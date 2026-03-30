Ghép thận tự thân cứu sống bệnh nhân đa chấn thương

Người bệnh nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Qua thăm khám và đánh giá, các bác sĩ xác định thận bị tổn thương rất nặng (độ V), cuống thận đứt rời hoàn toàn, các mạch máu nuôi thận bị dập nát, tĩnh mạch ngắn và mất đoạn niệu quản dài. Đồng thời, bệnh nhân còn bị vỡ tá tràng đoạn D2, dập nát và hoại tử các đoạn D3–D4, kèm theo tổn thương nhu mô tụy.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt.

Trước tình trạng tổn thương nghiêm trọng và phức tạp, các ê-kíp đã nhanh chóng hội chẩn và phối hợp đa chuyên khoa gồm ghép tạng, tiết niệu, tiêu hóa, gây mê hồi sức… nhằm đưa ra phương án xử trí tối ưu trong “thời gian vàng”.

Ê-kíp ghép tạng và thận – tiết niệu quyết định thực hiện ghép thận tự thân nhằm tối đa hóa khả năng bảo tồn chức năng thận. Quả thận được lấy ra ngoài cơ thể để xử lý: rửa sạch, loại bỏ máu đông, cắt lọc các tổ chức dập nát; đồng thời sử dụng homograft (đoạn mạch lấy từ người hiến chết não, được lưu trữ tại Ngân hàng mô của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) để tái tạo và kéo dài cuống mạch thận, sau đó ghép trở lại cho chính người bệnh.

PGS.TS Lê Nguyên Vũ – Phó Giám đốc Trung tâm Ghép tạng cho biết, với những trường hợp chấn thương cuống thận nặng, nguy cơ phải cắt bỏ thận là rất lớn. Tuy nhiên, nếu người bệnh được tiếp cận cơ sở chuyên sâu trong “thời gian vàng” từ 6–8 giờ, cùng với sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các chuyên khoa, vẫn có cơ hội bảo tồn thận bằng kỹ thuật ghép tự thân.

Song song với đó, ê-kíp phẫu thuật tiêu hóa tiến hành xử trí tổn thương tá tràng bằng cách cắt bỏ đoạn D3–D4, sau đó tái lập lưu thông tiêu hóa bằng nối quai hỗng tràng với đoạn D2. TS.BS Nguyễn Xuân Hòa - Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Tiêu hóa nhấn mạnh: Nếu không xử lý triệt để tổn thương đường tiêu hóa, dịch tiêu hóa chảy vào ổ bụng có thể gây viêm phúc mạc, nhiễm trùng nặng, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả ghép thận.

Sau phẫu thuật, người bệnh hồi phục tốt, chức năng thận được bảo tồn, đã có thể ăn uống trở lại và tình trạng dần ổn định.

Ghép thận tự thân hiện là kỹ thuật thường quy tại các trung tâm ghép tạng hàng đầu. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là một trong những đơn vị tuyến đầu trong việc triển khai và làm chủ nhiều kỹ thuật ghép tạng phức tạp. Phương pháp này được chỉ định trong các trường hợp tổn thương nặng, phức tạp của động mạch thận, dị dạng mạch thận hoặc mất đoạn niệu quản dài.

Ưu điểm nổi bật là sử dụng chính thận của người bệnh nên không cần dùng thuốc chống thải ghép sau phẫu thuật. Thành công của ca bệnh tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn cao và vai trò quan trọng của phối hợp liên chuyên khoa trong xử trí hiệu quả các trường hợp đa chấn thương nặng tại các trung tâm ngoại khoa chuyên sâu.