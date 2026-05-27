Đối tượng nào được tiêm miễn phí vaccine HPV từ 1/7/2026?

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 13/2026/TT-BYT quy định về hoạt động tiêm chủng, có hiệu lực từ 1/7/2026. Một điểm đáng lưu ý trong nội dung Thông tư là đưa HPV vào danh mục tiêm chủng bắt buộc từ 1/7.

Vaccine HPV vào chương trình tiêm chủng bắt buộc, ai được tiêm miễn phí?

Theo lộ trình của Bộ Y tế, vaccine HPV sẽ được ưu tiên tiêm miễn phí cho trẻ em gái từ 9 đến dưới 15 tuổi, tùy kế hoạch triển khai tại từng địa phương, tiêm chủ yếu tại trường học và cơ sở y tế công lập.

Đây là nhóm tuổi được đánh giá có hiệu quả bảo vệ tốt nhất vì phần lớn chưa phơi nhiễm với HPV. Các nghiên cứu cho thấy vaccine HPV phát huy hiệu quả cao nhất khi được tiêm trước khi có quan hệ tình dục.

Việc đưa vaccine HPV vào tiêm chủng miễn phí giúp tăng cơ hội tiếp cận cho trẻ em và gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn, từ đó giảm tỷ lệ mắc bệnh trong tương lai.

Trong thời gian tới Bộ Y tế sẽ tiếp tục công bố hướng dẫn chi tiết về độ tuổi, lịch tiêm và phạm vi triển khai trong thời gian tới.

WHO cũng khuyến nghị các quốc gia tăng tỉ lệ tiêm vaccine HPV ở trẻ em gái nhằm giảm gánh nặng bệnh tật trong tương lai. Nhiều nước triển khai tiêm chủng diện rộng đã ghi nhận giảm tỷ lệ nhiễm HPV, tổn thương tiền ung thư và ung thư cổ tử cung.

Một số nghiên cứu cho thấy vaccine HPV có thể phòng ngừa hơn 90% trường hợp ung thư cổ tử cung liên quan các type HPV nguy cơ cao phổ biến. Tiêm vaccine đúng độ tuổi, đủ số mũi theo hướng dẫn và tiếp tục tầm soát ung thư cổ tử cung định kỳ.

WHO đặt mục tiêu toàn cầu loại trừ ung thư cổ tử cung trong thế kỷ này. Một trong những chiến lược trọng tâm là tăng tỷ lệ tiêm vaccine HPV ở trẻ em gái. Việc Việt Nam đưa vaccine HPV vào Chương trình Tiêm chủng mở rộng được xem là bước đi quan trọng nhằm giảm gánh nặng bệnh tật lâu dài.

HPV (Human Papillomavirus) là loại virus phổ biến lây truyền chủ yếu qua đường tình dục với hơn 100 type khác nhau. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), HPV là nguyên nhân gây ra gần như toàn bộ các ca ung thư cổ tử cung. Ngoài ra, virus này còn liên quan đến nhiều bệnh lý nguy hiểm khác như: Ung thư âm hộ, âm đạo

Ung thư hậu môn

Ung thư dương vật

Ung thư vòm họng, hầu họng

Mụn cóc sinh dục... Tại Việt Nam, ung thư cổ tử cung hiện nằm trong nhóm ung thư phổ biến ở phụ nữ. Mỗi năm ghi nhận hàng nghìn ca mắc mới và nhiều trường hợp tử vong do phát hiện muộn.