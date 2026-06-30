Đưa con đi khám, người cha bất ngờ nhồi máu cơ tim giữa đường

Rạng sáng 30/6, anh Đ. (43 tuổi, trú tại Vụ Bản, tỉnh Nam Định) cùng vợ đưa con trai lên Hà Nội khám và điều trị dị tật lõm ngực bẩm sinh.

Xe khách vừa khởi hành được khoảng 20 phút, khi đi qua địa phận Ninh Bình, anh bất ngờ xuất hiện cơn đau ngực dữ dội, vã mồ hôi, tay chân lạnh.

Lo ngại chồng gặp biến cố tim mạch, người vợ lập tức đề nghị tài xế đưa xe vào Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Khoảng 7h sáng, bệnh nhân được đưa vào Khoa Cấp cứu trong tình trạng báo động đỏ.

Kết quả điện tâm đồ xác định người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp thành dưới. Ngay lập tức, quy trình cấp cứu nhồi máu cơ tim được kích hoạt và bệnh nhân được chuyển thẳng đến phòng can thiệp tim mạch.

Kết quả chụp động mạch vành cho thấy động mạch vành phải (RCA) hẹp khít gần như hoàn toàn, làm gián đoạn dòng máu nuôi cơ tim.

Theo các bác sĩ, đây là thể nhồi máu cơ tim có nguy cơ cao xuất hiện các biến chứng rối loạn nhịp nguy hiểm, đặc biệt là block nhĩ thất và ngừng tim nếu không được tái thông mạch vành kịp thời.

PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện có mặt tại phòng can thiệp để chỉ đạo công tác cấp cứu và động viên ekip can thiệp (Ảnh BVCC)

Ngay sau đó các bệnh nhân nhanh chóng thực hiện can thiệp mạch vành qua da. Các bác sĩ đưa ống thông từ động mạch quay lên tim, tiếp cận vị trí tổn thương, nong bóng và đặt stent tái thông thành công động mạch vành phải, khôi phục hoàn toàn dòng máu nuôi cơ tim.

Đến khoảng 9h30p, ca can thiệp hoàn tất. Chỉ sau khoảng 2,5 giờ kể từ khi nhập viện, người bệnh đã được tái thông mạch vành thành công, bảo tồn chức năng tim và vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Hiện người bệnh tỉnh táo, huyết động ổn định, hết đau ngực và tiếp tục được theo dõi sau can thiệp.

"Tôi không nghĩ mình lại bị nhồi máu cơ tim khi đang đưa con đi khám bệnh. May mắn là được cấp cứu ngay tại đây. Giờ tôi thấy khỏe hơn nhiều", anh Đ. chia sẻ.

PGS.TS.BS Trần Song Giang, Phó Viện trưởng Viện Tim mạch Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, nhồi máu cơ tim đang có xu hướng trẻ hóa, đặc biệt ở những người có các yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá, thuốc lào, thừa cân, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường hoặc căng thẳng kéo dài.

Khi xuất hiện các triệu chứng như đau thắt ngực dữ dội, khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn hoặc tay chân lạnh, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế có khả năng can thiệp tim mạch gần nhất.

Việc được tái thông động mạch vành trong những giờ đầu là yếu tố quyết định giúp giảm tỷ lệ tử vong, hạn chế suy tim và bảo tồn tối đa chức năng cơ tim.