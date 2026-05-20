中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tiêm chủng bắt buộc những bệnh nào từ 1/7?

Thứ Tư, 15:55, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ ngày 1/7/2026, nhiều quy định mới về hoạt động tiêm chủng sẽ chính thức có hiệu lực theo Thông tư 13/2026/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành.

Theo đó, Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 13/2026/TT-BYT quy định về hoạt động tiêm chủng, có hiệu lực từ ngày 01/7/2026.

Một điểm đáng lưu ý trong nội dung Thông tư là đưa COVID-19 vào danh mục tiêm chủng bắt buộc trong tiêm chủng chống dịch từ ngày 1/7/2026. Cùng thời điểm, bệnh HPV cũng được đưa vào danh mục tiêm chủng bắt buộc thông qua Chương trình tiêm chủng mở rộng.

tiem chung bat buoc nhung benh nao tu 1 7 hinh anh 1
Tiêm vaccine phòng virus COVID-19 tại bệnh viện Thanh Nhàn. 

Theo Thông tư, hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia là hệ thống thông tin để phục vụ quản lý, cập nhật, lưu trữ, khai thác và chia sẻ dữ liệu hoạt động tiêm chủng trên phạm vi toàn quốc, bao gồm các phân hệ quản lý đối tượng tiêm chủng, vaccine, sinh phẩm, quy trình tiêm chủng, thống kê, báo cáo và các phân hệ khác theo yêu cầu quản lý.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại Thông tư 13 là bệnh do virus HPV (Human Papilloma Virus) ở người thuộc danh mục bệnh phải sử dụng vaccine, sinh phẩm trong tiêm chủng bắt buộc thông qua hoạt động của Chương trình tiêm chủng mở rộng.

Cụ thể, Điều 3 Thông tư 13/2026/TT-BYT quy định danh mục bệnh phải sử dụng vaccine, sinh phẩm trong tiêm chủng bắt buộc gồm: 

  1. Bệnh viêm gan virus B
  2. Bệnh lao
  3. Bệnh bạch hầu
  4. Bệnh ho gà
  5. Bệnh uốn ván
  6. Bệnh bại liệt
  7. Bệnh do Haemophilus influenzae typ b
  8. Bệnh sởi
  9. Bệnh rubella
  10. Bệnh do viêm não Nhật Bản
  11. Bệnh tiêu chảy do virus Rota
  12. Bệnh do phế cầu
  13. Bệnh do virus HPV (Human Papilloma Virus) ở người
  14. Các bệnh khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, thông tư quy định bệnh do virus COVID-19 thuộc danh mục bệnh phải sử dụng vaccine, sinh phẩm bắt buộc trong tiêm chủng chống dịch.

Danh mục bệnh phải sử dụng vaccine, sinh phẩm bắt buộc trong tiêm chủng chống dịch bao gồm:

  1. Bệnh bạch hầu
  2. Bệnh bại liệt
  3. Bệnh ho gà
  4. Bệnh rubella
  5. Bệnh sởi
  6. Bệnh tả
  7. Bệnh viêm não Nhật Bản
  8. Bệnh dại
  9. Bệnh cúm
  10. Bệnh do virus COVID-19
  11. Các bệnh truyền nhiễm khác theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và được Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định.

Thông tư 13/2026/TT-BYT cũng quy định việc tổ chức tiêm chủng thường xuyên, tiêm chủng bù liều, tiêm chủng chiến dịch chủ động và tiêm chủng chống dịch; chế độ thông tin, báo cáo về hoạt động tiêm chủng; việc quản lý đối tượng tiêm chủng và Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vaccine, sinh phẩm.

Trong thông tư nêu rõ tiêm chủng phải tuân thủ các bước: Trước khi tiêm chủng thực hiện khám sàng lọc trước tiêm chủng theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ trưởng Bộ Y tế. Trong khi tiêm chủng, thực hiện đúng chỉ định tiêm chủng; dùng từng loại vaccine, sinh phẩm theo hướng dẫn của nhà sản xuất; bảo đảm an toàn tiêm chủng theo hướng dẫn chuyên môn của Cục Phòng bệnh.

Sau khi tiêm chủng, theo dõi đối tượng tiêm chủng tại điểm tiêm chủng ít nhất 30 phút, hướng dẫn cha, mẹ hoặc người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp đối với trường hợp người được tiêm chủng là trẻ em, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc đối tượng tiêm chủng tiếp tục theo dõi tại nhà ít nhất 24 giờ. Thực hiện ghi chép thông tin tiêm chủng theo hướng dẫn chuyên môn của Cục Phòng bệnh.

Thông tư 13/2026/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/7/2026. Đồng thời, kể từ thời điểm này, các Thông tư 24/2018/TT-BYT, 34/2018/TT-BYT, 05/2020/TT-BYT và 52/2025/TT-BYT hết hiệu lực thi hành.

quang_cao_y_duoc_sai.jpg

“Gia truyền 3 đời”, “Khỏi bệnh 100%”: Cảnh báo chiêu quảng cáo đánh vào niềm tin

VOV.VN - Những quảng cáo “gia truyền 3 đời”, “khỏi bệnh 100%”, “không khỏi hoàn tiền” xuất hiện dày đặc trên mạng để bán thuốc, dịch vụ y học cổ truyền. Bộ Y tế cảnh báo nhiều nội dung thổi phồng công dụng, quảng cáo sai sự thật, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người dân, yêu cầu kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm.

