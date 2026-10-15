Đường phèn ngọt dịu, liệu có gây tăng cân?

Đường phèn được tạo ra bằng cách kết tinh dung dịch đường, thường có dạng tinh thể lớn, cứng. Loại đường này thường dùng trong chè, trà, bánh ngọt và nhiều món ăn nhờ vị ngọt dịu. Tuy nhiên, đường phèn không có lợi ích sức khỏe vượt trội so với các loại đường khác và vẫn cung cấp năng lượng, vì vậy cần sử dụng với lượng phù hợp.

Đường phèn có gây tăng cân không?

USDA (Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ) khuyến nghị đường bổ sung chiếm dưới 10% tổng năng lượng hằng ngày. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyên phụ nữ dùng tối đa 6 thìa cà phê đường mỗi ngày, nam giới 9 thìa.

Tiêu thụ quá nhiều đường phèn có thể gây dư thừa năng lượng, tăng nguy cơ tăng cân, béo phì, đái tháo đường type 2 và bệnh tim mạch. Đường còn làm tăng nguy cơ sâu răng và bệnh nha chu. Vì vậy, dù dùng đường phèn hay đường trắng, cần kiểm soát lượng tiêu thụ, đặc biệt khi giảm cân.

Ăn quá nhiều đường phèn có thể làm tăng cân gây béo phì

Một số món ăn với đường phèn

Nha đam nấu đường phèn

Nha đam nấu đường phèn lá dứa là thức uống thanh mát, có thể dùng nóng hoặc lạnh nhưng không giúp giảm cân trực tiếp. Để chế biến, gọt vỏ 500g nha đam, lấy phần thịt trong, rửa sạch với nước muối loãng rồi cắt miếng vừa ăn. Đun sôi nước với 200g đường phèn, thêm lá dứa đã rửa sạch, nấu đến khi dậy mùi thơm rồi vớt lá ra. Cho nha đam vào, khuấy nhẹ và tắt bếp, có thể thêm dầu chuối nếu thích. Thức uống dùng khi còn ấm hoặc để nguội, bảo quản lạnh. Người kiểm soát cân nặng nên giảm lượng đường phèn để hạn chế đường bổ sung.

Chanh đào ngâm đường phèn

Chanh đào ngâm đường phèn mật ong thường được dùng pha nước uống hoặc theo kinh nghiệm dân gian để làm dịu ho, đau họng, nhưng chưa có đủ bằng chứng khẳng định hỗn hợp này giúp giảm cân hay điều trị bệnh. Để làm, rửa sạch 1kg chanh đào, ngâm nước muối loãng khoảng 30 phút, để ráo và làm khô hoàn toàn rồi thái lát, bỏ hạt nếu muốn. Xếp xen kẽ chanh và 800g đường phèn đập nhỏ vào bình thủy tinh sạch, sau đó đổ 1 lít mật ong, dùng vỉ nén giữ chanh ngập trong hỗn hợp và đậy kín. Bảo quản đúng cách, không sử dụng nếu sản phẩm có dấu hiệu hư hỏng. Do chứa nhiều đường, nên dùng lượng vừa phải.

Tổ yến chưng đường phèn

Tổ yến chưng đường phèn có vị ngọt nhẹ, dễ ăn nhưng chưa được chứng minh có tác dụng giảm cân. Để chế biến, ngâm 5g tổ yến đã sơ chế theo hướng dẫn, sau đó chưng cách thủy đến khi mềm. Hòa tan đường phèn với một ít nước, cho vào bát yến và chưng thêm đến khi đường tan. Món ăn có thể dùng khi còn ấm hoặc để nguội, bảo quản lạnh đúng cách. Người giảm cân nên hạn chế đường phèn và kiểm soát tổng năng lượng nạp vào mỗi ngày.