Là sự kiện khoa học thường niên có uy tín trong lĩnh vực hô hấp, Hội nghị Khoa học Bệnh phổi toàn quốc lần thứ 12 (VILA 2026) tiếp tục khẳng định vai trò là diễn đàn kết nối tri thức, cập nhật những tiến bộ mới trong chẩn đoán, điều trị và dự phòng các bệnh lý hô hấp; đồng thời thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong quản lý bệnh phổi và công tác phòng, chống lao tại Việt Nam.

Diễn đàn khoa học quy mô toàn quốc, kết nối chuyên gia trong nước và quốc tế

Phát biểu tại sự kiện, TS.BSCC Đinh Văn Lượng, Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam cho biết, năm 2026 là một năm có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu 65 năm hình thành và phát triển của Hội Phổi Việt Nam.

TS.BSCC Đinh Văn Lượng, Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Đột phá công nghệ quản lý bệnh phổi và kiểm soát lao trong kỷ nguyên mới là đổi mới công nghệ phải gắn với hiệu quả chăm sóc người bệnh; phát triển chuyên môn phải đi đôi với trách nhiệm đối với cộng đồng; hội nhập quốc tế phải góp phần nâng cao năng lực của y học Việt Nam.

Một dấu ấn quan trọng của hội nghị năm nay là sự tham gia của Hội Phẫu thuật Lồng ngực Nhật Bản và lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai Hội đã diễn ra thành công vào ngày 26/11.

“Chúng tôi kỳ vọng thỏa thuận này sẽ mở ra một giai đoạn hợp tác sâu rộng, thực chất và bền vững, được cụ thể hóa thông qua trao đổi chuyên gia, đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật, đặc biệt trong phát hiện và phẫu thuật ung thư phổi giai đoạn sớm, ghép phổi, cũng như nghiên cứu các triển vọng của y học tái tạo. Qua đó, chúng ta cùng hướng tới nâng cao năng lực chuyên môn và mở rộng cơ hội tiếp cận các thành tựu y học tiên tiến cho người bệnh”, TS.BSCC Đinh Văn Lượng cho hay.

Từ góc độ của Tổng hội Y học Việt Nam, GS.TS. Nguyễn Viết Tiến, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam bày tỏ mong muốn Hội Phổi Việt Nam tiếp tục phát huy thế mạnh của mình, tập trung vào 4 định hướng ưu tiên.

GS.TS. Nguyễn Viết Tiến, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam

Thứ nhất, đổi mới mô hình quản lý bệnh phổi theo hướng toàn diện, liên tục, lấy người bệnh làm trung tâm; tăng cường phối hợp đa chuyên khoa từ dự phòng, phát hiện sớm đến điều trị, phục hồi chức năng và chăm sóc lâu dài. Đặc biệt, cần duy trì và tăng cường các nỗ lực phòng, chống lao, hướng tới mục tiêu chấm dứt bệnh lao tại Việt Nam.

Thứ hai, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, xây dựng mạng lưới nghiên cứu lâm sàng đa trung tâm và từng bước phát triển cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Những kết quả nghiên cứu từ thực tiễn Việt Nam cần trở thành cơ sở để xây dựng, cập nhật hướng dẫn thực hành và đóng góp ý kiến cho các chính sách y tế.

Thứ ba, chú trọng đào tạo liên tục, phát triển đội ngũ chuyên gia trẻ và chuyển giao kỹ thuật phù hợp với năng lực của từng tuyến. Cần mở rộng cơ hội học tập, cập nhật kiến thức và tiếp cận công nghệ mới cho đồng nghiệp tại các địa phương, góp phần thu hẹp khoảng cách về chất lượng khám bệnh, chữa bệnh giữa các vùng miền.

Thứ tư, tăng cường hợp tác giữa các hội chuyên ngành, cơ sở y tế, trường đại học và đối tác quốc tế. Tôi đánh giá cao sáng kiến hợp tác giữa Hội Phổi Việt Nam và Hội Phẫu thuật Lồng ngực Nhật Bản, đồng thời kỳ vọng sự hợp tác này sẽ được cụ thể hóa bằng các chương trình đào tạo, trao đổi chuyên gia, nghiên cứu chung và chuyển giao kỹ thuật có mục tiêu rõ ràng, phù hợp với điều kiện Việt Nam.

VILA 2026 quy tụ khoảng 500 đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học đến từ Nhật Bản, Úc, Cộng hòa Pháp cùng đông đảo chuyên gia đầu ngành của Việt Nam trong các lĩnh vực hô hấp, phẫu thuật lồng ngực, ung bướu, vi sinh, giải phẫu bệnh, sinh học phân tử và kiểm soát bệnh lao.

Cập nhật những tiến bộ công nghệ trong chẩn đoán và điều trị bệnh phổi

Một trong những trọng tâm của VILA 2026 là cập nhật các tiến bộ khoa học, công nghệ và phương pháp tiếp cận hiện đại trong quản lý toàn diện các bệnh lý hô hấp.

Các nội dung chuyên môn nổi bật bao gồm: ghép phổi và phẫu thuật lồng ngực; chẩn đoán, điều trị ung thư phổi theo hướng cá thể hóa; ứng dụng liệu pháp miễn dịch, thuốc sinh học và tế bào gốc trong điều trị bệnh phổi; cập nhật các phương pháp chẩn đoán hình ảnh, giải phẫu bệnh, sinh học phân tử và xét nghiệm vi sinh.

Nhiều chuyên đề chuyên sâu được triển khai như: tối ưu hóa vai trò của cắt lớp vi tính ngực trong thực hành lâm sàng; ứng dụng siêu âm phổi trong chẩn đoán và điều trị; cập nhật kỹ thuật xét nghiệm phát hiện lao và lao kháng thuốc; chuẩn hóa chẩn đoán giải phẫu bệnh – sinh học phân tử; quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), hen nặng, bệnh phổi kẽ, bệnh phổi nhiễm trùng và các bệnh lý hô hấp ở trẻ em.

Không chỉ là diễn đàn trao đổi học thuật, VILA 2026 còn hướng tới tăng cường hợp tác quốc tế, kết nối các cơ sở y tế, trường đại học, tổ chức khoa học và doanh nghiệp trong lĩnh vực y tế.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Cùng với đó, triển lãm trang thiết bị y tế – dược phẩm sẽ giới thiệu các giải pháp, công nghệ và sản phẩm phục vụ công tác chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh phổi, tạo điều kiện để các cơ sở y tế tiếp cận những tiến bộ kỹ thuật và giải pháp y tế mới.

Thông qua các hoạt động khoa học và hợp tác, hội nghị góp phần thúc đẩy ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào thực hành y tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hướng tới phát triển chuyên ngành hô hấp và kiểm soát bệnh lao một cách toàn diện, hiện đại và bền vững.