Linh Thương/VOV.VN
Tag: tiêm chủng bắt buộc danh mục bệnh tiêm chủng bắt buộc Thông tư 13/2026/TT-BYT Covid-19
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc lô sữa rửa mặt trà xanh
Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc lô sữa rửa mặt trà xanh

VOV.VN - Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc lô sữa rửa mặt Nhật Việt Cosmetics trà xanh tinh chất serum do mẫu kiểm nghiệm không đạt chất lượng về chỉ tiêu pH. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu doanh nghiệp này có sản phẩm bị cơ quan chức năng xử lý.

Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc lô sữa rửa mặt trà xanh

Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc lô sữa rửa mặt trà xanh

VOV.VN - Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc lô sữa rửa mặt Nhật Việt Cosmetics trà xanh tinh chất serum do mẫu kiểm nghiệm không đạt chất lượng về chỉ tiêu pH. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu doanh nghiệp này có sản phẩm bị cơ quan chức năng xử lý.

Liên tiếp 9 trẻ tử vong do đuối nước trong thời gian ngắn, Bộ Y tế ra chỉ đạo khẩn
Liên tiếp 9 trẻ tử vong do đuối nước trong thời gian ngắn, Bộ Y tế ra chỉ đạo khẩn

VOV.VN - Chỉ trong thời gian ngắn đã xảy ra liên tiếp 2 vụ đuối nước khiến 9 trẻ tử vong, Bộ Y tế phát đi công văn khẩn đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là trong thời điểm học sinh cả nước chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè.

Liên tiếp 9 trẻ tử vong do đuối nước trong thời gian ngắn, Bộ Y tế ra chỉ đạo khẩn

Liên tiếp 9 trẻ tử vong do đuối nước trong thời gian ngắn, Bộ Y tế ra chỉ đạo khẩn

VOV.VN - Chỉ trong thời gian ngắn đã xảy ra liên tiếp 2 vụ đuối nước khiến 9 trẻ tử vong, Bộ Y tế phát đi công văn khẩn đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là trong thời điểm học sinh cả nước chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè.

Bộ Y tế theo dõi sát dịch Ebola sau cảnh báo khẩn từ WHO về 80 ca tử vong
Bộ Y tế theo dõi sát dịch Ebola sau cảnh báo khẩn từ WHO về 80 ca tử vong

VOV.VN - Trước nguy cơ dịch Ebola diễn biến phức tạp tại một số quốc gia châu Phi, tối 17/5, Bộ Y tế cho biết đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các đơn vị liên quan để giám sát, phát hiện sớm và triển khai các biện pháp phòng chống phù hợp.

Bộ Y tế theo dõi sát dịch Ebola sau cảnh báo khẩn từ WHO về 80 ca tử vong

Bộ Y tế theo dõi sát dịch Ebola sau cảnh báo khẩn từ WHO về 80 ca tử vong

VOV.VN - Trước nguy cơ dịch Ebola diễn biến phức tạp tại một số quốc gia châu Phi, tối 17/5, Bộ Y tế cho biết đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các đơn vị liên quan để giám sát, phát hiện sớm và triển khai các biện pháp phòng chống phù hợp.

Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm quảng cáo sai sự thật về thuốc y học cổ truyền
Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm quảng cáo sai sự thật về thuốc y học cổ truyền

VOV.VN - Trước tình trạng quảng cáo khám chữa bệnh, bán thuốc y học cổ truyền sai sự thật, thổi phồng công dụng trên mạng xã hội, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm.

Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm quảng cáo sai sự thật về thuốc y học cổ truyền

Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm quảng cáo sai sự thật về thuốc y học cổ truyền

VOV.VN - Trước tình trạng quảng cáo khám chữa bệnh, bán thuốc y học cổ truyền sai sự thật, thổi phồng công dụng trên mạng xã hội, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm.

Đề xuất bồi thường 30 lần lương cơ sở nếu bị di chứng sau tiêm chủng bắt buộc
Đề xuất bồi thường 30 lần lương cơ sở nếu bị di chứng sau tiêm chủng bắt buộc

VOV.VN - Bộ Y tế đề xuất bồi thường 30 lần mức lương cơ sở cùng các chi phí liên quan cho người tham gia tiêm chủng bắt buộc bị thiệt hại do để lại di chứng.

Đề xuất bồi thường 30 lần lương cơ sở nếu bị di chứng sau tiêm chủng bắt buộc

Đề xuất bồi thường 30 lần lương cơ sở nếu bị di chứng sau tiêm chủng bắt buộc

VOV.VN - Bộ Y tế đề xuất bồi thường 30 lần mức lương cơ sở cùng các chi phí liên quan cho người tham gia tiêm chủng bắt buộc bị thiệt hại do để lại di chứng.

Tiêm filler để đẹp nhanh đón Tết, người phụ nữ bị biến chứng nặng
Tiêm filler để đẹp nhanh đón Tết, người phụ nữ bị biến chứng nặng

VOV.VN - Một phụ nữ 30 tuổi phải phẫu thuật điều trị áp xe ngực sau tiêm filler tại spa giá rẻ, cảnh báo làn sóng làm đẹp cấp tốc tiềm ẩn rủi ro dịp cận Tết.

Tiêm filler để đẹp nhanh đón Tết, người phụ nữ bị biến chứng nặng

Tiêm filler để đẹp nhanh đón Tết, người phụ nữ bị biến chứng nặng

VOV.VN - Một phụ nữ 30 tuổi phải phẫu thuật điều trị áp xe ngực sau tiêm filler tại spa giá rẻ, cảnh báo làn sóng làm đẹp cấp tốc tiềm ẩn rủi ro dịp cận Tết.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe