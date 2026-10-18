Đừng bỏ qua rau khúc: Lợi ích sức khỏe và cách ăn an toàn

Rau khúc quen thuộc trong ẩm thực và y học dân gian, nhưng không phải công dụng nào cũng được khoa học chứng minh. Rau khúc chủ yếu được dùng làm thực phẩm, phổ biến trong các món bánh khúc, xôi khúc. Trong y học dân gian, cây cũng được sử dụng làm nguyên liệu cho một số bài thuốc, nhưng công dụng và cách dùng chưa phải đều được khoa học chứng minh.

Những lợi ích sức khỏe của rau khúc

Trong y học dân gian, rau khúc được sử dụng với nhiều mục đích như hỗ trợ giảm viêm, làm dịu triệu chứng ho, viêm họng, hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát huyết áp và giảm sưng đau ngoài da. Một số loài thuộc chi Gnaphalium chứa hợp chất thực vật được nghiên cứu về khả năng chống oxy hóa và chống viêm.

Tuy nhiên, bằng chứng khoa học về hiệu quả điều trị của rau khúc còn hạn chế, chưa đủ cơ sở khẳng định những công dụng trên. Việc giã lá đắp ngoài da cũng tiềm ẩn nguy cơ kích ứng hoặc nhiễm trùng nếu không bảo đảm vệ sinh. Vì vậy, không nên tự ý dùng rau khúc thay thế thuốc điều trị hoặc xem đây là phương pháp chữa bệnh đã được kiểm chứng.

Rau khúc vừa là nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực truyền thống, vừa được sử dụng trong y học dân gian

Một số bài thuốc hỗ trợ điều trị bệnh từ rau khúc

Trong y học dân gian, rau khúc được phối hợp với các thảo dược khác để hỗ trợ giảm ho, viêm họng, cảm sốt, ho có đờm, huyết áp cao, sưng đau do gút và một số vấn đề phụ khoa. Ngoài ra, lá tươi còn được giã nát để đắp ngoài da khi bị mụn nhọt. Tuy nhiên, hiệu quả và độ an toàn của các bài thuốc này chưa được khoa học chứng minh đầy đủ. Người dùng không nên tự ý dùng rau khúc thay thế thuốc điều trị hoặc đắp lên vùng da tổn thương, mưng mủ do nguy cơ kích ứng và nhiễm trùng. Khi có triệu chứng kéo dài hoặc bất thường, cần đi khám để xác định nguyên nhân và điều trị phù hợp.

Một số lưu ý khi sử dụng rau khúc

Rau khúc có thể dùng làm thực phẩm, nhưng cần thận trọng khi sử dụng với mục đích làm thuốc. Người dị ứng với họ Cúc nên chú ý nguy cơ ngứa, nổi mẩn hoặc phản ứng dị ứng nghiêm trọng. Do chưa xác định rõ liều dùng an toàn, không nên tự ý tăng liều hoặc kéo dài thời gian sử dụng. Phụ nữ mang thai, đang cho con bú và người dùng thuốc điều trị cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng rau khúc làm dược liệu. Người mắc bệnh không nên tự ý thay thuốc bằng các bài thuốc dân gian. Ngoài ra, cần chọn rau có nguồn gốc an toàn, rửa sạch trước khi chế biến. Rau khúc quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam, nhưng không nên mặc định thảo dược tự nhiên luôn an toàn hoặc có thể thay thế phương pháp điều trị đã được kiểm chứng.