Tiêm chủng bắt buộc những bệnh nào từ 1/7?

Theo đó, Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 13/2026/TT-BYT quy định về hoạt động tiêm chủng, có hiệu lực từ ngày 01/7/2026.

Một điểm đáng lưu ý trong nội dung Thông tư là đưa COVID-19 vào danh mục tiêm chủng bắt buộc trong tiêm chủng chống dịch từ ngày 1/7/2026. Cùng thời điểm, bệnh HPV cũng được đưa vào danh mục tiêm chủng bắt buộc thông qua Chương trình tiêm chủng mở rộng.

Tiêm vaccine phòng virus COVID-19 tại bệnh viện Thanh Nhàn.

Theo Thông tư, hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia là hệ thống thông tin để phục vụ quản lý, cập nhật, lưu trữ, khai thác và chia sẻ dữ liệu hoạt động tiêm chủng trên phạm vi toàn quốc, bao gồm các phân hệ quản lý đối tượng tiêm chủng, vaccine, sinh phẩm, quy trình tiêm chủng, thống kê, báo cáo và các phân hệ khác theo yêu cầu quản lý.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại Thông tư 13 là bệnh do virus HPV (Human Papilloma Virus) ở người thuộc danh mục bệnh phải sử dụng vaccine, sinh phẩm trong tiêm chủng bắt buộc thông qua hoạt động của Chương trình tiêm chủng mở rộng.

Cụ thể, Điều 3 Thông tư 13/2026/TT-BYT quy định danh mục bệnh phải sử dụng vaccine, sinh phẩm trong tiêm chủng bắt buộc gồm:

Bệnh viêm gan virus B Bệnh lao Bệnh bạch hầu Bệnh ho gà Bệnh uốn ván Bệnh bại liệt Bệnh do Haemophilus influenzae typ b Bệnh sởi Bệnh rubella Bệnh do viêm não Nhật Bản Bệnh tiêu chảy do virus Rota Bệnh do phế cầu Bệnh do virus HPV (Human Papilloma Virus) ở người Các bệnh khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, thông tư quy định bệnh do virus COVID-19 thuộc danh mục bệnh phải sử dụng vaccine, sinh phẩm bắt buộc trong tiêm chủng chống dịch.

Danh mục bệnh phải sử dụng vaccine, sinh phẩm bắt buộc trong tiêm chủng chống dịch bao gồm:

Bệnh bạch hầu Bệnh bại liệt Bệnh ho gà Bệnh rubella Bệnh sởi Bệnh tả Bệnh viêm não Nhật Bản Bệnh dại Bệnh cúm Bệnh do virus COVID-19 Các bệnh truyền nhiễm khác theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và được Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định.

Thông tư 13/2026/TT-BYT cũng quy định việc tổ chức tiêm chủng thường xuyên, tiêm chủng bù liều, tiêm chủng chiến dịch chủ động và tiêm chủng chống dịch; chế độ thông tin, báo cáo về hoạt động tiêm chủng; việc quản lý đối tượng tiêm chủng và Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vaccine, sinh phẩm.

Trong thông tư nêu rõ tiêm chủng phải tuân thủ các bước: Trước khi tiêm chủng thực hiện khám sàng lọc trước tiêm chủng theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ trưởng Bộ Y tế. Trong khi tiêm chủng, thực hiện đúng chỉ định tiêm chủng; dùng từng loại vaccine, sinh phẩm theo hướng dẫn của nhà sản xuất; bảo đảm an toàn tiêm chủng theo hướng dẫn chuyên môn của Cục Phòng bệnh.

Sau khi tiêm chủng, theo dõi đối tượng tiêm chủng tại điểm tiêm chủng ít nhất 30 phút, hướng dẫn cha, mẹ hoặc người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp đối với trường hợp người được tiêm chủng là trẻ em, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc đối tượng tiêm chủng tiếp tục theo dõi tại nhà ít nhất 24 giờ. Thực hiện ghi chép thông tin tiêm chủng theo hướng dẫn chuyên môn của Cục Phòng bệnh.

Thông tư 13/2026/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/7/2026. Đồng thời, kể từ thời điểm này, các Thông tư 24/2018/TT-BYT, 34/2018/TT-BYT, 05/2020/TT-BYT và 52/2025/TT-BYT hết hiệu lực thi hành.