Dùng lá lốt hỗ trợ điều trị bệnh trĩ: Đơn giản, rẻ tiền nhưng có hiệu quả?

Thành phần và tác dụng của lá lốt đối với sức khỏe

Lá lốt là loại rau quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt, giàu dinh dưỡng như protein, vitamin C, canxi, sắt, kali và chất xơ, giúp tăng sức đề kháng và hỗ trợ sức khỏe. Theo dân gian, lá lốt có vị cay nhẹ, tính ấm, tác dụng kháng viêm, tiêu độc, cầm máu, giúp giảm đau rát và ngứa ngáy vùng hậu môn ở người bị trĩ. Ngoài ra, hoạt chất Piperine trong lá lốt còn được cho là có khả năng kháng khuẩn, hỗ trợ làm lành tổn thương và hạn chế ứ trệ máu tĩnh mạch, góp phần kiểm soát sự phát triển của búi trĩ.

Các cách dùng lá lốt hỗ trợ điều trị bệnh trĩ

Ngâm rửa hậu môn bằng lá lốt kết hợp nước muối

Muối có tính sát khuẩn và kháng viêm mạnh, thường được dùng để hỗ trợ làm sạch và giảm viêm tại vùng tổn thương. Khi kết hợp với lá lốt, hiệu quả làm dịu và hỗ trợ cải thiện bệnh trĩ được cho là tăng lên.

Lá lốt được nhiều người sử dụng như một mẹo dân gian hỗ trợ cải thiện bệnh trĩ nhờ cách làm đơn giản, dễ thực hiện và chi phí thấp

Cách thực hiện: rửa sạch một nắm lá lốt tươi, đun sôi với nước rồi đổ ra chậu, thêm một ít muối và khuấy đều. Dùng nước này ngâm rửa vùng hậu môn vào buổi tối trước khi đi ngủ. Phương pháp này được cho là giúp làm sạch, giảm viêm, hạn chế đau rát và ngứa ngáy.

Xông hơi bằng lá lốt để hỗ trợ giảm triệu chứng trĩ

Xông hơi bằng lá lốt thường được áp dụng cho người bị trĩ ngoại hoặc khi búi trĩ sa ra ngoài. Hơi nóng kết hợp tinh chất lá lốt được cho là giúp giảm sưng, làm dịu đau rát và hỗ trợ co búi trĩ.

Cách thực hiện: rửa sạch lá lốt tươi, đun sôi khoảng 10 phút rồi đổ ra chậu, chờ nguội bớt và tiến hành xông vùng hậu môn trong khoảng 15 phút. Sau đó có thể dùng nước để ngâm rửa lại. Trước khi xông cần vệ sinh sạch vùng hậu môn và lau khô sau khi thực hiện để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn.

Kết hợp nghệ và lá lốt trong hỗ trợ điều trị bệnh trĩ

Nghệ được biết đến với đặc tính kháng viêm, kháng khuẩn và hỗ trợ làm lành vết thương. Các hoạt chất trong nghệ còn giúp tăng độ bền thành mạch, giảm áp lực lên búi trĩ và hạn chế bệnh tiến triển. Khi kết hợp nghệ với lá lốt, hiệu quả hỗ trợ điều trị có thể được tăng cường, áp dụng cho cả trĩ nội, trĩ ngoại và trĩ hỗn hợp.

Cách thực hiện: chuẩn bị lá lốt tươi và nghệ, rửa sạch, thái lát nghệ rồi đun sôi cùng lá lốt. Đổ nước ra chậu và xông hơi vùng hậu môn như hướng dẫn. Nên thực hiện đều đặn mỗi ngày, đặc biệt vào buổi tối để đạt hiệu quả tốt hơn.

Những lưu ý khi áp dụng lá lốt chữa bệnh trĩ

Các phương pháp dùng lá lốt chủ yếu dựa trên kinh nghiệm dân gian, chưa có đủ bằng chứng khoa học khẳng định hiệu quả tuyệt đối, vì vậy người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng.

Lá lốt khi giã nát có thể gây cay nóng, dễ kích ứng và làm tổn thương vùng hậu môn nặng hơn, do đó chỉ nên dùng dưới dạng nước đun để xông hoặc ngâm rửa, không đắp trực tiếp.

Ngoài ra, lá lốt chỉ có tác dụng hỗ trợ trong trường hợp nhẹ, không thay thế được thuốc điều trị. Người bệnh cần tuân thủ phác đồ của bác sĩ và tham khảo ý kiến chuyên môn nếu dùng thêm sản phẩm hỗ trợ. Nếu xuất hiện kích ứng hoặc phản ứng bất thường, cần ngưng sử dụng và đến cơ sở y tế để được kiểm tra kịp thời.