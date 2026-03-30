中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ghép thận tự thân cứu sống bệnh nhân đa chấn thương

Thứ Hai, 11:06, 30/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép thận tự thân cứu sống bệnh nhân 27 tuổi bị đa chấn thương nặng do tai nạn giao thông, giúp bảo tồn chức năng thận trong “thời gian vàng”.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Qua thăm khám và đánh giá, các bác sĩ xác định thận bị tổn thương rất nặng (độ V), cuống thận đứt rời hoàn toàn, các mạch máu nuôi thận bị dập nát, tĩnh mạch ngắn và mất đoạn niệu quản dài. Đồng thời, bệnh nhân còn bị vỡ tá tràng đoạn D2, dập nát và hoại tử các đoạn D3–D4, kèm theo tổn thương nhu mô tụy.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt.

Trước tình trạng tổn thương nghiêm trọng và phức tạp, các ê-kíp đã nhanh chóng hội chẩn và phối hợp đa chuyên khoa gồm ghép tạng, tiết niệu, tiêu hóa, gây mê hồi sức… nhằm đưa ra phương án xử trí tối ưu trong “thời gian vàng”.

Ê-kíp ghép tạng và thận – tiết niệu quyết định thực hiện ghép thận tự thân nhằm tối đa hóa khả năng bảo tồn chức năng thận. Quả thận được lấy ra ngoài cơ thể để xử lý: rửa sạch, loại bỏ máu đông, cắt lọc các tổ chức dập nát; đồng thời sử dụng homograft (đoạn mạch lấy từ người hiến chết não, được lưu trữ tại Ngân hàng mô của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) để tái tạo và kéo dài cuống mạch thận, sau đó ghép trở lại cho chính người bệnh.

PGS.TS Lê Nguyên Vũ – Phó Giám đốc Trung tâm Ghép tạng cho biết, với những trường hợp chấn thương cuống thận nặng, nguy cơ phải cắt bỏ thận là rất lớn. Tuy nhiên, nếu người bệnh được tiếp cận cơ sở chuyên sâu trong “thời gian vàng” từ 6–8 giờ, cùng với sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các chuyên khoa, vẫn có cơ hội bảo tồn thận bằng kỹ thuật ghép tự thân.

Song song với đó, ê-kíp phẫu thuật tiêu hóa tiến hành xử trí tổn thương tá tràng bằng cách cắt bỏ đoạn D3–D4, sau đó tái lập lưu thông tiêu hóa bằng nối quai hỗng tràng với đoạn D2. TS.BS Nguyễn Xuân Hòa - Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Tiêu hóa nhấn mạnh: Nếu không xử lý triệt để tổn thương đường tiêu hóa, dịch tiêu hóa chảy vào ổ bụng có thể gây viêm phúc mạc, nhiễm trùng nặng, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả ghép thận.

Sau phẫu thuật, người bệnh hồi phục tốt, chức năng thận được bảo tồn, đã có thể ăn uống trở lại và tình trạng dần ổn định.

Ghép thận tự thân hiện là kỹ thuật thường quy tại các trung tâm ghép tạng hàng đầu. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là một trong những đơn vị tuyến đầu trong việc triển khai và làm chủ nhiều kỹ thuật ghép tạng phức tạp. Phương pháp này được chỉ định trong các trường hợp tổn thương nặng, phức tạp của động mạch thận, dị dạng mạch thận hoặc mất đoạn niệu quản dài.

Ưu điểm nổi bật là sử dụng chính thận của người bệnh nên không cần dùng thuốc chống thải ghép sau phẫu thuật. Thành công của ca bệnh tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn cao và vai trò quan trọng của phối hợp liên chuyên khoa trong xử trí hiệu quả các trường hợp đa chấn thương nặng tại các trung tâm ngoại khoa chuyên sâu.

PV/VOV2
Tag: ghép thận Việt Đức y tế phẫu thuật đa chấn thương cấp cứu ghép tạng bác sĩ bệnh viện sức khỏe kỹ thuật cao cứu sống bệnh nhân
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mẹ hiến thận cứu con: Ca ghép đầu tiên thành công tại Nhi đồng 1

VOV.VN - Ngày 20/3, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM thông tin về ca ghép thận đầu tiên được thực hiện thành công tại bệnh viện, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lĩnh vực ghép tạng nhi khoa.

VOV.VN - Ngày 20/3, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM thông tin về ca ghép thận đầu tiên được thực hiện thành công tại bệnh viện, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lĩnh vực ghép tạng nhi khoa.

Ca ghép thận thứ 5 tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí xuất viện

VOV.VN - Ngày 03/02/2026, sau những nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, ca ghép thận thứ 5 đã được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

VOV.VN - Ngày 03/02/2026, sau những nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, ca ghép thận thứ 5 đã được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Cắt bỏ hai thận đa nang gần 10kg và ghép thận thành công

VOV.VN - Bệnh viện Trung ương Huế vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật đặc biệt phức tạp, đó là cắt bỏ đồng thời hai thận đa nang khổng lồ và ghép thận trong cùng một lần phẫu thuật.

VOV.VN - Bệnh viện Trung ương Huế vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật đặc biệt phức tạp, đó là cắt bỏ đồng thời hai thận đa nang khổng lồ và ghép thận trong cùng một lần phẫu thuật.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe