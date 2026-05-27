English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đối tượng nào được tiêm miễn phí vaccine HPV từ 1/7/2026?

Thứ Tư, 11:53, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ 1/7/2026, vaccine HPV chính thức được đưa vào Chương trình tiêm chủng mở rộng. Vậy đối tượng sẽ được tiêm miễn phí là ai?

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 13/2026/TT-BYT quy định về hoạt động tiêm chủng, có hiệu lực từ 1/7/2026. Một điểm đáng lưu ý trong nội dung Thông tư là đưa HPV vào danh mục tiêm chủng bắt buộc từ 1/7.

Doi tuong nao duoc tiem mien phi vaccine hpv tu 1 7 2026 hinh anh 1
Vaccine HPV vào chương trình tiêm chủng bắt buộc, ai được tiêm miễn phí?

Theo lộ trình của Bộ Y tế, vaccine HPV sẽ được ưu tiên tiêm miễn phí cho trẻ em gái từ 9 đến dưới 15 tuổi, tùy kế hoạch triển khai tại từng địa phương, tiêm chủ yếu tại trường học và cơ sở y tế công lập.

Đây là nhóm tuổi được đánh giá có hiệu quả bảo vệ tốt nhất vì phần lớn chưa phơi nhiễm với HPV. Các nghiên cứu cho thấy vaccine HPV phát huy hiệu quả cao nhất khi được tiêm trước khi có quan hệ tình dục.

Việc đưa vaccine HPV vào tiêm chủng miễn phí giúp tăng cơ hội tiếp cận cho trẻ em và gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn, từ đó giảm tỷ lệ mắc bệnh trong tương lai.

Trong thời gian tới Bộ Y tế sẽ tiếp tục công bố hướng dẫn chi tiết về độ tuổi, lịch tiêm và phạm vi triển khai trong thời gian tới.

WHO cũng khuyến nghị các quốc gia tăng tỉ lệ tiêm vaccine HPV ở trẻ em gái nhằm giảm gánh nặng bệnh tật trong tương lai. Nhiều nước triển khai tiêm chủng diện rộng đã ghi nhận giảm tỷ lệ nhiễm HPV, tổn thương tiền ung thư và ung thư cổ tử cung.

Một số nghiên cứu cho thấy vaccine HPV có thể phòng ngừa hơn 90% trường hợp ung thư cổ tử cung liên quan các type HPV nguy cơ cao phổ biến. Tiêm vaccine đúng độ tuổi, đủ số mũi theo hướng dẫn và tiếp tục tầm soát ung thư cổ tử cung định kỳ.

WHO đặt mục tiêu toàn cầu loại trừ ung thư cổ tử cung trong thế kỷ này. Một trong những chiến lược trọng tâm là tăng tỷ lệ tiêm vaccine HPV ở trẻ em gái. Việc Việt Nam đưa vaccine HPV vào Chương trình Tiêm chủng mở rộng được xem là bước đi quan trọng nhằm giảm gánh nặng bệnh tật lâu dài.

HPV (Human Papillomavirus) là loại virus phổ biến lây truyền chủ yếu qua đường tình dục với hơn 100 type khác nhau. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), HPV là nguyên nhân gây ra gần như toàn bộ các ca ung thư cổ tử cung. Ngoài ra, virus này còn liên quan đến nhiều bệnh lý nguy hiểm khác như:

  • Ung thư âm hộ, âm đạo
  • Ung thư hậu môn
  • Ung thư dương vật
  • Ung thư vòm họng, hầu họng
  • Mụn cóc sinh dục...

Tại Việt Nam, ung thư cổ tử cung hiện nằm trong nhóm ung thư phổ biến ở phụ nữ. Mỗi năm ghi nhận hàng nghìn ca mắc mới và nhiều trường hợp tử vong do phát hiện muộn.

