Đừng vội đổ cà phê thừa: Cách bảo quản đúng để không mất vị

Chủ Nhật, 09:30, 29/03/2026
VOV.VN - Cà phê sau khi pha rất dễ biến đổi mùi vị nếu để lâu hoặc bảo quản sai cách. Chỉ sau vài giờ, ly cà phê có thể mất đi hương thơm đặc trưng, thậm chí xuất hiện vị chua hoặc đắng gắt. Việc nắm rõ cách bảo quản không chỉ giúp duy trì chất lượng đồ uống mà còn tránh lãng phí.

Giữ chất lượng cà phê đã pha đúng cách

Để hạn chế cà phê “xuống vị”, cần để nguội tự nhiên trước khi bảo quản và đựng trong bình kín nhằm giảm tiếp xúc với không khí. Cà phê nên được đặt ở nơi khô ráo, tránh ánh sáng và nhiệt độ cao để giữ hương thơm.

Nếu chưa dùng hết trong ngày, có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh nhưng chỉ nên sử dụng trong thời gian ngắn và tránh hâm nóng nhiều lần để không làm giảm chất lượng.

Lưu ý với cà phê pha phin và bột cà phê

Với cà phê pha phin, việc bảo quản nguyên liệu ban đầu cũng đóng vai trò quan trọng. Bột cà phê nên được cất trong hộp kín, để nơi khô ráo, tránh ánh sáng để hạn chế oxy hóa và nhiễm ẩm. Các loại hộp có nắp hở hoặc không kín dễ khiến không khí và độ ẩm xâm nhập, làm giảm chất lượng.

Cà phê sau khi pha rất dễ biến đổi mùi vị nếu để lâu hoặc bảo quản sai cách

Đáng lưu ý, bột cà phê không nên bảo quản trong tủ lạnh. Môi trường này dễ khiến cà phê hấp thụ mùi từ thực phẩm khác, đồng thời độ ẩm cao có thể làm bột bị vón cục hoặc phát sinh nấm mốc.

Về nhiệt độ, cà phê đã pha nên được sử dụng trong vòng 30-60 phút ở nhiệt độ phòng để đảm bảo hương vị tốt nhất. Nếu cần kéo dài thời gian, có thể bảo quản lạnh ở mức 2-6°C để làm chậm quá trình oxy hóa, nhưng vẫn nên sử dụng sớm sau đó.

Khi nào cần bảo quản cà phê đã pha?

Việc bảo quản trở nên cần thiết trong một số trường hợp như: không uống hết ngay sau khi pha, pha lượng lớn để dùng trong ngày, hoặc muốn giữ hương vị cho nhiều lần sử dụng. Khi đó, cà phê nên được chia nhỏ vào các bình kín và bảo quản đúng điều kiện thay vì để ngoài không khí quá lâu.

Nhận biết cà phê không còn sử dụng được

Không phải lúc nào cà phê cũng có thể “cứu vãn” bằng cách bảo quản. Trong một số trường hợp, người dùng nên loại bỏ để đảm bảo chất lượng và an toàn.

Cà phê đã xay cần bỏ đi nếu mất hương thơm đặc trưng hoặc xuất hiện mùi lạ như chua, mốc, hôi. Tình trạng ẩm ướt, vón cục, đổi màu hoặc xuất hiện dấu hiệu nấm mốc cũng là những cảnh báo rõ ràng. Ngoài ra, việc để bột cà phê ngoài không khí quá lâu, đặc biệt trong môi trường nóng ẩm, sẽ khiến chất lượng suy giảm nhanh chóng.

Ưu tiên sử dụng sớm sau khi pha

Dù có nhiều cách bảo quản, các chuyên gia vẫn khuyến nghị nên sử dụng cà phê ngay sau khi pha để cảm nhận trọn vẹn hương vị. Bảo quản chỉ là giải pháp tình thế, không thể thay thế hoàn toàn trải nghiệm thưởng thức cà phê tươi mới.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tin vui dành cho người thường uống 2-3 tách cà phê mỗi ngày

VOV.VN - Cà phê không chỉ là thức uống giúp tỉnh táo vào mỗi buổi sáng mà còn là một "siêu thực phẩm" chứa đầy chất chống oxy hóa. Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng việc tiêu thụ cà phê điều độ mang lại những tác động tích cực bất ngờ cho cơ thể.

Không cần cà phê vẫn tỉnh táo: 5 loại đồ uống giúp bạn đầy năng lượng cả ngày

VOV.VN - Cà phê giúp tỉnh táo nhanh nhưng có thể gây hồi hộp, mất ngủ nếu dùng nhiều. Với người nhạy cảm caffeine hoặc muốn duy trì năng lượng bền vững hơn, một số đồ uống tự nhiên có thể thay thế hiệu quả, hỗ trợ cơ thể minh mẫn mà không kích thích quá mức. Dưới đây là 5 gợi ý đáng cân nhắc.

Cà phê uống vào thời điểm này, sức khỏe ngày càng yếu hơn lại ít người biết

VOV.VN - Cà phê là thức uống "quốc dân" giúp tỉnh táo và tăng cường sự tập trung. Tuy nhiên, ranh giới giữa một tách cà phê bổ dưỡng và một tách cà phê gây hại vô cùng mong manh. Nếu bạn đang gặp tình trạng bồn chồn, mất ngủ hoặc đau dạ dày, có thể bạn đã mắc phải những sai lầm dưới đây.

