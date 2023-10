Điều trị bệnh mỡ máu cao dễ hay khó?

Mỡ máu cao – Bệnh dễ mắc nhưng khó chữa

Mỡ máu cao là bệnh lý phổ biến ở nước ta với hơn 30% dân số trưởng thành mắc phải. Tỷ lệ dân số bị mỡ máu ở thành thị còn chiếm hơn 44%. Trong đó, gần 2/3 không biết mình bị bệnh cho đến khi xét nghiệm mỡ máu.

Các triệu chứng của mỡ máu cao mơ hồ, gần như không có triệu chứng ban đầu. Nhưng theo thời gian, các hạt mỡ xấu tích tụ ở thành mạch, tạo thành các mảng xơ vữa khiến máu khó lưu thông gây nên tình trạng hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, tê bì chân tay…

Nghiêm trọng hơn, khi mảng xơ vữa bị vỡ ra tạo thành các cục máu đông di chuyển khắp mạch máu dẫn tới đột quỵ, nhồi máu cơ tim, thậm chí tử vong nếu không cấp cứu kịp thời.

Mỡ máu cao rất khó phát hiện, vì vậy người bệnh cần chủ động xét nghiệm máu để điều trị mỡ máu cao từ sớm. Bởi khi có triệu chứng, tình trạng xơ vữa mạch máu đã ở mức nguy hiểm, có thể gây đột quỵ, tai biến bất cứ lúc nào.

Nguyên tắc điều trị mỡ máu là ưu tiên đưa chỉ số mỡ trong máu về ngưỡng an toàn kết hợp điều trị các biến chứng kèm theo. Trong Tây y thường sử dụng thuốc Statin.

Statin có ưu điểm hạ mỡ máu nhanh chóng. Tuy nhiên khi dừng uống, mỡ máu dễ tăng lại, thậm chí gặp tình trạng nhờn thuốc. Nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Heart chỉ ra, một nửa số bệnh nhân tham gia khảo sát dùng Statin chỉ số Cholesterol không về ngưỡng an toàn sau 2 năm, thậm chí còn tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Dùng Statin trong thời gian dài còn gây yếu cơ, làm tăng men gan, suy giảm chức năng gan, giảm khả năng đào thải chất béo, từ đó càng gây khó khăn trong điều trị bệnh.

Cải thiện mỡ máu cao đúng cách

Lo ngại những tác dụng phụ của Statin, nhiều người bệnh có xu hướng chuyển sang sử dụng các loại thảo dược để giảm mỡ máu. Các thảo dược này có tác dụng kép, hỗ trợ kiểm soát các chỉ số mỡ máu bền vững, đồng thời tăng cường chức năng gan – cơ quan chính chuyển hóa chất béo. Ngoài ra, người bệnh có thể dùng thảo dược trong thời gian dài mà không lo ngại tác dụng phụ.

Có thể kể tới Giảo cổ lam, Nần vàng giúp hạ mỡ máu, tăng cường chức năng chuyển hóa và đào thải mỡ ở gan, hạ men gan, điều hòa chức năng gan. Trạch tả hỗ trợ giảm mỡ trong máu, phòng xơ hóa động mạch, cải thiện chức năng gan.

Y học hiện đại cũng nghiên cứu thành công nhiều tinh chất từ thảo dược, hỗ trợ giảm mỡ máu hiệu quả như chiết xuất Cam Bergamot và Nanocurcumin dạng lỏng.

Trong đó, chiết xuất Bergamot được ví như “Statin tự nhiên”, được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (Hoa Kỳ) cấp chứng nhận an toàn GRAS. Bergamot giúp giảm mỡ xấu nhờ Neohesperidin và Naringin có cấu trúc giống Statin. Hai hoạt chất này có tác dụng mạnh, giúp ức chế enzyme tổng hợp Cholesterol ở gan. Đặc biệt chiết xuất Cam Bergamot còn làm tăng mỡ tốt có nhiệm vụ đưa mỡ xấu về gan để chuyển hóa, đồng thời an toàn khi sử dụng mà không gây tác dụng phụ như sử dụng thuốc Tây. Đây là điểm ưu việt hơn so với dùng Statin tổng hợp.

Nano Curcumin dạng lỏng ứng dụng công nghệ màng bao Micelle độc quyền của CHLB Đức, giúp các hạt Nano Curcumin siêu nhỏ dễ dàng hòa tan trong nước, tăng sinh khả dụng gấp 185 lần so với curcumin thông thường. Nano Curcumin hỗ trợ tăng cường chuyển hóa mỡ, giảm mỡ máu, bảo vệ các tế bào gan đồng thời phòng ngừa tổn thương thành mạch do xơ vữa.