Linh Thương/VOV.VN
Tag: vaccine HPV tiêm miễn phí tiêm miễn phí vaccine HPV đối tượng tiêm miễn phí HPV thông tư 13 Bộ Y tế
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tiêm chủng tại MEDLATEC nhận ngay ưu đãi miễn phí siêu âm
Tiêm chủng tại MEDLATEC nhận ngay ưu đãi miễn phí siêu âm

VOV.VN - Đồng hành cùng người dân chủ động xây dựng “lá chắn” bảo vệ sức khỏe, từ ngày 01/04 đến 30/09/2026, Hệ thống Y tế MEDLATEC triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt: miễn phí 1 dịch vụ siêu âm hoặc siêu âm đồng giá 100.000 VNĐ khi khách hàng sử dụng dịch vụ tiêm chủng tại MEDLATEC.

Tiêm chủng tại MEDLATEC nhận ngay ưu đãi miễn phí siêu âm

Tiêm chủng tại MEDLATEC nhận ngay ưu đãi miễn phí siêu âm

VOV.VN - Đồng hành cùng người dân chủ động xây dựng “lá chắn” bảo vệ sức khỏe, từ ngày 01/04 đến 30/09/2026, Hệ thống Y tế MEDLATEC triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt: miễn phí 1 dịch vụ siêu âm hoặc siêu âm đồng giá 100.000 VNĐ khi khách hàng sử dụng dịch vụ tiêm chủng tại MEDLATEC.

Tiêm filler để đẹp nhanh đón Tết, người phụ nữ bị biến chứng nặng
Tiêm filler để đẹp nhanh đón Tết, người phụ nữ bị biến chứng nặng

VOV.VN - Một phụ nữ 30 tuổi phải phẫu thuật điều trị áp xe ngực sau tiêm filler tại spa giá rẻ, cảnh báo làn sóng làm đẹp cấp tốc tiềm ẩn rủi ro dịp cận Tết.

Tiêm filler để đẹp nhanh đón Tết, người phụ nữ bị biến chứng nặng

Tiêm filler để đẹp nhanh đón Tết, người phụ nữ bị biến chứng nặng

VOV.VN - Một phụ nữ 30 tuổi phải phẫu thuật điều trị áp xe ngực sau tiêm filler tại spa giá rẻ, cảnh báo làn sóng làm đẹp cấp tốc tiềm ẩn rủi ro dịp cận Tết.

Đề xuất bồi thường 30 lần lương cơ sở nếu bị di chứng sau tiêm chủng bắt buộc
Đề xuất bồi thường 30 lần lương cơ sở nếu bị di chứng sau tiêm chủng bắt buộc

VOV.VN - Bộ Y tế đề xuất bồi thường 30 lần mức lương cơ sở cùng các chi phí liên quan cho người tham gia tiêm chủng bắt buộc bị thiệt hại do để lại di chứng.

Đề xuất bồi thường 30 lần lương cơ sở nếu bị di chứng sau tiêm chủng bắt buộc

Đề xuất bồi thường 30 lần lương cơ sở nếu bị di chứng sau tiêm chủng bắt buộc

VOV.VN - Bộ Y tế đề xuất bồi thường 30 lần mức lương cơ sở cùng các chi phí liên quan cho người tham gia tiêm chủng bắt buộc bị thiệt hại do để lại di chứng.

Ca phẫu thuật 7 tiếng đồng hồ cứu bệnh nhân HIV bị biến chứng do tiêm silicon ngực
Ca phẫu thuật 7 tiếng đồng hồ cứu bệnh nhân HIV bị biến chứng do tiêm silicon ngực

VOV.VN - Ca phẫu thuật kéo dài hơn 7 tiếng đồng hồ được các bác sĩ Bệnh viện ĐH Y Hà Nội tiến hành để cứu một bệnh nhân HIV bị biến chứng do tiêm silicon làm đẹp ngực tại một cơ sở thẩm mỹ chui

Ca phẫu thuật 7 tiếng đồng hồ cứu bệnh nhân HIV bị biến chứng do tiêm silicon ngực

Ca phẫu thuật 7 tiếng đồng hồ cứu bệnh nhân HIV bị biến chứng do tiêm silicon ngực

VOV.VN - Ca phẫu thuật kéo dài hơn 7 tiếng đồng hồ được các bác sĩ Bệnh viện ĐH Y Hà Nội tiến hành để cứu một bệnh nhân HIV bị biến chứng do tiêm silicon làm đẹp ngực tại một cơ sở thẩm mỹ chui

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe