xanh đã tách vỏ. Nếu muốn tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng, đậu xanh nguyên vỏ vẫn là lựa chọn tốt hơn.

Một số lưu ý khi ăn đậu xanh

Dù tốt cho sức khỏe, đậu xanh cần được sử dụng đúng cách để tránh ảnh hưởng không mong muốn. Mỗi tuần chỉ nên ăn khoảng 2-3 lần để hạn chế đầy bụng, khó tiêu. Phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt, người có cơ địa lạnh hoặc hệ tiêu hóa yếu cũng nên dùng với lượng vừa phải do đậu xanh có tính hàn.

Ngoài ra, không nên ăn đậu xanh sống hoặc ăn khi bụng đói vì có thể gây khó chịu cho dạ dày. Với người đang sử dụng thuốc Đông y, nên tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi dùng vì đậu xanh có thể làm ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
