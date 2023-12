Đông trùng hạ thảo là gì?

Theo Báo Sức khỏe Đời sống, đông trùng hạ thảo là một loại thảo dược quý được biết đến với nhiều loại tên khác nhau như trùng thảo, hạ thảo đông trùng, …

Nguồn gốc tên gọi hết sức "độc đáo" là bởi đông trùng hạ thảo là nấm và sâu hợp sinh với nhau. Vào mùa đông ẩm ướt, trông bề ngoài chúng sẽ giống như những con côn trùng (động vật). Do sâu non nằm dưới đất, nấm kí sinh lên sâu non và hút dinh dưỡng khiến sâu chết dần. Nhưng đến mùa hè, nấm mọc ra khỏi sâu thành ngọn cỏ (thực vật/thảo mộc), vươn lên khỏi mặt đất và phát tán các bào tử.

6 lợi ích tiềm năng của đông trùng hạ thảo

Giúp quản lý bệnh tiểu đường loại 2

Đông trùng hạ thảo chứa một loại đường đặc biệt có thể giúp điều trị bệnh tiểu đường.

Bệnh tiểu đường là một căn bệnh trong đó cơ thể không sản xuất hoặc không phản ứng với hormone insulin, loại hormone thường vận chuyển đường glucose vào tế bào để lấy năng lượng.

Khi cơ thể bạn không sản xuất đủ insulin hoặc không phản ứng tốt với insulin, glucose không thể đi vào tế bào nên sẽ tồn tại trong máu. Theo thời gian, có quá nhiều glucose trong máu có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Do đó, điều quan trọng đối với những người mắc bệnh tiểu đường là đảm bảo lượng đường trong máu của họ được kiểm soát tốt.

Điều thú vị là đông trùng hạ thảo có thể giữ lượng đường trong máu ở mức ổn định bằng cách hoạt động tương tự như insulin.

Ngoài ra, nghiên cứu khoa học cũng chỉ ra rằng, đông trùng hạ thảo còn giúp chống lại bệnh thận, một biến chứng phổ biến của bệnh tiểu đường.

Khi xem xét 22 nghiên cứu bao gồm 1.746 người mắc bệnh thận mãn tính, những người dùng chất bổ sung đông trùng hạ thảo đã cải thiện chức năng thận.

Đông trùng hạ thảo giúp quản lý bệnh tiểu đường tuýp 2 như thế nào?

Tăng hiệu suất tập thể dục

Đông trùng hạ thảo được cho là làm tăng sản xuất phân tử adenosine triphosphate (ATP) của cơ thể, rất cần thiết để cung cấp năng lượng cho cơ bắp. Điều này sẽ cải thiện cách cơ thể bạn sử dụng oxy, đặc biệt là trong khi tập thể dục

Trong một nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm tác động của chúng đối với khả năng tập thể dục ở 30 người lớn tuổi khỏe mạnh sử dụng xe đạp cố định. Những người tham gia đã nhận được 3 gram mỗi ngày một loại đông trùng hạ thảo tổng hợp có tên CS-4 hoặc một viên thuốc giả dược trong sáu tuần.

Kết thúc nghiên cứu, VO2 max (là phép đo được sử dụng để xác định mức độ thể lực) đã tăng 7% ở những người tham gia dùng CS-4, trong khi những người tham gia dùng thuốc giả dược cho thấy không có thay đổi

Đông trùng hạ thảo chống lão hóa

Người cao tuổi thường sử dụng đông trùng hạ thảo để giảm mệt mỏi, tăng cường sức mạnh và ham muốn tình dục. Nhờ chất chống oxy hóa có trong thảo dược này giúp chống lại tổn thương tế bào bằng cách trung hòa các gốc tự do, nguyên nhân gây ra bệnh tật và lão hóa.

Tác dụng chống khối u tiềm năng

Trong các nghiên cứu trong ống nghiệm, đông trùng hạ thảo đã được chứng minh là có tác dụng ức chế sự phát triển của nhiều loại tế bào ung thư ở người, bao gồm ung thư phổi, ruột kết, da và gan.

Lợi ích đối với sức khỏe tim mạch

Đông trùng hạ thảo đã được sử dụng để điều trị chứng rối loạn nhịp tim, một tình trạng khiến nhịp tim quá chậm, quá nhanh hoặc không đều.

Các nhà nghiên cứu cho rằng những phát hiện này là do hàm lượng adenosine của đông trùng hạ thảo. Adenosine là một hợp chất tự nhiên có tác dụng bảo vệ tim.

Đông trùng hạ thảo cũng làm giảm mức cholesterol LDL “xấu”. LDL có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim bằng cách dẫn đến sự tích tụ cholesterol trong động mạch của bạn.

Liều lượng sử dụng đông trùng hạ thảo

Liều lượng thường được sử dụng trong nghiên cứu ở người là 1.000–3.000 mg mỗi ngày. Phạm vi này không liên quan đến tác dụng phụ và đã được chứng minh là có những lợi ích sức khỏe nhất định.

Trên thực tế, chính phủ Trung Quốc đã phê duyệt Đông trùng hạ thảo CS-4 để sử dụng trong bệnh viện và công nhận đây là một loại thuốc tự nhiên, an toàn.